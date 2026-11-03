ETV Bharat / bharat

ICU में सप्लाई हो रही थीं नामी कंपनियों की नकली दवाएं! बेंगलुरु में ED का बड़ा एक्शन

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नकली जीवन रक्षक दवाएं बनाने, उनकी दोबारा पैकेजिंग करने और बेचने से जुड़े एक कथित रैकेट के सिलसिले में बेंगलुरु में पांच जगहों पर छापेमारी की है. इन छापों के दौरान, एजेंसी ने आरोपी वीरेश कुमार के बैंक खातों में जमा लगभग 9 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं. इसके साथ ही इस कथित अवैध गतिविधि से जुड़े डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य सबूत भी जब्त किए गए हैं.

यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई. यह कार्रवाई नकली दवाओं के इस धंधे से कमाए गए काले धन और वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए अलग से दर्ज किए गए मामले का हिस्सा है.