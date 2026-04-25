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पश्चिम बंगाल: PDS 'घोटाला' मामले में ED ने हाबड़ा में कई ठिकानों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता, बर्दवान और हाबड़ा में चावल व्यापारियों के लगभग नौ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया.

ED RAIDS MULTIPLE LOCATIONS BENGAL
पश्चिम बंगाल में ईडी कोलकाता और बर्दवान में कई ठिकानों पर छापेमारी की (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 10:42 AM IST

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हाबरा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की है. यह छापेमारी एक कथित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई. शनिवार सुबह ईडी ने उत्तरी 24 परगना के हाबड़ा में तीन चावल व्यापारियों के घरों पर छापेमारी शुरू की. इन ऑपरेशनों के दौरान ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय बल भी मौजूद रहे.

आज सुबह, केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने तीन और चावल व्यापारियों—सागर साहा, पार्थ साहा और राजीव साहा—के घरों पर छापेमारी शुरू की. ईडी के अधिकारी परिसर में प्रवेश कर तलाशी अभियान चलाया. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया गया. सागर साहा का आवास हाबरा के श्रीनगर इलाके में स्थित है, जबकि राजीव साहा और पार्थ साहा हाबरा में देशबंधु पार्क के पास सुभाष रोड पर रहते हैं.

खास बात यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, चावल और गेहूं से लदे 175 वाहनों को बशीरहाट में घोजाडांगा बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में स्मगल किया जा रहा था. इसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने इन वाहनों को रोककर जब्त कर लिया. इस घटना के सिलसिले में ईडी अधिकारियों ने पिछले मार्च के आखिर में हाबरा के चावल व्यापारी निरंजन साहा के घर पर पहले भी तलाशी और छापे मारे थे. राज्य में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी पिछले कुछ हफ़्तों से अलग-अलग मामलों में एक्टिव है.

इन गतिविधियों में घरों और दफ़्तरों में तलाशी लेने से लेकर संदिग्धों को पूछताछ के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बुलाने तक के काम शामिल हैं. वोटिंग के पहले चरण से पहले ईडी अधिकारियों ने कोलकाता समेत राज्य के कई इलाकों में तलाशी ली थी. अब, दूसरे चरण से पहले यह केंद्रीय एजेंसी हाबरा में तलाशी ले रही है.

राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने ईडी की इस बढ़ी हुई सक्रियता पर तंज कसा है. उनका आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, चुनाव चल रहे होने के ठीक इसी समय टीएमसी को परेशान करने और उसे शर्मिंदा करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.

इन एजेंसियों द्वारा टीएमसी के कई नेताओं और मंत्रियों को पहले ही समन भेजा जा चुका है. शनिवार सुबह ईडी अधिकारियों ने हाबरा में तीन चावल व्यापारियों के घरों पर छापा मारा. ईडी सूत्रों के अनुसार एक खास मामले में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सुराग मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने इन व्यापारियों के घरों का दौरा किया. इन ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए ईडी की कई टीमें सुबह तड़के कोलकाता स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स से रवाना हुई थी.

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