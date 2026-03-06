ETV Bharat / bharat

'ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है', फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ JKCA केस में आरोप जोड़ने की एजेंसी की अर्जी खारिज

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) फंड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के पहली बार केस फाइल करने के लगभग एक दशक बाद, श्रीनगर की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की नए आपराधिक आरोप जोड़ने की कोशिश को खारिज कर दिया है.

साथ ही JKCA के पूर्व अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला और दूसरे आरोपियों के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है. यह विकास लगभग दो साल बाद हुआ है जब अगस्त 2024 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने JKCA फंड की जांच से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की अभियोजन शिकायत और कुर्की की कार्यवाही को रद्द कर दिया था.

हाई कोर्ट ने माना था कि एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्यवाही जारी नहीं रख सकती क्योंकि कथित अपराधों को सीबीआई चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया था. उस फैसले में हाई कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता पर एक्शन लेते हुए, ईडी ने इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 411 और 414 या रणबीर पीनल कोड (RPC) के तहत संबंधित प्रावधान के तहत अपराधों को जोड़ने के लिए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) श्रीनगर की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हालांकि, अपने 5-पेज के ऑर्डर में, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तबस्सुम ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एजेंसी के पास सीबीआई द्वारा जांच और जिन मामलों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उन आरोपों में बदलाव की मांग करने का कोई कानूनी स्थिति नहीं है. सीबीआई ने JKCA में फंड की कथित हेराफेरी के संबंध में आरपीसी की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) और 409 (पब्लिक सर्वेंट या बैंकर द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) के तहत FIR नंबर 05/2015 दर्ज की.

चार्जशीट के अनुसार, डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद सलीम खान, अहसान अहमद मिर्ज़ा, मंज़ूर गजनफर अली, बशीर अहमद मिसगर और गुलजार अहमद बेग को आरोपी बनाया गया था. ट्रायल के दौरान, आरोपी मंजूर गजनफर अली और गुलजार अहमद बेग को जुलाई 2018 में कोर्ट ने माफी दे दी और वे मामले में अप्रूवर बन गए.

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी किसी दूसरी एजेंसी द्वारा जांचे और चलाए जा रहे आपराधिक केस में तब दखल नहीं दे सकता, जब चार्जशीट में कोई तय अपराध न बताया गया हो. मजिस्ट्रेट ने कहा, "कानून की यह तय स्थिति है कि ईडी सिर्फ तभी कार्रवाई शुरू कर सकता है जब कोई खास अपराध हो और वह खुद से कार्रवाई नहीं कर सकता."

मजिस्ट्रेट ने मद्रास हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि, "ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है जो उसके ध्यान में आने वाली हर चीज की जांच करे. कोई आपराधिक गतिविधि होनी चाहिए जो पीएमएलए के तहत आती हो और ऐसी आपराधिक गतिविधि के कारण, अपराध से कमाई हुई हो." आदेश में कहा गया कि ईडी इस मामले में जांच एजेंसी नहीं है और पीएमएलए के तहत मिली शक्तियों से ज्यादा अधिकार नहीं ले सकती.