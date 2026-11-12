ETV Bharat / bharat

सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, ED को मिली चार दिन की कस्टडी

आजम खान को 4 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय को आजम खान से पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी रिमांड मिल गई है. कोर्ट ने 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक ED को आजम खान से पूछताछ करने की अनुमति दी है. पीएमएलए अदालत की तरफ से रिमांड, निर्धारित शर्तों के साथ दी गई है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम अब आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से लखनऊ लेकर जाएगी. लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय थे जोनल ऑफिस में आजम खान से पूछताछ होगी.

अदालत की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी शुरू होने से ठीक पहले और डिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश करने से पहले आजम खान का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. ईडी कस्टडी के दौरान किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना अथवा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कस्टडी के दौरान उनका अधिवक्ता प्रतिदिन एक घंटे तक उनसे मुलाकात कर सकेगा. हालांकि, मुलाकात चल रही जांच में बाधा नहीं बनेगी.