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TMC बैंक खातों पर ED का बड़ा एक्शन! कोलकाता-सॉल्ट लेक में छापेमारी, VVIP चार्टर्ड फ्लाइट से जुड़ा है मामला

कोलकाता और सॉल्ट लेक में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से जुड़े विवाद और साइबर धोखाधड़ी मामले में 5 ठिकानों पर छापेमारी की.

ED Raid Kolkata
प्रवर्तन निदेशालय. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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कोलकाताः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से जुड़े एक मामले की जांच के तहत मंगलवार सुबह एक साथ कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया. केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कोलकाता और सॉल्ट लेक में कुल पांच स्थानों पर छापेमारी की. कोलकाता पुलिस मुख्यालय (लालबजार) के पास एक ठिकाने के साथ-साथ सॉल्ट लेक के सीजी ब्लॉक में एक व्यवसायी के आवास पर भी तलाशी ली जा रही है.

जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, सॉल्ट लेक के इस व्यवसायी के पास कई कंपनियां हैं. इनमें से एक 'केयरवेल एविएशन' है, जो चार्टर्ड विमान सेवाएं प्रदान करती है. जांचकर्ताओं का दावा है कि इस कंपनी ने पहले की सत्ताधारी दल से जुड़े कई वीवीआईपी (VVIPs) को चार्टर्ड विमान सेवाएं दी थीं. इसी वजह से कंपनी के वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों और संबंधित जानकारियों की बारीकी से जांच की जा रही है.

ED सूत्रों ने बताया कि यह जांच तृणमूल के बैंक खातों से जुड़े एक विवाद से शुरू हुई है. विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी के भीतर आपसी मतभेदों और नेतृत्व की लड़ाई के बीच, पूर्व कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास ने बैंक अधिकारियों से पार्टी के कुछ खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था. बताया जाता है कि उन्होंने उस पत्र में खुद को पार्टी का कोषाध्यक्ष बताया था. इस कदम ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी चर्चा छेड़ दी थी.

यह मामला 18 जून को एक नया मोड़ ले चुका था, जब दक्षिण 24 परगना के एक विधायक ने बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि एक बड़े साइबर-धोखाधड़ी रैकेट का पैसा कई बैंक खातों में जमा किया गया था, और तृणमूल के कुछ खाते भी उनमें शामिल हो सकते हैं. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की.

इसके अगले ही दिन, तीन खास बैंक खातों से पैसे निकालने या डेबिट लेनदेन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए. इसके बाद, ईडी ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली.

इस जांच को लेकर ईडी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों का संकेत है कि वे हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं. जिसमें साइबर धोखाधड़ी से आए पैसों का संभावित मार्ग, संबंधित बैंक खाते और चार्टर्ड फ्लाइट कंपनी के वित्तीय लेन-देन शामिल हैं.

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