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ED ने जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की ( IANS )

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कोलकाता में कई जगहों पर जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया. यह अभियान सुबह 7 बजे लगभग एक साथ शुरू किया गया. इस लिस्ट में दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में रहने वाले कारोबारी बिस्वजीत पोद्दार उर्फ ​​सोना पप्पू का घर भी शामिल है. इसके अलावा उन्होंने बालीगंज में एक कंपनी के दफ्तर समेत कई जगहों पर छापेमारी की. प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी के मुताबिक, सोना पप्पू के नाम पर पहले ही कई एफआईआर दर्ज है. उन पर रंगदारी मांगने और धमकी देने समेत कई तरह के आरोप हैं. इनमें से ईडी के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से चार-पांच एफआईआर के आधार पर जांच कर रहे हैं. खबर है कि ईडी के अधिकारी सुबह 7 बजे के कुछ देर बाद ही फर्न रोड स्थित सोना पप्पू के घर पहुंच गए थे. ईडी के अधिकारियों के साथ केंद्रीय बलों के जवान भी थे. ईडी के अधिकारियों के मुताबिक सोना पप्पू कस्बा और बालीगंज इलाकों में कई सिंडिकेट चलाता है. इस तरह के आरोप मिलने के बाद जांच शुरू की गई. कई सूत्रों से ईडी अधिकारियों को पता चला कि वह विभिन्न निर्माण कंपनियों से करोड़ों रुपये निकालता था. उसके जरिए, वह पैसा 'असरदार' लोगों तक पहुँचता था. बुधवार को की गई छापेमारी इन आरोपों की जांच के लिए की गई.