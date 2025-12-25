ETV Bharat / bharat

सुरेंद्रनगर में ED की रेड में बड़ा खुलासा, पिटीशनर ने PMO में की शिकायत, बड़ा स्कैम सामने आया

सुरेंद्रनगर में ED की रेड ( IANS )

सुरेंद्रनगर (गुजरात): ED ने सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजेंद्र पटेल के घर पर छापे मारी की. बताया जा रहा है कि यह रेड मुख्य रूप से इसलिए की गई क्योंकि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट की कीमती जमीनें सोलर कंपनियों को अलॉट की गई थीं. ईडी पिछले दो दिनों से सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में रेड कर रही है. इस दौरान उसने सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजेंद्र पटेल, उनके PA जयराजसिंह झाला, डिप्टी ममलतदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी और क्लर्क मयूरसिंह गोहिल के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. PMO ऑफिस में सबमिशन

धांगधरा तालुका के मोती मालवन गांव के एक पिटीशनर ने PMO ऑफिस में एक सबमिशन दिया. शक जताया जा रहा है कि उसके बाद रेड की गई. शिकायत करने वाले अश्विन पटेल के मुताबिक सुरेंद्रनगर जिले के धांगधरा तालुका के मोती मालवन गांव में सोलर प्लांट लगाया गया है. इस सोलर प्लांट पर करीब 850 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है. शिकायत करने वाले अश्विन पटेल ने इस बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, घुड़खर सैंक्चुअरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और गांधीनगर में शिकायत दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आखिर में PMO ऑफिस में शिकायत दी गई. शिकायत करने वाले ने बताया कि 850 करोड़ से अधिक का प्लांट लगाया गया है, जिसमें 60 करोड़ का प्लांट दिखाया गया है. चूंकि पास में घुड़खर सैंक्चुअरी है, इसलिए आसपास के जानवरों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने होंगे. PMO ऑफिस में अधिकारियों को बताया गया कि इंतजाम नहीं किए गए और प्लान गैर-कानूनी तरीके से लगाया गया है. वेलकम प्रोग्राम में इस बारे में सात बार प्रेजेंटेशन देने के बावजूद, शिकायत करने वाले ने बताया है कि सवाल का हल न होने पर PMO ऑफिस में ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई. शिकायतकर्ता ने परमिशन नहीं लेने का आरोप लगाया

शिकायतकर्ता ने कहा कि सोलर कंपनी ने प्लांट तो लगा दिया है, लेकिन किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया है. इसके अलावा रोजाना 40 लाख रुपये की बिजली बनाई जा रही है. शिकायत करने वाले ने कहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और किसान अकाउंट होल्डर्स से परमिशन नहीं ली गई है.