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कोलकाता के डीसीपी के आवास पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई

कोलकाता के डीसीपी के आवास पर ईडी की रेड ( ETV Bharat )

कोलकाता: चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​एक बार फिर शहर में सक्रिय हो गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार तड़के दक्षिण कोलकाता के बालीगंज स्थित फर्न रोड पर मौजूद कोलकाता पुलिस के एक डिप्टी कमिश्नर के फ्लैट पर छापा मारा. संबंधित पुलिस अधिकारी का नाम शांतनु सिन्हा विश्वास है. ईडी की एक जांच टीम रविवार सुबह 6:00 बजे से कुछ ही देर पहले उनके आवास पर पहुंची. केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार ईडी के कई अधिकारियों ने रविवार सुबह शांतनु सिन्हा विश्वास के फ्लैट पर तलाशी अभियान शुरू किया. उनके साथ केंद्रीय बलों के सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे. यह तलाशी अभियान काफी लंबा चला. बताया जा रहा है कि इस तलाशी के दौरान, अधिकारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करने के साथ-साथ विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की. खास बात यह है कि शांतनु सिन्हा बिस्वास ने पहले कोलकाता पुलिस के तहत कालीघाट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) के तौर पर काफी लंबे समय तक काम किया है. अभी वह कोलकाता पुलिस बल में डिप्टी कमिश्नर के पद पर हैं. सूत्रों का कहना है कि उनके कार्यकाल के दौरान कई मौकों पर उनके बर्ताव और गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए थे. ईडी के सूत्रों ने आगे बताया कि शांतनु सिन्हा बिस्वास के फ्लैट पर आज की छापेमारी एक खास वित्तीय लेन-देन की चल रही जांच से जुड़ी है. हालांकि, जांच के हित का हवाला देते हुए, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने अब तक कोई भी खास जानकारी देने से मना कर दिया है. यह इस तरह की कार्रवाई का पहला मामला नहीं है. बताया जा रहा है कि ईडी ने पहले भी इसी मामले के सिलसिले में शांतनु सिन्हा बिस्वास से पूछताछ की थी.