कोडीन कफ सिरप मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, रांची के तुपुदाना में भी रेड

कोडीन कफ सिरप मामले में ईडी की टीम ने रांची के तुपुदाना में छापेमारी की है.

ईडी रेड के दौरान सुरक्षाबल के जवान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 1:29 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 1:47 PM IST

रांची: कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में ईडी ने गुरुवार को रांची में भी छापेमारी शुरू की है. ईडी की टीम रांची के तुपुदाना स्थित एक फैक्ट्री को सर्च कर रही है. ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी की रेड लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची सहित कई शहरों में जारी है.

रांची के तुपुदाना में रेड

कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में ईडी की टीम रांची में भी छापेमारी कर रही है. कई वाहनों और सुरक्षा के साथ ईडी की टीम शुक्रवार को तुपुदाना स्थित शैली ट्रेडर्स पहुंची. हालांकि फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए टीम को इंतजार करना पड़ा. शैली ट्रेडर्स में फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच एजेंसी अपनी जांच कर रही है.

ईडी की छापेमारी (Etv Bharat)

क्या है पूरा मामला

इसी वर्ष में एमपी के गुना और विदिशा में संदिग्ध तौर पर कोडीन और कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद कई बच्चों की मौत और गंभीर बीमारियां सामने आईं थी. जिसके बाद पूरे नेटवर्क की जांच शुरू हुई. रिपोर्टों के बाद यह साफ हुआ कि केवल एक जहरीला सिरप ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर कोडीन‑युक्त कफ सिरप की तस्करी का रैकेट चल रहा था. जिसकी सप्लाई मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में हो रही थी.

जांच के बाद यह बात सामने आई कि इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड बनारस का शुभम जायसवाल है. जिसने फर्जी फर्मों और नकली बिलिंग के माध्यम से कोडीन कफ सिरप की बड़े पैमाने पर खेपें उठवाईं और अलग‑अलग राज्यों व पड़ोसी देशों में सप्लाई की. जांच एजेंसियों के अनुसार, वह रांची से कोलकाता होकर दुबई भाग गया और वर्तमान में वहीं छिपा है. इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है. इस काले धंधे में 1,000 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने की बात कही जा रही है, जिसकी जांच ईडी कर रही है.

Last Updated : December 12, 2025 at 1:47 PM IST

