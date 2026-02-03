बंगाल में कई ठिकानों पर ED की छापेमारी, पुलिस अधिकारी और बड़े कारोबारी रडार पर
ED उन सभी वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है, जिनके बारे में संदेह है कि वे कोयला और बालू तस्करी से जुड़ें हैं.
Published : February 3, 2026 at 4:48 PM IST
कोलकाता/दुर्गापुर/आसनसोल: कोयला और बालू तस्करी मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर सक्रिय हो गया है. मंगलवार सुबह से ईडी कोलकाता, दुर्गापुर और आसनसोल में कई ठिकानों पर तलाशी ले रही है. ये छापेमारी सरकारी अधिकारियों और व्यवसायियों के घरों और दुकानों पर की जा रही है. ईडी की टीमों ने दिल्ली में भी कई जगहों पर छापे मारे हैं. जांचकर्ताओं के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद हैं.
पश्चिम बर्धमान जिले में छापेमारी
पश्चिम बर्धमान जिले में कई जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है. ईडी सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे तीन गाड़ियों में कोलकाता से जामुड़िया पहुंची. इस जांच में 16 लोगों की एक विशेष टीम शामिल है. शुरुआत में, जामुड़िया बाजार के पास पंजाबी मोड़ इलाके में व्यवसायी रमेश बंसल के घर पर तलाशी शुरू हुई.
ईडी ने उनके दो बेटों, सुमित बंसल और अमित बंसल के घरों पर भी छापेमारी की. इसके अलावा, ईडी अधिकारी पंजाबी मोड़ स्थित एक हार्डवेयर दुकान और उससे सटे गोदाम में भी दाखिल हुए. जामुड़िया हटतला इलाके में 'बंसल हार्डवेयर' नामक दुकान पर भी तलाशी जारी है. सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है.
पुलिस अधिकारी के घर पर छापेमारी
ईडी की एक टीम ने दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित बुदबुद थाने के नवनियुक्त प्रभारी अधिकारी मनोरंजन मंडल के घर पर छापेमारी की. उनसे पूछताछ कर रही है. उन्होंने अभी तक अपने नए पद का कार्यभार नहीं संभाला है. मनोरंजन मंडल इससे पहले बाराबनी थाने के प्रभारी थे और कुछ समय के लिए निलंबित रहे थे. हाल ही में उन्हें दोबारा नियुक्ति मिली थी और कार्यभार संभालने से ठीक पहले यह छापेमारी हुई.
व्यवसायियों के घरों पर छापे
दुर्गापुर के बालू कारोबारी प्रबीर दत्ता, पानागढ़ के शेख हसन और मिर्जा बेग, अंडाल के बख्तरनगर के शेख किरण मंडल और पांडवेश्वर के नबग्राम के कोयला व्यापारी शेख मैजुल के घर पर भी छापेमारी की गयी. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, तलाशी के दौरान विभिन्न दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और डिजिटल उपकरण जब्त किए जा रहे हैं. खबर है कि कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है.
कोयला तस्करी के क्या हैं मामले
साल 2020 में आसनसोल और दुर्गापुर सहित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) की विभिन्न खदानों से कोयले के अवैध खनन और तस्करी का मामला दर्ज किया गया था. उस मामले में ईसीएल के पूर्व अधिकारियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था. अभी हाल ही में 8 जनवरी को I-PAC के कार्यालय और इसके मालिक प्रतीक जैन के आवास पर भी छापेमारी की गई थी.
ईडी सूत्रों के अनुसार, हाल ही में कोलकाता क्षेत्र में कोयला तस्करी का एक नया मामला दर्ज किया गया है, जिसे बालू तस्करी से भी जोड़ा गया है. ईडी इस नए मामले में काफी सक्रिय हो गई है. जांच में सामने आया है कि खदानों से चोरी किया गया कोयला और बालू विभिन्न जिलों में तस्करी किया जाता था, जिससे करोड़ों रुपये का अवैध लेन-देन हुआ.
इसे भी पढ़ेंः