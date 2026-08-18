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केरल मंथली पेमेंट केस, चार्जशीट दाखिल करने से पहले ED ने 8 जगहों पर छापेमारी की

इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी और निजी माइनिंग कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' शामिल हैं.

Kerala ED Raids
केरल मंथली पेमेंट केस को लेकर चार्जशीट दाखिल करने से पहले ED ने 8 जगहों पर छापेमारी की (फाइल फोटो ) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 11:04 AM IST

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एर्नाकुलम: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले विवादित 'मंथली पे-ऑफ' मामले की जांच तेज कर दी है. सबूत जुटाने के आखिरी चरण के तहत, एजेंसी ने मंगलवार सुबह कोझिकोड समेत आठ जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' और निजी माइनिंग कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' शामिल हैं.

ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर की सीधी देखरेख में चार सदस्यों की एक स्पेशल टीम इन छापों और जांच का नेतृत्व कर रही है. मुख्य तलाशी सीपीएम के कोझिकोड जिला सचिवालय के सदस्य और एमएलए पीए मोहम्मद रियास के करीबी सहयोगी पी. निखिल के अपार्टमेंट में चल रही है.

इसके अलावा, अधिकारी कोझिकोड में नंदूलाल के 'ईस्ट हिल' स्थित घर पर भी तलाशी ले रहे हैं. नंदूलाल भी रियास के सहयोगी हैं और 'जिला पर्यटन संवर्धन परिषद' (DTPC) के पूर्व कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं. जांच टीम वित्तीय लेन-देन, बैंक डिटेल्स और फोन रिकॉर्ड से जुड़े अहम दस्तावेज जुटा रही है और साथ ही बेनामी लेन-देन की संभावना की भी जांच कर रही है.

पे-ऑफ मामले में ईडी की तीसरी बड़ी जांच के दौरान जब्त की गई डायरियों से मिली जानकारी बहुत अहम हो गई है. जांच का मौजूदा दौर मुख्य रूप से उन डायरियों और डिजिटल सबूतों पर टिका है जो पिछली रेड के दौरान वीना विजयन के घर और ऑफिस से जब्त किए गए थे. एजेंसी इन्हीं रिकॉर्ड्स में दर्ज खास नामों और पैसों के लेन-देन के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है.

अभी जो तलाशी ली जा रही है, वह मुख्य रूप से 'लेकर इंडिया कॉर्पोरेशन' से जुड़े ऑफिस और जगहों पर केंद्रित है. यह एक सिस्टर कंपनी है जिसमें वीना विजयन पार्टनर हैं. ईडी ने पहले सीएमआरएल के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधरन कार्था, कंपनी के दूसरे अधिकारियों और 'एक्सलॉजिक' से जुड़े लोगों से कई बार पूछताछ की थी. अभी जो कार्रवाई हो रही है, वह उनके बयानों और वीना विजयन की डायरी में मिली एंट्रीज के मिलान का नतीजा है.

जैसे-जैसे जांच अपने आखिरी चरण में पहुँच रही है, यह ध्यान देना जरूरी है कि यह मामला इनकम टैक्स इंटरिम सेटलमेंट बोर्ड की उस रिपोर्ट से शुरू हुआ था जिसमें पाया गया था कि 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' को सीएमआरएल से बिना कोई असल सर्विस दिए लगभग 1.75 करोड़ रुपये मिले थे. इसके बाद ईडी ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की, जबकि 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िस' भी इस मामले की समानांतर जांच कर रहा है. इसके अलावा ईडी ने कर्नाटक के 'रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज' की रिपोर्ट की भी समीक्षा की है, जिसने पहले 'एक्सलॉजिक' के वित्तीय लेन-देन की जांच की थी.

कोझिकोड में हो रही मौजूदा छापेमारी ने इस मामले को काफी राजनीतिक महत्व दे दिया है. 'मंथली पे-ऑफ़' (हर महीने होने वाले भुगतान) के विवाद ने राज्य में जबरदस्त राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया था. विपक्ष ने विधानसभा समेत कई मंचों पर इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाया. पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के शामिल होने की वजह से, यह मामला शुरू से ही काफ़ी राजनीतिक चर्चा का केंद्र रहा.

हालांकि हाल ही में केंद्रीय एजेंसियों पर जानबूझकर जांच में देरी करने के आरोप लगे थे, लेकिन ताज़ा छापेमारी से पता चलता है कि लोकसभा चुनावों के बाद भी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. सूत्रों का कहना है कि जल्द ही पूछताछ के लिए कुछ और अहम लोगों को बुलाया जा सकता है. चार्जशीट दाखिल होने की संभावना से ठीक पहले की गई इन अचानक छापेमारी से आने वाले दिनों में राज्य भर में बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- केरल: पिनाराई की बेटी वीणा मंथली पेमेंट केस में पूछताछ के लिए ED के समक्ष पेश हुईं

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