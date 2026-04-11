शिक्षा भर्ती घोटाला: पश्चिम बंगाल में ED का एक्शन, पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पर फिर हुई छापेमारी
ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अन्य के परिसरों पर छापे मारे.
Published : April 11, 2026 at 2:43 PM IST
कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ नए सिरे से शनिवार को छापे मारे.
अधिकारियों के अनुसार, जिन स्थानों पर तलाशी ली गई उनमें दक्षिण कोलकाता में नाकतला स्थित चटर्जी का आवास और इस मामले में जेल में बंद कथित बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय का न्यू टाउन स्थित घर शामिल हैं. तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता चटर्जी 2011 में पार्टी के सत्ता में आने से पहले उसके महासचिव और प्रमुख रणनीतिकार रह चुके हैं.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: The ED conducts a raid at TMC-leader Partha Chatterjee's residence, who had been issued summons 3 times to appear before the IO in the SSC Scam. He defied all the summons and didn’t appear even once. The ED has multiple cases against him with… https://t.co/2pSaHjH9Ch pic.twitter.com/rspLPsFXcc— ANI (@ANI) April 11, 2026
अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े कथित घोटाले में पूछताछ के लिए चटर्जी के तीन बार उपस्थित नहीं होने के बाद की गई. संघीय जांच एजेंसी उनके खिलाफ प्राथमिक शिक्षकों, एसएससी सहायक शिक्षकों तथा एसएससी ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है.
केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, कई अधिकारी, केंद्रीय फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी के साथ शनिवार सुबह-सुबह पार्थ चटर्जी के नकटाला वाले घर पहुंचे. सुरक्षा के लिए, सेंट्रल फोर्स के जवानों ने तुरंत घर के अंदर और बाहर कड़ी निगरानी शुरू कर दी. इसके बाद, जांच करने वालों ने घर पर मौजूद एक व्यक्ति से लंबी बातचीत की.
उन्होंने पार्थ चटर्जी के ठिकाने के बारे में पूछा. इसके तुरंत बाद, ईडी के अधिकारी सीधे घर में घुस गए, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री मौजूद थे. इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने पार्थ से कई खास मामलों के बारे में पूछताछ शुरू की. यह रिपोर्ट फाइल करते समय, पूछताछ अभी भी जारी थी.
ध्यान देने वाली बात है कि पार्थ चटर्जी को लगभग चार साल पहले इसी नकटाला घर से गिरफ्तार किया गया था. 22 जुलाई, 2022 को ईडी के अधिकारी पार्थ चटर्जी के घर गए थे. लगभग 24 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद, उन्हें 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया. भर्ती घोटाला केस के सिलसिले में काफी समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद, उन्हें हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में सशर्त जमानत दी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गए.
जांच सूत्रों के मुताबिक, पार्थ चटर्जी के घर पर मौजूदा सर्च ऑपरेशन खास तौर पर एसएससी भर्ती घोटाला मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है. पूर्व शिक्षा मंत्री से भर्ती में गड़बड़ी से जुड़ी कई जरूरी जानकारी और दस्तावेजों के बारे में नए सिरे से पूछताछ की जा रही है. ऐसी कई रिपोर्ट पहले ही सामने आ चुकी हैं कि पार्थ चटर्जी के घर से कई कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त किए गए हैं.
ईडी सूत्रों ने खुलासा किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को शक है कि भर्ती घोटाला मामले के सिलसिले में बरामद गैर-कानूनी पैसे पार्थ चटर्जी से करीबी तौर पर जुड़े कई लोगों के बैंक अकाउंट में डाले गए थे, जिसमें उनका अपना अकाउंट भी शामिल है. इसके अलावा, ईडी जांचकर्ताओं का मानना है कि भ्रष्टाचार से जमा किए गए करोड़ों रुपये कई शेल कंपनियों के जरिए निवेश में लगाए गए, और उन्हें शक है कि इस प्रक्रिया में पार्थ चटर्जी का भी रोल था.
इस बीच, शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी की उस घर पर दोबारा मौजूदगी ने, जहां से पार्थ को गिरफ्तार किया गया था, एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में अटकलों को हवा दे दी है. राजनीतिक व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि चुनाव से पहले यह गतिविधियां राज्य में राजनीतिक माहौल को और गरमा देगी. हालांकि, इस राज्य में भर्ती भ्रष्टाचार कांड के सिलसिले में, सिर्फ पार्थ चटर्जी ही गिरफ्तार नहीं हुए थे, बल्कि कई सरकारी अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया था. कई और लोग भी शक के दायरे में बने हुए हैं.
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