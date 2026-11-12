सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, ED को मिली चार दिन की कस्टडी
सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने चार दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है. पीएमएलए अदालत ने रिमांड, निर्धारित शर्तों के साथ दी
Published : November 12, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 9:12 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय को आजम खान से पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी रिमांड मिल गई है. कोर्ट ने 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक ED को आजम खान से पूछताछ करने की अनुमति दी है. पीएमएलए अदालत की तरफ से रिमांड, निर्धारित शर्तों के साथ दी गई है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम अब आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से लखनऊ लेकर जाएगी. लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय थे जोनल ऑफिस में आजम खान से पूछताछ होगी.
अदालत की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी शुरू होने से ठीक पहले और डिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश करने से पहले आजम खान का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. ईडी कस्टडी के दौरान किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना अथवा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कस्टडी के दौरान उनका अधिवक्ता प्रतिदिन एक घंटे तक उनसे मुलाकात कर सकेगा. हालांकि, मुलाकात चल रही जांच में बाधा नहीं बनेगी.
48 घंटे के अंतराल पर स्वास्थ्य की जांच भी कराई जाएगी
अदालत द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, आरोपी को किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होने पर नियमानुसार तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. उसके अलावा प्रत्येक 48 घंटे के अंतराल पर स्वास्थ्य की जांच भी कराई जाएगी. कोर्ट ने ED के जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि कस्टडी समाप्त होने पर आजम खान को अनिवार्य रूप से अदालत के समक्ष पेश किया जाए.
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आजम खान गाजियाबाद के डासना स्थित जिला कारागार में बंद
इससे पहले गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के 1 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत ने भेजा था. इसके बाद से आजम खान गाजियाबाद के डासना स्थित जिला कारागार में बंद है. आजम खान से गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव मुलाकात करने जिला कारागार गाजियाबाद पहुंचे थे. शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि आजम खान को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाई और वह मुसलमान है.
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