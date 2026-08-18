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कर्नाटक वेटनरी अधिकारी भर्ती घोटाला मामला, ED ने गुजरात समेत राज्य के 21 जगहों पर की छापेमारी

खबरों के मुताबिक 'एडुटेस्ट सॉल्यूशंस' परीक्षा के पेपरों के डिजिटल मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए भर्ती प्रक्रिया में कथित हेरफेर की जांच के लिए इसके ऑफिस की तलाशी अहम है. ईडी ने कहा कि उसने अपनी जांच तब शुरू की जब बेंगलुरु के विधान सौध पुलिस स्टेशन में वेटनरी अधिकारियों के अंतिम चयन में कथित गंभीर गड़बड़ियों के सिलसिले में चार एफआईआर दर्ज की गई.

एजेंसी के अनुसार इन जगहों में केपीएससी का ऑफिस, सस्पेंड किए गए केपीएससी चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस साहूकार और केपीएससी सदस्य शांता होसमनी के घर, कथित बिचौलिए, वेटनरी ऑफिसर के पद के लिए चुने गए उम्मीदवार और 'एडुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' का ऑफिस शामिल है.

ये तलाशी ईडी के बेंगलुरु जोनल ऑफिस द्वारा 'मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत और राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर की गई. जिन 21 जगहों पर तलाशी ली जा रही है, वे कर्नाटक में बेंगलुरु, हासन, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, रायचूर, कारवार, कलबुर्गी और बेलगावी के अलावा गुजरात के अहमदाबाद में फैली हुई है.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कर्नाटक और गुजरात में 21 जगहों पर तलाशी ली. यह कार्रवाई कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के जरिए वेटनरी अधिकारियों की अंतिम चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में की गई.

एजेंसी उन आरोपों की जांच कर रही है कि कुछ बिचौलियों ने शिकायतकर्ता समेत कई उम्मीदवारों से संपर्क किया और कथित तौर पर नौकरी पक्की कराने के बदले मोटी रकम की मांग की. ईडी के मुताबिक कथित तौर पर हर उम्मीदवार से 70 लाख से 80 लाख रुपये तक की रिश्वत मांगी गई थी.

बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने कुछ कथित बिचौलियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जांच एजेंसियों को सौंपी है. जांचकर्ता कथित मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन का रास्ता) और भर्ती प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं. ये रिकॉर्डिंग भी उस सामग्री का हिस्सा हैं जिनकी जांच की जा रही है.

रिश्वत के आरोपों के अलावा जांच एजेंसियों के पास आई शिकायतों में कथित तौर पर प्रश्न-पत्र लीक होने, ओएमआर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ और अंतिम चयन प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप भी शामिल हैं. ऐसे आरोप भी हैं कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ केपीएससी अधिकारियों के रिश्तेदारों को कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया.

ईडी की जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या कथित अनियमितताओं से मिली रकम को बाद में लॉन्डर किया गया या छिपाया गया, और क्या भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों को इस कथित हेरफेर से कोई आर्थिक लाभ हुआ. छापेमारी का मकसद भर्ती परीक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया, कथित बिचौलियों और उम्मीदवारों के बीच बातचीत, वित्तीय लेन-देन और अन्य ऐसी सामग्री से जुड़े दस्तावेजी और डिजिटल सबूत इकट्ठा करना है.

जिनसे जांचकर्ताओं को कथित मनी ट्रेल का पता लगाने में मदद मिल सके. एजेंसी केपीएससी और डिजिटल मूल्यांकन में शामिल निजी कंपनी से जुड़े लोगों के साथ-साथ उन चयनित उम्मीदवारों की भूमिका की भी जांच कर सकती है जो इस मामले में शक के घेरे में हैं.