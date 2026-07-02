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TMC के पूर्व पार्षद पर ED का बड़ा एक्शन, आय से अधिक संपत्ति और वसूली मामले में FIR

पूर्व टीएमसी पार्षद देबराज चक्रवर्ती पर चुनाव हलफनामे में संपत्ति छुपाने, मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली के आरोपों पर FIR दर्ज हुई. पढ़ें पूरी खबर.

ED Files FIR Against Former TMC Councillor
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 1:16 PM IST

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कोलकाताः बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा पहले गिरफ्तार किए जा चुके राजारहट-न्यूटाउन इलाके के पूर्व तृणमूल पार्षद देबराज चक्रवर्ती अब केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निशाने पर आ गए हैं. ED ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, भारी रकम के अज्ञात स्रोतों और संभावित वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज की है.

ED सूत्रों के मुताबिक, देबराज चक्रवर्ती के खिलाफ जांच की तैयारी काफी समय से चल रही थी. जांचकर्ता लंबे समय से उनकी विशाल संपत्ति और उसके स्रोतों की जांच कर रहे थे. पार्षद रहते हुए उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे जुटाई, इस पर सवाल खड़े हो गए थे. जांच एजेंसी का कहना है कि न केवल देबराज के वित्तीय लेन-देन की जांच होगी, बल्कि उनसे जुड़े प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी.

जांच में यह भी सामने आया है कि देबराज चक्रवर्ती ने चुनाव के समय दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति असली कमाई से बहुत कम दिखाई थी. इस बात की पुष्टि होने के बाद, अब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच शुरू कर दी है. जरूरत पड़ने पर केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उन्हें राज्य पुलिस की कस्टडी से अपनी हिरासत में भी ले सकती है.

ED की शुरुआती जांच से पता चला है कि देबराज चक्रवर्ती का दबदबा सिर्फ राजारहाट-गोपालपुर या न्यूटाउन तक ही सीमित नहीं था. जांचकर्ताओं का दावा है कि 2011 के बाद, वह अभिषेक बनर्जी के करीबी लोगों में शामिल होने लगे थे. अधिकारियों को मिली जानकारी के मुताबिक, इसके बाद उन्हें संगठन और प्रशासन से जुड़े कई बड़े कामों की खास जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी.

जांचकर्ताओं का दावा है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि देबराज चक्रवर्ती ने न केवल राजारहाट-न्यू टाउन में, बल्कि उत्तर 24 परगना के कई इलाकों (जैसे बशीरहाट सबडिवीजन) में सरकारी प्रोजेक्ट्स की देखरेख और तालमेल बिठाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी. इसी आधार पर, उनके पैसों के लेन-देन के दायरे और इन सरकारी प्रोजेक्ट्स से उनके संबंधों की जांच की जा रही है.

ED के अधिकारियों का मानना है कि देबराज चक्रवर्ती पर लगे आरोप सिर्फ आय से अधिक संपत्ति तक ही सीमित नहीं हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि उनका नाम स्थानीय स्तर पर वसूली जैसे कई अन्य आरोपों में भी सामने आया है. इसलिए, एजेंसी इस बात की भी जांच करेगी कि क्या इन आरोपों का उनके पैसों के लेन-देन या मनी लॉन्ड्रिंग से कोई संबंध है.

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