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TMC बैंक खातों पर ED का बड़ा एक्शन! कोलकाता-सॉल्ट लेक में छापेमारी, VVIP चार्टर्ड फ्लाइट से जुड़ा है मामला

कोलकाताः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से जुड़े एक मामले की जांच के तहत मंगलवार सुबह एक साथ कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया. केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कोलकाता और सॉल्ट लेक में कुल पांच स्थानों पर छापेमारी की. कोलकाता पुलिस मुख्यालय (लालबजार) के पास एक ठिकाने के साथ-साथ सॉल्ट लेक के सीजी ब्लॉक में एक व्यवसायी के आवास पर भी तलाशी ली जा रही है.

जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, सॉल्ट लेक के इस व्यवसायी के पास कई कंपनियां हैं. इनमें से एक 'केयरवेल एविएशन' है, जो चार्टर्ड विमान सेवाएं प्रदान करती है. जांचकर्ताओं का दावा है कि इस कंपनी ने पहले की सत्ताधारी दल से जुड़े कई वीवीआईपी (VVIPs) को चार्टर्ड विमान सेवाएं दी थीं. इसी वजह से कंपनी के वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों और संबंधित जानकारियों की बारीकी से जांच की जा रही है.

ED सूत्रों ने बताया कि यह जांच तृणमूल के बैंक खातों से जुड़े एक विवाद से शुरू हुई है. विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी के भीतर आपसी मतभेदों और नेतृत्व की लड़ाई के बीच, पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास ने बैंक अधिकारियों से पार्टी के कुछ खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था. बताया जाता है कि उन्होंने उस पत्र में खुद को पार्टी का कोषाध्यक्ष बताया था. इस कदम ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी चर्चा छेड़ दी थी.

यह मामला 18 जून को एक नया मोड़ ले चुका था, जब दक्षिण 24 परगना के एक विधायक ने बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़े साइबर-धोखाधड़ी रैकेट का पैसा कई बैंक खातों में जमा किया गया था, और तृणमूल के कुछ खाते भी उनमें शामिल हो सकते हैं. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की.