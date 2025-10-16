ETV Bharat / bharat

अवैध रेत खनन: आसनसोल समेत बंगाल में कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी की. ईडी की टीम गुरुवार सुबह-सुबह आसनसोल के मुर्गाशोल इलाके में रेत कारोबारी मनीष बागड़िया के घर पहुंची और तलाशी शुरू की. ईडी ने राज्य में सात जगहों पर रेत के कारोबार से जुड़े कारोबारियों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी शुरू की है. इनमें पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, आसनसोल और कोलकाता शामिल हैं.

बताया गया है कि यह मामला रेत कारोबारी से जुड़ा है. इस छापेमारी में केंद्रीय एजेंसी के कुल 40 अधिकारी शामिल हैं. केंद्रीय बल भी उनके साथ हैं. पता चला है कि ईडी के अधिकारी जब बागड़िया के घर में घुसे तब परिवार के सदस्यों की नींद खुली. अंदर घुसते ही परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन छीन लिए गए. घर के सभी मुख्य द्वार बंद कर दिए गए. फिलहाल घर के अंदर तलाशी और सदस्यों से पूछताछ जारी है.

राज्य भर में ईडी की छापेमारी के संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बंगाल के विभिन्न हिस्सों में एक साथ अभियान चलाया. यह कार्रवाई रेत तस्करी में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों और व्यवसायों के खिलाफ की जा रही है. ईडी की जांच टीमें कोलकाता के बेंटिंक स्ट्रीट इलाके, लालगढ़ और झाड़ग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर स्थित कार्यालयों पर छापेमारी कर रही हैं. दूसरी ओर, पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में एक व्यवसायी के घर पर भी तलाशी अभियान चलाया गया. यह अभियान अवैध रेत खनन की जांच का हिस्सा है. ईडी का अभियान तड़के से ही शुरू हो गया था. ईडी के अधिकारी व्यापारिक रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज और गिरोह से जुड़ी संपत्तियों की तलाशी ले रहे हैं."