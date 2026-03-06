'ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है', फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ JKCA केस में आरोप जोड़ने की एजेंसी की अर्जी खारिज
श्रीनगर कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ JKCA केस में चार्ज जोड़ने की एजेंसी की अर्जी खारिज की.
Published : March 6, 2026 at 5:06 PM IST
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) फंड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के पहली बार केस फाइल करने के लगभग एक दशक बाद, श्रीनगर की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की नए आपराधिक आरोप जोड़ने की कोशिश को खारिज कर दिया है.
साथ ही JKCA के पूर्व अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला और दूसरे आरोपियों के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है. यह विकास लगभग दो साल बाद हुआ है जब अगस्त 2024 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने JKCA फंड की जांच से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की अभियोजन शिकायत और कुर्की की कार्यवाही को रद्द कर दिया था.
हाई कोर्ट ने माना था कि एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्यवाही जारी नहीं रख सकती क्योंकि कथित अपराधों को सीबीआई चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया था. उस फैसले में हाई कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता पर एक्शन लेते हुए, ईडी ने इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 411 और 414 या रणबीर पीनल कोड (RPC) के तहत संबंधित प्रावधान के तहत अपराधों को जोड़ने के लिए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) श्रीनगर की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
हालांकि, अपने 5-पेज के ऑर्डर में, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तबस्सुम ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एजेंसी के पास सीबीआई द्वारा जांच और जिन मामलों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उन आरोपों में बदलाव की मांग करने का कोई कानूनी स्थिति नहीं है. सीबीआई ने JKCA में फंड की कथित हेराफेरी के संबंध में आरपीसी की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) और 409 (पब्लिक सर्वेंट या बैंकर द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) के तहत FIR नंबर 05/2015 दर्ज की.
चार्जशीट के अनुसार, डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद सलीम खान, अहसान अहमद मिर्ज़ा, मंज़ूर गजनफर अली, बशीर अहमद मिसगर और गुलजार अहमद बेग को आरोपी बनाया गया था. ट्रायल के दौरान, आरोपी मंजूर गजनफर अली और गुलजार अहमद बेग को जुलाई 2018 में कोर्ट ने माफी दे दी और वे मामले में अप्रूवर बन गए.
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी किसी दूसरी एजेंसी द्वारा जांचे और चलाए जा रहे आपराधिक केस में तब दखल नहीं दे सकता, जब चार्जशीट में कोई तय अपराध न बताया गया हो. मजिस्ट्रेट ने कहा, "कानून की यह तय स्थिति है कि ईडी सिर्फ तभी कार्रवाई शुरू कर सकता है जब कोई खास अपराध हो और वह खुद से कार्रवाई नहीं कर सकता."
मजिस्ट्रेट ने मद्रास हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि, "ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है जो उसके ध्यान में आने वाली हर चीज की जांच करे. कोई आपराधिक गतिविधि होनी चाहिए जो पीएमएलए के तहत आती हो और ऐसी आपराधिक गतिविधि के कारण, अपराध से कमाई हुई हो." आदेश में कहा गया कि ईडी इस मामले में जांच एजेंसी नहीं है और पीएमएलए के तहत मिली शक्तियों से ज्यादा अधिकार नहीं ले सकती.
कोर्ट ने कहा, "प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के शेड्यूल के अंदर आने वाली आपराधिक गतिविधि होनी चाहिए और अपराध से कमाई होनी चाहिए, जिसके आधार पर ईडी को कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा." न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए, मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि एजेंसी खुद से किसी अपराध के होने का अनुमान नहीं लगा सकती.
आदेश में कहा गया, "ईडी के लिए अधिकार क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जरूरी चीज है अपराध का होना. यह एक जहाज से जुड़ी लिमपेट माइन की तरह है. अगर जहाज नहीं है, तो लिमपेट काम नहीं कर सकता. जहाज ही अपराध है और अपराध से होने वाली कमाई है." कोर्ट ने ईडी की अर्जी में कमियों की ओर भी इशारा किया, यह देखते हुए कि इसमें रद्द किए गए और अलग-अलग कानूनी नियमों का जिक्र था.
जज ने लिखा, "आवेदन में कुछ जगहों पर, आवेदक IPC की धारा 411 और 414 को जोड़ने की मांग कर रहा है... लेकिन असल बात यह है कि आवेदक कानून के रद्द किए गए नियमों को लागू करना चाहता है क्योंकि इंडियन पीनल कोड इस मामले में लागू नहीं होता है और कहा गया IPC 01/07/2024 से रद्द कर दिया गया था," और कहा कि अर्जी "गलत सोची गई थी और उसमें साफ जानकारी नहीं थी."
कोर्ट ने ईडी की अर्जी को खारिज कर दिया. ईडी की अर्जी खारिज करते हुए, मजिस्ट्रेट ने आरोपी को बरी करने की मांग करने वाले बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों पर भी विचार किया. रिकॉर्ड में मौजूद चीजों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने माना कि आपराधिक साजिश और भरोसे के उल्लंघन के तत्व पहली नजर में साबित हुए थे.
आदेश में कहा गया, "रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल और लागू कानून को ध्यान से देखने के बाद, इस कोर्ट को लगता है कि आरपीसी के सेक्शन 120-B, 406 और 409 के तहत अपराध के जरूरी हिस्से सभी आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में बनते हैं."
कोर्ट ने कहा कि आरोपी बशीर अहमद मिसगर और डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर भी उकसाने से जुड़े RPC के सेक्शन 109 के तहत आरोप लगेंगे. मामले को अब फॉर्मल चार्ज तय करने के लिए 12 मार्च, 2026 के लिए लिस्ट किया गया है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि चार्ज तय होने के बाद, अप्रूवर मंजूर गजनफर अली और गुलजार अहमद बेग के बयान सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किए जाएंगे. मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर अप्रूवर अपने पहले के बयानों से मुकर जाते हैं, तो कोर्ट सही ऑर्डर पास करेगा.
