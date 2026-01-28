ETV Bharat / bharat

बड़ी खबर : DiGi Mudra के डायरेक्टर प्रकाशचंद को ED ने किया गिरफ्तार, हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप

इस बयान में बताया गया है कि प्रकाशचंद जैन, रवि जैन और अन्य के खिलाफ एसटीएफ, भोपाल (मध्यप्रदेश), राजस्थान के कई जिलों के साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र और ओडिशा के थानों में दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की.

जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जयपुर जोनल ऑफिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रकाशचंद जैन को गिरफ्तार किया है. जैन को पीएमएलए के तहत 27 जनवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आगे की जांच के लिए चार दिन की रिमांड मंजूर की है. ईडी की ओर से आज बुधवार को बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है.

निवेशकों से इकठ्ठा किए सैंकड़ों करोड़ रुपये : अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अलग-अलग और एक-दूसरे के साथ मिलकर हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपये की ठगी की है. इन लोगों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर विभिन्न योजनाओं में निवेश करवाया गया. आरोपियों ने अपने एप्लिकेशन विक्टरी क्लब (एमसीवी) के जरिए लोगों से रकम निवेश करवाई. ईडी की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से सैंकड़ों करोड़ रुपये इकठ्ठा किए गए.

पढे़ं : एपेक्सा समूह धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन, 15.97 करोड़ की 37 अचल संपत्तियां अटैच

निवेशकों की रकम को किया ट्रांसफर : इस रकम को डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर्स और डायरेक्टर, उनके परिजनों, रिश्तेदारों और एजेंट्स के खातों में ट्रांसफर किया गया. बाद में इस रकम से आरोपियों ने अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से अचल संपत्ति खरीदी. इस मामले में ईडी ने 31 दिसंबर, 2025 को आरोपियों के सात ठिकानों पर छापेमारी की थी.

ईडी ने पिछले दिनों सात ठिकानों पर की छापेमारी : इस छापेमारी में ईडी ने संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, 11.3 लाख की नकदी, करोड़ों रुपये की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए थे. वहीं, ईडी को करीब 38 करोड़ रुपये आरोपियों के बैंक खातों में मिले थे. छापेमारी में यह भी सामने आया था कि इस मामले में एक आरोपी रवि जैन ने दुबई में रियल एस्टेट और अन्य बिजनेस में भी निवेश कर रखा है. वह खुद भी दुबई में है.