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पश्चिम बंगाल: PDS 'घोटाला' मामले में ED ने हाबड़ा में कई ठिकानों पर छापेमारी की

पश्चिम बंगाल में ईडी कोलकाता और बर्दवान में कई ठिकानों पर छापेमारी की ( IANS )

हाबरा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की है. यह छापेमारी एक कथित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई. शनिवार सुबह ईडी ने उत्तरी 24 परगना के हाबड़ा में तीन चावल व्यापारियों के घरों पर छापेमारी शुरू की. इन ऑपरेशनों के दौरान ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय बल भी मौजूद रहे. आज सुबह, केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने तीन और चावल व्यापारियों—सागर साहा, पार्थ साहा और राजीव साहा—के घरों पर छापेमारी शुरू की. ईडी के अधिकारी परिसर में प्रवेश कर तलाशी अभियान चलाया. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया गया. सागर साहा का आवास हाबरा के श्रीनगर इलाके में स्थित है, जबकि राजीव साहा और पार्थ साहा हाबरा में देशबंधु पार्क के पास सुभाष रोड पर रहते हैं. खास बात यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, चावल और गेहूं से लदे 175 वाहनों को बशीरहाट में घोजाडांगा बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में स्मगल किया जा रहा था. इसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने इन वाहनों को रोककर जब्त कर लिया. इस घटना के सिलसिले में ईडी अधिकारियों ने पिछले मार्च के आखिर में हाबरा के चावल व्यापारी निरंजन साहा के घर पर पहले भी तलाशी और छापे मारे थे. राज्य में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी पिछले कुछ हफ़्तों से अलग-अलग मामलों में एक्टिव है.