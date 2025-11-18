ETV Bharat / bharat

PMLA मामले में नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय करेगी ED, जनवरी से कोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई

मुंबई सेशन कोर्ट की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए नवाब मलिक ने मामले में खुद को निर्दोष बताया.

PMLA मामले में नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय करेगी ED
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 5:41 PM IST

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को अदालत को बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन पर लगाए गए आरोप अवैध हैं. मुंबई सेशन कोर्ट की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए नवाब मलिक ने मामले में खुद को निर्दोष बताया.

इसके बाद अदालत ने नवाब मलिक के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए. नवाब मलिक पर PMLA एक्ट 2002 की धारा 3, 4 और 17 के तहत आरोप लगाए गए थे. इसके बाद, विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने आगे की कानूनी कार्यवाही पूरी करने के लिए 19 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी. अदालत ने बचाव पक्ष को आश्वासन दिया है कि मामले की दैनिक सुनवाई जनवरी से शुरू होगी.

नवाब मलिक की मांग खारिज
इस बीच नवाब मलिक कोर्ट द्वारा दायर बरी करने की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. नवाब मलिक ने अदालत से सुबह के सत्र में आरोप तय करने की प्रक्रिया स्थगित करने का अनुरोध किया और कहा कि सुनवाई अभी लंबित है. इस पर अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए दोपहर तीन बजे तक का समय दिया था.

हालांकि, ऐसा न हो पाने के कारण अदालत ने दोपहर में आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली. नवाब मलिक की इस मौखिक मांग को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों को लेकर दायर स्वप्रेरणा याचिका के दौरान दिए गए आदेशों का हवाला दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने सभी सत्र न्यायालयों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि सभी लंबित मामलों में चार सप्ताह के भीतर आरोप तय करना अनिवार्य है.

कैसे हुआ घोटाला ?
ईडी के आरोपों के अनुसार दाऊद की बहन हसीना पारकर और सलीम पटेल, मुंबई बम धमाकों के आरोपी सरदार खान और नवाब मलिक ने कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड में मुनीरा प्लंबर नाम की एक महिला की तीन एकड़ जमीन अवैध रूप से हड़प ली. इस महिला ने 1999 में सलीम पटेल के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी. पटेल ने इसका दुरुपयोग किया और हसीना पारकर के आदेश पर गोवावाला कंपाउंड की जमीन मलिक की सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बेच दी.

मलिक ने यह जमीन लीज पर दी थी और इससे मिले पैसों से बांद्रा, कुर्ला में फ्लैट और उस्मानाबाद में कुछ कृषि भूमि खरीदी थी. लगभग 300 करोड़ रुपये के इस वित्तीय घोटाले में ईडी ने इन सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया है. ईडी ने इस वित्तीय धोखाधड़ी के सिलसिले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था. उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मलिक को चिकित्सा कारणों से जमानत दे दी थी.

