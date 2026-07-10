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शिकोहपुर में जमीन सौदा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया

कोर्ट ने 2 अगस्त 2025 को रॉबर्ट वाड्रा समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट व रॉबर्ट वाड्रा
राऊज एवेन्यू कोर्ट व रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 10, 2026 at 10:41 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन सौदा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने डीएलएफ की भूमिका को लेकर सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया.

स्पेशल जज सुशांत चंगोट्रा ने जांच की आगे की स्टेटस रिपोर्ट सुनवाई की अगली तिथि तक दाखिल करने का निर्देश दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. आज ईडी ने कोर्ट में जांच से संबंधित सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया. कोर्ट ने पाया कि ये स्टेटस रिपोर्ट डीएलएफ की भूमिका की जांच से जुड़ी हुई है. कोर्ट ने जांच से संबंधित ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

बता दें कि 15 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को बतौर आरोपी समन जारी करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ड वाड्रा के अलावा जिन आरोपियों को समन जारी करने का आदेश दिया था, उनमें सत्यानंद याजी, केवल सिंह विर्क, मेसर्स स्काई लाईट हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स स्काई लाईट रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स स्काई लाईट रियल अर्थ इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स आर्टेक्स, मेसर्स नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स लंबोदर आर्ड एंटरप्राइजेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्स एसजीवाई प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

कोर्ट ने 2 अगस्त 2025 को वाड्रा समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया था. 17 जुलाई 2025 को ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें रॉबर्ट वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं. उनकी कंपनी, मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ की 43 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब्त किया है.

क्या है पूरा मामला

इस मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी. गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन का सौदा हुआ था. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने साढ़े तीन एकड़ जमीन मात्र साढ़े सात करोड़ रुपये में खरीदी थी. वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे. यह जमीन ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से खरीदी गई थी. इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम पर हो गया. स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2012 में वही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी. इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ. इस मामले में 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी.

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