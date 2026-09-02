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NHAI Toll Fraud Case: ED ने राजस्थान, MP, यूपी और बंगाल समेत 14 जगहों पर छापेमारी की

NHAI Toll Fraud Case: ED ने राजस्थान, MP, यूपी और बंगाल समेत 14 जगहों पर छापेमारी की ( ANI )

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्लाजा पर टोल कलेक्शन में कथित धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में 14 जगहों पर तलाशी शुरू की.

ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी शुरू की. ईडी की छापेमारी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और कोलकाता में फैली हुई थी.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच 22 जनवरी, 2025 को दर्ज एक FIR और 19 मई, 2025 की एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) के बाद की गई है.

ED के मुताबिक, उसकी जांच में एक कथित सिस्टम का पता चला है जिसमें टोल प्लाजा पर स्वीकृत प्रणाली (Approved System) के बाहर रसीदें बनाने के लिए अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया था. एजेंसी यह जांच कर रही है कि क्या इन ट्रांजैक्शन से हुए कलेक्शन को बाद में NHAI के ऑफिशियल अकाउंट में दिखाए बिना कहीं और भेज दिया गया था.

एजेंसी ने कहा कि उसके नतीजों को फोरेंसिक विश्लेषण (Forensic Analysis) के साथ-साथ NHAI से मिले रिकॉर्ड से भी समर्थन मिला है. ED के मुताबिक, अब तक जांचे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि कथित गड़बड़ियों में ऐसे अनधिकृत एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया है.