बंगाल में कई ठिकानों पर ED की छापेमारी, पुलिस अधिकारी और बड़े कारोबारी रडार पर

कोलकाता/दुर्गापुर/आसनसोल: कोयला और बालू तस्करी मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मंगलवार सुबह से ईडी कोलकाता, दुर्गापुर और आसनसोल में कई ठिकानों पर तलाशी ले रही है. ये छापेमारी सरकारी अधिकारियों और व्यवसायियों के घरों और दुकानों पर की जा रही है. ईडी की टीमों ने दिल्ली में भी कई जगहों पर छापे मारे हैं. जांचकर्ताओं के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद हैं.

पश्चिम बर्धमान जिले में छापेमारी

पश्चिम बर्धमान जिले में कई जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है. ईडी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे तीन गाड़ियों में कोलकाता से जामुड़िया पहुंची. इस जांच में 16 लोगों की एक विशेष टीम शामिल है. शुरुआत में, जामुड़िया बाजार के पास पंजाबी मोड़ इलाके में व्यवसायी रमेश बंसल के घर पर तलाशी शुरू हुई.

ईडी ने उनके दो बेटों, सुमित बंसल और अमित बंसल के घरों पर भी छापेमारी की. इसके अलावा, ईडी अधिकारी पंजाबी मोड़ स्थित एक हार्डवेयर दुकान और उससे सटे गोदाम में भी दाखिल हुए. जामुड़िया हटतला इलाके में 'बंसल हार्डवेयर' नामक दुकान पर भी तलाशी जारी है. सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है.

पुलिस अधिकारी के घर पर छापेमारी

ईडी की एक टीम ने दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित बुदबुद थाने के नवनियुक्त प्रभारी अधिकारी मनोरंजन मंडल के घर पर छापेमारी की. उनसे पूछताछ कर रही है. उन्होंने अभी तक अपने नए पद का कार्यभार नहीं संभाला है. मनोरंजन मंडल इससे पहले बाराबनी थाने के प्रभारी थे और कुछ समय के लिए निलंबित रहे थे. हाल ही में उन्हें दोबारा नियुक्ति मिली थी और कार्यभार संभालने से ठीक पहले यह छापेमारी हुई.