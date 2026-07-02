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TMC के पूर्व पार्षद पर ED का बड़ा एक्शन, आय से अधिक संपत्ति और वसूली मामले में FIR

कोलकाताः बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा पहले गिरफ्तार किए जा चुके राजारहट-न्यूटाउन इलाके के पूर्व तृणमूल पार्षद देबराज चक्रवर्ती अब केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निशाने पर आ गए हैं. ED ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, भारी रकम के अज्ञात स्रोतों और संभावित वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज की है.

ED सूत्रों के मुताबिक, देबराज चक्रवर्ती के खिलाफ जांच की तैयारी काफी समय से चल रही थी. जांचकर्ता लंबे समय से उनकी विशाल संपत्ति और उसके स्रोतों की जांच कर रहे थे. पार्षद रहते हुए उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे जुटाई, इस पर सवाल खड़े हो गए थे. जांच एजेंसी का कहना है कि न केवल देबराज के वित्तीय लेन-देन की जांच होगी, बल्कि उनसे जुड़े प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी.

जांच में यह भी सामने आया है कि देबराज चक्रवर्ती ने चुनाव के समय दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति असली कमाई से बहुत कम दिखाई थी. इस बात की पुष्टि होने के बाद, अब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच शुरू कर दी है. जरूरत पड़ने पर केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उन्हें राज्य पुलिस की कस्टडी से अपनी हिरासत में भी ले सकती है.

ED की शुरुआती जांच से पता चला है कि देबराज चक्रवर्ती का दबदबा सिर्फ राजारहाट-गोपालपुर या न्यूटाउन तक ही सीमित नहीं था. जांचकर्ताओं का दावा है कि 2011 के बाद, वह अभिषेक बनर्जी के करीबी लोगों में शामिल होने लगे थे. अधिकारियों को मिली जानकारी के मुताबिक, इसके बाद उन्हें संगठन और प्रशासन से जुड़े कई बड़े कामों की खास जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी.