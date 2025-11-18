ETV Bharat / bharat

PMLA मामले में नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय करेगी ED, जनवरी से कोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को अदालत को बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन पर लगाए गए आरोप अवैध हैं. मुंबई सेशन कोर्ट की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए नवाब मलिक ने मामले में खुद को निर्दोष बताया.

इसके बाद अदालत ने नवाब मलिक के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए. नवाब मलिक पर PMLA एक्ट 2002 की धारा 3, 4 और 17 के तहत आरोप लगाए गए थे. इसके बाद, विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने आगे की कानूनी कार्यवाही पूरी करने के लिए 19 दिसंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी. अदालत ने बचाव पक्ष को आश्वासन दिया है कि मामले की दैनिक सुनवाई जनवरी से शुरू होगी.

नवाब मलिक की मांग खारिज

इस बीच नवाब मलिक कोर्ट द्वारा दायर बरी करने की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. नवाब मलिक ने अदालत से सुबह के सत्र में आरोप तय करने की प्रक्रिया स्थगित करने का अनुरोध किया और कहा कि सुनवाई अभी लंबित है. इस पर अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए दोपहर तीन बजे तक का समय दिया था.

हालांकि, ऐसा न हो पाने के कारण अदालत ने दोपहर में आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली. नवाब मलिक की इस मौखिक मांग को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों को लेकर दायर स्वप्रेरणा याचिका के दौरान दिए गए आदेशों का हवाला दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने सभी सत्र न्यायालयों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि सभी लंबित मामलों में चार सप्ताह के भीतर आरोप तय करना अनिवार्य है.