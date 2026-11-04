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पश्चिम बंगाल: ED ने साउथ 24 परगना में एक बड़े चावल व्यापारी के घर और दफ्तर पर छापेमारी की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना ईडी ने आज एक बड़े चावल कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की. जांच एजेंसी ने उसके दो ठिकानों पर छापेमारी की. आरोप है कि हवाला के जरिए इंटरनेशल लेवल पर लेन देन कर रहा था.

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शहर में एक और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया. बुधवार सुबह-सुबह, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों ने कमालगाजी में एक जाने-माने बिजनेसमैन के घर और ऑफिस पर एक साथ रेड की.

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के मुताबिक यह ऑपरेशन गुवाहाटी में साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले से जुड़ा है. इसके बाद की जांच में कमलगाजी के चावल व्यापारी श्यामल ब्यापारी का नाम सामने आया. जांच करने वालों को शक है कि चावल सप्लाई करने की आड़ में ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन और इंटरनेट का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर पैसे की गड़बड़ियां की जा रही थी.

आरोप है कि चावल के कारोबार की आड़ में लंबे समय से इंटरनेट और इंटरनेशनल लेवल पर करोड़ों रुपये का हवाला कारोबार चल रहा था. बुधवार सुबह कोलकाता में कई जगहों पर सेंट्रल फोर्स की कड़ी सुरक्षा में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ.

अधिकारियों का मानना ​​है कि साइबर क्राइम से मिले पैसे को हवाला (इनफ़ॉर्मल मनी ट्रांसफर) सिस्टम के जरिए राज्य भर के अलग-अलग कमर्शियल जगहों पर भेजा जा रहा था. बुधवार सुबह ईडी अधिकारियों ने लेक टाउन में एक जगह पर पहली रेड की. वहां मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने बाद में कमालगाजी में एक ऑफिस और एक घर समेत चार खास जगहों पर एक साथ रेड की. सर्च ऑपरेशन के दौरान सेंट्रल फोर्स की तैनाती से पूरे इलाके में काफी हलचल मच गई.

इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के सभी रिकॉर्ड, संदिग्ध डिजिटल सबूत और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जब्त करना है. इसके अलावा इस नेटवर्क से जुड़े होने का शक वाले कई बैंक अकाउंट्स को पहले ही जांच के दायरे में लाया जा चुका है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ज़रूरत पड़ने पर इन अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज करने का प्लान बना रहा है.

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अपनी जांच तेज कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गुवाहाटी में साइबर फ्रॉड से मिले गैर-कानूनी पैसे को कोलकाता में इस बिजनेस के जरिए कैसे लेन-देन किया गया. इस इंटरनेशनल और स्टेट-लेवल हवाला (गैर-कानूनी मनी ट्रांसफर) नेटवर्क में शामिल दूसरे असरदार लोगों या संस्थाओं की पहचान की जा सके। जांच अधिकारियों के मुताबिक, जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डेटा के एनालिसिस से इस केस के बारे में और भी सनसनीखेज बातें सामने आ सकती हैं.