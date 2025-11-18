अल फलाह यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी, फरीदाबाद और दिल्ली समेत 25 ठिकानों पर दबिश
ED Raid on Al Falah University: दिल्ली के ओखला स्थित अल फलाह ट्रस्ट और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी जारी.
Published : November 18, 2025 at 9:36 AM IST
नई दिल्ली/फरीदाबाद/चंडीगढ़: मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित अल फलाह ट्रस्ट और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की. सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई जारी है. ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के मामले में हो रही है. यूनिवर्सिटी और इसके मालिकों-प्रबंधकों पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं.
अल फलाह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ED ने अल फलाह ट्रस्ट के ओखला स्थित मुख्यालय, यूनिवर्सिटी कैंपस और संचालकों के निजी आवास समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की है. दिल्ली के जामिया नगर, ओखला विहार और फरीदाबाद सेक्टर-22 स्थित कैंपस में ED की टीमें मंगलवार सुबह से ही तैनात हैं. ईडी ने अल फलाह और उसके मालिकों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पीएमएलए का मामला दर्ज किया है.
स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई: ED की टीम दस्तावेज, बैंक खातों की डिटेल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइस को जब्त किया है. छापेमारी अभी जारी है और शाम तक और ठिकानों पर दबिश पड़ने की संभावना है. ईडी की कार्रवाई को देखते हुए दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई जारी: ED ने कुछ महीने पहले ही अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसके मालिकों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था. आरोप है कि यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध फंडिंग की गई, विदेशी डोनेशन के नियमों का उल्लंघन हुआ और संपत्तियों के गलत इस्तेमाल के जरिए काले धन को सफेद किया गया.
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में चल रही रेड: ये रेड दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है. दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में आ गई है, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे. सुसाइड बॉम्बर, कश्मीरी रहने वाले डॉक्टर उमर उन नबी, यूनिवर्सिटी से जुड़े थे.
यूनिवर्सिटी के खिलाफ दो मामले दर्ज: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक "दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद से यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज दो FIR के सिलसिले में पूछताछ करेगी. इस मामले में उन्हें पहले ही एक फॉर्मल नोटिस जारी किया जा चुका है. क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं. ये केस धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के तहत दर्ज किए गए हैं."
दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी: एक FIR में आरोप है कि इंस्टीट्यूशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर UGC 12B सर्टिफिकेट का झूठा दावा करके स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए लालच दिया, जबकि दूसरी FIR यूनिवर्सिटी से जुड़ी है, जिसने 2018 में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) एक्रेडिटेशन खत्म होने के बावजूद एडमिशन ले लिए. इन दोनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है.
सोमवार को हुई थी एक और गिरफ्तारी: इससे पहले सोमवार को, इस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने कहा कि उसने ब्लास्ट में शामिल आतंकवादी के एक और खास साथी को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि उसने कार ब्लास्ट से पहले "ड्रोन को मॉडिफाई करके और रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमले करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट दिया था." जसीर बिलाल वानी, उर्फ दानिश, जो एक कश्मीरी भी है, को NIA ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से गिरफ्तार किया.
ड्रोन मॉडिफाई कर रॉकेट से हमले की योजना: न्यूज एसेंजी एएनआई के मुताबिक NIA ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि "जसीर ने कथित तौर पर जानलेवा कार बम ब्लास्ट से पहले ड्रोन को मॉडिफाई करके और रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमले करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट दिया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 20 से ज़्यादा लोग घायल गए थे. इस बीच, जांचकर्ता डॉक्टर उमर से कथित तौर पर जुड़े टेरर मॉड्यूल की जांच कर रहे हैं, जिसकी पहचान सुरक्षा एजेंसियों ने 10 नवंबर को लाल किले पर हुए धमाके में आग लगने वाली विस्फोटक से भरी कार चलाने वाले के तौर पर की है."
