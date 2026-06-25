ED ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य खरीद में बढ़ाया जांच का दायरा, DGHS से मांगा ब्योरा

ED ने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य खरीद में बढ़ाया जांच का दायरा, DGHS से मांगा ब्योरा
जांच एजेंसी द्वारा संबंधित दस्तावेज तलब किए जाने के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है.
Published : June 25, 2026 at 10:46 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खरीद प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हो गई है. ईडी ने भी अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में ED के दिल्ली जोन कार्यालय ने स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (DGHS), दिल्ली सरकार को एक आधिकारिक पत्र जारी कर खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए हैं. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की जा रही है.
विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और सामग्री की खरीद जांच के घेरे में
प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA)/DGHS द्वारा की गई खरीद गतिविधियों की व्यापक जांच कर रहा है. जांच का मुख्य केंद्र उन निविदाओं (Bids) पर है, जिनमें चिकित्सा उपकरणों से लेकर दैनिक उपयोग की सामग्री तक शामिल हैं.
जांच के दायरे में आने वाली प्रमुख खरीद में पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें (बिड संख्या GEM/2026/B/7227729), सी-आर्म रेडियोलॉजिकल उपकरण (बिड संख्या GEM/2026/B/7088574), और एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन (बिड संख्या GEM/2026/B/7103569) शामिल हैं.
इतना ही नहीं, जांच एजेंसी ने ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS), बेडशीट, पिलो कवर, लिनेन आइटम, तथा सर्जिकल सामान जैसे ड्रेसिंग, टांके (sutures), कैनुला और दस्तानों सहित दवाओं की खरीद का भी पूरा विवरण मांगा है.
निर्माताओं और वेंडरों की भूमिका पर एजेंसी की नजर
ईडी केवल खरीद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जांच एजेंसी ने टेंडर प्रक्रिया, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, अनुबंध दिए जाने, आपूर्ति, निरीक्षण, स्वीकृति और किए गए भुगतान के हर पहलू का ब्योरा मांगा है. एजेंसी उन कंपनियों और उनके अधिकृत वितरकों या वेंडरों के साथ हुए लेनदेन और सौदों की भी गहन पड़ताल कर रही है, जिन्हें ये अनुबंध दिए गए थे. इसमें विशेष रूप से प्रोग्नोसिस (पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों के लिए), किरण मेडिकल सिस्टम्स/ट्रिविट्रॉन हेल्थकेयर (सी-आर्म उपकरणों के लिए) और ड्रेगर (एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन के लिए) जैसी संस्थाओं और इनसे जुड़ी अन्य इकाइयों की भूमिका की जांच की जा रही है.
जानिए क्या है मामला
23 जून 2026 को जारी किए गए इस पत्र के माध्यम से ईडी ने DGHS से कहा है कि वह सभी खरीद-वार विवरण उपलब्ध कराए, जिसमें निविदा/बिड संख्या और खरीदी गई वस्तु का नाम शामिल हो. इस जांच को स्वास्थ्य विभाग में सरकारी खरीद के दौरान बरती गई कथित धांधली और मनी लॉन्ड्रिंग के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
आगामी दिनों में यह स्पष्ट हो पाएगा कि इन रिकॉर्ड्स की जांच के बाद एजेंसी किन और बड़े नामों को पूछताछ के लिए बुलाती है. फिलहाल इस बड़ी कार्रवाई ने दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के खरीद तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
650 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है मामला
बता दें कि यह पूरा मामला दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) में दवाइयां और सर्जिकल आइटम्स की खरीद के टेंडर में 650 करोड़ रुपये के कथित घोटाले और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितता से जुड़ा है. अपने चहेते वेंडरों को नियमों का उल्लंघन करके दिए गए टेंडर के बाद दूसरे वेंडरों की शिकायत पर दिल्ली सरकार की विजिलेंस टीम ने सीपीए के दफ्तर पर पिछले महीने भी छापेमारी की थी. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग में शीर्ष पद पर बैठे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.
वेंडरों का आरोप है कि सीपीए के सीएमओ रहे डॉक्टर विजय कुमार रंगा ने पिछले 6 महीनों में वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए बिना मांग के 650 करोड़ रुपए से अधिक की दवाइयां और चिकित्सा उपकरण खरीदे थे, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को पद से हटा दिया था.
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