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कोलकाता के डीसीपी के आवास पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई

यह कार्रवाई बिस्वजीत पोद्दार उर्फ ​​सोना पप्पू नामक एक कथित स्थानीय अपराधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी है.

ED Raids Kolkata Police DCP
कोलकाता के डीसीपी के आवास पर ईडी की रेड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 12:01 PM IST

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कोलकाता: चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​एक बार फिर शहर में सक्रिय हो गई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार तड़के दक्षिण कोलकाता के बालीगंज स्थित फर्न रोड पर मौजूद कोलकाता पुलिस के एक डिप्टी कमिश्नर के फ्लैट पर छापा मारा. संबंधित पुलिस अधिकारी का नाम शांतनु सिन्हा विश्वास है. ईडी की एक जांच टीम रविवार सुबह 6:00 बजे से कुछ ही देर पहले उनके आवास पर पहुंची.

केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार ईडी के कई अधिकारियों ने रविवार सुबह शांतनु सिन्हा विश्वास के फ्लैट पर तलाशी अभियान शुरू किया. उनके साथ केंद्रीय बलों के सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे. यह तलाशी अभियान काफी लंबा चला. बताया जा रहा है कि इस तलाशी के दौरान, अधिकारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करने के साथ-साथ विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की.

खास बात यह है कि शांतनु सिन्हा बिस्वास ने पहले कोलकाता पुलिस के तहत कालीघाट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) के तौर पर काफी लंबे समय तक काम किया है. अभी वह कोलकाता पुलिस बल में डिप्टी कमिश्नर के पद पर हैं. सूत्रों का कहना है कि उनके कार्यकाल के दौरान कई मौकों पर उनके बर्ताव और गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए गए थे.

ईडी के सूत्रों ने आगे बताया कि शांतनु सिन्हा बिस्वास के फ्लैट पर आज की छापेमारी एक खास वित्तीय लेन-देन की चल रही जांच से जुड़ी है. हालांकि, जांच के हित का हवाला देते हुए, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने अब तक कोई भी खास जानकारी देने से मना कर दिया है. यह इस तरह की कार्रवाई का पहला मामला नहीं है. बताया जा रहा है कि ईडी ने पहले भी इसी मामले के सिलसिले में शांतनु सिन्हा बिस्वास से पूछताछ की थी.

रविवार को ईडी की छापेमारी से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है. किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा इतने बड़े ओहदे वाले अधिकारी के घर पर की गई इस छापेमारी ने राजनीतिक गलियारों में भी अटकलों को फिर से हवा दे दी है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कोलकाता में केंद्रीय एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता चुनावों से ठीक पहले खास तौर पर ज़्यादा नजर आने लगी है. हाल ही में आयकर विभाग ने देबाशीष कुमार के घर पर छापा मारा था जो दक्षिण कोलकाता की राशबिहारी सीट से निवर्तमान विधायक और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं.

ठीक उसी दिन एक केंद्रीय एजेंसी ने मिराज शाह के घर पर भी छापा मारा था. मिराज शाह ने ही भवानीपुर सीट से तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम का प्रस्ताव रखा था. इससे पहले भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जाँच के तहत ईडी ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास जो नकतला में है पर भी अचानक छापा मारा था. इसके अलावा केंद्रीय जाँच एजेंसी के अधिकारियों ने न्यू टाउन में कथित 'बिचौलिए' प्रसन्ना रॉय के आवास और दफ़्तर पर अलग-अलग तलाशी अभियान चलाए.

तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनावों से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियां जान-बूझकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है. उनका दावा है कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश में उनके घरों पर चुनिंदा तरीके से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं. नतीजतन इन छापों को लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच जुबानी जंग पहले ही चरम पर पहुँच चुकी है.

राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही हलकों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि जाँच कितनी आगे बढ़ती है और शांतनु सिन्हा बिस्वास के फ़्लैट पर छापे के बाद आगे क्या कदम उठाए जाएँगे.

ये भी पढ़ें- ED ने जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की

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