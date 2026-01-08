ETV Bharat / bharat

आईपीएसी पर ईडी की रेड, बीच में पहुंचीं ममता, भाजपा ने लगाया हस्तक्षेप का आरोप

टीएमसी के प्रमुख रणनीतिकार प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी. फाइल लेकर बाहर निकलीं ममता.

ED raid at IPAC office
आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी की रेड (ANI)
कोलकाता : केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोलकाता में आईपीएसी (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और ऑफिस पर छापेमारी कर रही थी, इसी दौरान वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की रणनीति से संबंधित फाइलों को कब्जा में लेने की कोशिश की जा रही थी. ममता के साथ आए अधिकारियों ने कई फाइलों को अपनी गाड़ी में डाल दिया. हालांकि, भाजपा ने ममता के आरोपों से इनकार किया. पार्टी ने कहा कि सीएम एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही हैं.

ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एजेंसी फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में शामिल एक संगठित गिरोह के खिलाफ भारत भर में 15 जगहों पर तलाशी ले रही है, जो लोगों को फर्जी नौकरियां देकर ठगी कर रहा था. साथ ही आईपीएसी पर वित्तीय अनियमितत के भी आरोप लगे हैं.

इसके जवाब में ममता बनर्जी ने ईडी की रेड को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने टीएमसी के आईटी सेक्टर कार्यालय पर छापेमारी की है. उन्होंने ईडी की रेड को पॉलिटिकल बताया है. ममता ने कहा कि यह और कुछ नहीं, बल्कि राजनीतिक उत्पीड़न है. सीएम ने कहा कि ईडी को दिल्ली से आदेश मिलता है, गृह मंत्री सबकुछ अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं और वो देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं.

