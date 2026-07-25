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केरल में बड़ा सियासी भूचाल: ED ने पिनाराई विजयन की बेटी का बैंक खाता किया सील, क्या है मामला?

एर्नाकुलमः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केरल में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीणा की नई कंपनी 'लेकर इंडिया कॉर्पोरेशन' के बैंक खाते को सील कर दिया है. खाते में इस वक्त 15.57 लाख रुपये जमा हैं. यह कदम 27 मई 2026 को वीणा के आवास पर हुई छापेमारी में कंपनी के संदिग्ध दस्तावेज बरामद होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उठाया गया है.

एजेंसी ने लेकर इंडिया कॉर्पोरेशन के बैंक खाता को फ्रीज कर दिया और कुर्की की कार्यवाही के तहत 15,57,414 रुपये सुरक्षित कर लिए. जिसका विवरण निर्णायक प्राधिकरण को सौंपी गई रिपोर्ट में दिया गया है. ईडी ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है.

प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच वीणा की कंपनी 'एक्सालॉजिक' और कोच्चि की कंपनी 'सीएमआरएल' (CMRL) के बीच वित्तीय लेनदेन का पता चलने के बाद शुरू की थी. जांच के दौरान वीणा से दो बार पूछताछ भी की जा चुकी है. इस बहुचर्चित मामले में पहली बार 'लेकर इंडिया कॉर्पोरेशन' का नाम सामने आया है, जिसके बाद एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या वीणा के पास एक्सालॉजिक के अलावा कोई दूसरी कंपनी भी थी. पीएमएलए के तहत पैसों के स्रोतों और नकदी के लेनदेन की विस्तृत जांच फिलहाल चल रही है.

ईडी के अनुसार, सीएमआरएल के पूर्व प्रबंध निदेशक शशिधरन कर्था ने गवाही दी थी कि बिना कोई आईटी सेवा लिए एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को भारी मात्रा में पैसा ट्रांसफर किया गया था. पीएमएलए की धारा 50 के तहत 24 अप्रैल 2024 को दर्ज किए गए अपने बयान में, कर्था ने स्वीकार किया कि यह भुगतान केवल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखकर किया गया था.

जांच में सामने आया है कि सीएमआरएल ने आईटी कंसल्टेंसी और ईआरपी सॉफ्टवेयर सेवाओं के बहाने वीणा और बेंगलुरु की कंपनी एक्सालॉजिक को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जो कि बिना किसी काम के किए गए पूरी तरह से फर्जी भुगतान थे. वीणा यह साबित करने में नाकाम रहीं कि सीएमआरएल को कोई सेवाएं दी गई थीं. खबरों के मुताबिक उन्होंने ईडी की पूछताछ में स्वीकार किया कि कोई काम नहीं किया गया था.