आईपीएसी पर ईडी की रेड, बीच में पहुंचीं ममता, भाजपा ने लगाया हस्तक्षेप का आरोप
टीएमसी के प्रमुख रणनीतिकार प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी. फाइल लेकर बाहर निकलीं ममता.
Published : January 8, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : January 8, 2026 at 1:27 PM IST
कोलकाता : केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोलकाता में आईपीएसी (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और ऑफिस पर छापेमारी कर रही थी, इसी दौरान वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की रणनीति से संबंधित फाइलों को कब्जा में लेने की कोशिश की जा रही थी. ममता के साथ आए अधिकारियों ने कई फाइलों को अपनी गाड़ी में डाल दिया. हालांकि, भाजपा ने ममता के आरोपों से इनकार किया. पार्टी ने कहा कि सीएम एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही हैं.
ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एजेंसी फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में शामिल एक संगठित गिरोह के खिलाफ भारत भर में 15 जगहों पर तलाशी ले रही है, जो लोगों को फर्जी नौकरियां देकर ठगी कर रहा था. साथ ही आईपीएसी पर वित्तीय अनियमितत के भी आरोप लगे हैं.
#WATCH | Kolkata | West Bengal CM Mamata Banerjee at the office of the Indian Political Action Committee where the teams of Enforcement Directorate are conducting raids. pic.twitter.com/kf5vlTRKC8— ANI (@ANI) January 8, 2026
#WATCH | West Bengal | The Enforcement Directorate conducts raid at the office of the Indian Political Action Committee in Kolkata— ANI (@ANI) January 8, 2026
ED is conducting searches at 15 locations across India in a fake government job scam against an organised gang involved in scamming people by… pic.twitter.com/kWASIXkaTC
#WATCH | West Bengal | The Enforcement Directorate is conducting a raid at the office of the Indian Political Action Committee in Kolkata— ANI (@ANI) January 8, 2026
ED is conducting searches at 15 locations across India in a fake government job scam against an organised gang involved in scamming people… pic.twitter.com/KKms2NM7wc
इसके जवाब में ममता बनर्जी ने ईडी की रेड को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने टीएमसी के आईटी सेक्टर कार्यालय पर छापेमारी की है. उन्होंने ईडी की रेड को पॉलिटिकल बताया है. ममता ने कहा कि यह और कुछ नहीं, बल्कि राजनीतिक उत्पीड़न है. सीएम ने कहा कि ईडी को दिल्ली से आदेश मिलता है, गृह मंत्री सबकुछ अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं और वो देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं.
ये भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी, बोली, 'मतदाता सूची से 58 लाख नाम हटाए गए'