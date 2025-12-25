सुरेंद्रनगर में ED की रेड में बड़ा खुलासा, पिटीशनर ने PMO में की शिकायत, बड़ा स्कैम सामने आया
ED ने सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजेंद्र पटेल, उनके PA जयराजसिंह झाला और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी के घर पर छापेमारी की.
Published : December 25, 2025 at 3:21 PM IST
सुरेंद्रनगर (गुजरात): ED ने सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजेंद्र पटेल के घर पर छापे मारी की. बताया जा रहा है कि यह रेड मुख्य रूप से इसलिए की गई क्योंकि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट की कीमती जमीनें सोलर कंपनियों को अलॉट की गई थीं.
ईडी पिछले दो दिनों से सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में रेड कर रही है. इस दौरान उसने सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजेंद्र पटेल, उनके PA जयराजसिंह झाला, डिप्टी ममलतदार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी और क्लर्क मयूरसिंह गोहिल के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया.
PMO ऑफिस में सबमिशन
धांगधरा तालुका के मोती मालवन गांव के एक पिटीशनर ने PMO ऑफिस में एक सबमिशन दिया. शक जताया जा रहा है कि उसके बाद रेड की गई. शिकायत करने वाले अश्विन पटेल के मुताबिक सुरेंद्रनगर जिले के धांगधरा तालुका के मोती मालवन गांव में सोलर प्लांट लगाया गया है. इस सोलर प्लांट पर करीब 850 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है.
शिकायत करने वाले अश्विन पटेल ने इस बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, घुड़खर सैंक्चुअरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और गांधीनगर में शिकायत दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आखिर में PMO ऑफिस में शिकायत दी गई.
शिकायत करने वाले ने बताया कि 850 करोड़ से अधिक का प्लांट लगाया गया है, जिसमें 60 करोड़ का प्लांट दिखाया गया है. चूंकि पास में घुड़खर सैंक्चुअरी है, इसलिए आसपास के जानवरों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने होंगे.
PMO ऑफिस में अधिकारियों को बताया गया कि इंतजाम नहीं किए गए और प्लान गैर-कानूनी तरीके से लगाया गया है. वेलकम प्रोग्राम में इस बारे में सात बार प्रेजेंटेशन देने के बावजूद, शिकायत करने वाले ने बताया है कि सवाल का हल न होने पर PMO ऑफिस में ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई.
शिकायतकर्ता ने परमिशन नहीं लेने का आरोप लगाया
शिकायतकर्ता ने कहा कि सोलर कंपनी ने प्लांट तो लगा दिया है, लेकिन किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया है. इसके अलावा रोजाना 40 लाख रुपये की बिजली बनाई जा रही है. शिकायत करने वाले ने कहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और किसान अकाउंट होल्डर्स से परमिशन नहीं ली गई है.
अब जब जांच ED को सौंप दी गई है, तो शिकायत करने वाले ने यह भी कहा है कि कंपनी के इन्वेस्टर्स ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलकर परमिशन दी है. शिकायत करने वाले अश्विन पटेल ने यह भी कहा है कि इसी आधार पर रेड की गई है.
सुरेंद्रनगर कलेक्टर का रातों-रात ट्रांसफर
सुरेंद्रनगर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) टीम की हालिया रेड से एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी हलचल देखी जा रही है. इस घटना के बाद राज्य सरकार ने रातों-रात सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ राजेंद्र कुमार पटेल का ट्रांसफर कर दिया है, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है.
DDO को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का चार्ज दिया गया
डॉ राजेंद्र कुमार पटेल को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है. सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के एस याग्निक को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का चार्ज दिया गया है. केएस याग्निक ने तुरंत कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल ली है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं.
डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी गिरफ्तार
इस मामले में डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी को हिरासत में लिया गया है और उनके घर से 60 लाख से ज़्यादा का कैश बरामद किया गया है. चंद्रसिंह मोरी को अहमदाबाद कोर्ट में पेश किया गया और ED ने 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने चंद्रसिंह मोरी की 1 जनवरी तक की रिमांड मंजूर कर ली है.
बेडरूम में छिपा पैसा मिला
ED ने PMLA के सेक्शन 17 के तहत डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह भूपतसिंह मोरी के घर की तलाशी (जांच) के दौरान 67.50 लाख रुपये का कैश बरामद किया, जिसे जब्त कर लिया गया. यह कैश उनके बेडरूम में छिपा मिला.
आरोपी चंद्रसिंह भूपतसिंह मोरी ने 23 दिसंबर 2025 को PMLA के सेक्शन 17 के तहत दर्ज अपने बयान में साफ तौर पर माना है कि जब्त किया गया कैश रिश्वत का पैसा है, जो कानूनी लैंड-यूज़ एप्लीकेशन के जल्दी या अच्छे तरीके से निपटारे के लिए एप्लीकेंट्स से सीधे या बिचौलियों के जरिए मांगा और इकट्ठा किया गया था.
