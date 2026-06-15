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पूर्व TMC नेता शाहजहां शेख पर कोर्ट ने तय किए आरोप, जमीन हड़पने और करोड़ों की काली कमाई का मामला

कोलकाता की विशेष ईडी अदालत ने संदेशखाली के पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके करीबियों पर आरोप तय कर दिए हैं.

ED Chargesheet Shahjahan Sheikh
शाहजहां शेख. (File) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 8:08 PM IST

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कोलकाताः पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हड़पने और अवैध संपत्ति बनाने के आरोपों में पूर्व तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं. यह महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया सोमवार को कोलकाता की विशेष ईडी (ED) अदालत में पूरी की गई.

जांच एजेंसी का आरोप है कि स्थानीय निवासियों को डरा-धमकाकर, रसूख का इस्तेमाल करके और उनकी जमीनें छीनकर लंबे समय में भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय ने इस फंड के एक बड़े हिस्से की पहचान "अपराध की कमाई" के रूप में की है.

अदालत के सूत्रों के अनुसार, शाहजहां शेख के अलावा आलमगीर, शिबप्रसाद हाजरा और दीदार बक्स मोल्ला के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं. 7 जुलाई से गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी. जांच एजेंसी ने अदालत को लगभग 30 गवाहों की सूची पहले ही सौंप दी है. अब उनके बयानों और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी.

गौरतलब है कि शाहजहां शेख का नाम सबसे पहले राशन वितरण घोटाले की जांच के दौरान सामने आया था. जनवरी 2024 में ईडी की एक टीम उसके संदेशखाली स्थित आवास पर तलाशी लेने गई थी. हालांकि, उस कार्रवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हमले के आरोप लगे थे. ईडी का दावा है कि हमले के कारण उसके अधिकारियों को काम करने में बाधा का सामना करना पड़ा और वे तलाशी पूरी किए बिना ही लौटने के लिए मजबूर हो गए थे.

उस घटना के बाद शाहजहां शेख एक तरह से भूमिगत हो गया था और करीब दो महीने तक उसका कुछ पता नहीं चला. इसके बाद राज्य पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. बाद में अदालत के आदेश पर उसे सीबीआई को सौंप दिया गया. सीबीआई की हिरासत में रहने के दौरान ही ईडी ने उसे इस खास मामले में गिरफ्तार किया, अपनी कस्टडी में लिया और कई दौर तक उससे पूछताछ की.

शाहजहां शेख पर केवल वित्तीय भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि कई अन्य गंभीर आरोप भी हैं. इनमें संदेशखाली के आम लोगों का लंबे समय तक उत्पीड़न करना, जमीनें हड़पना, मछली व्यापार की आड़ में अवैध गतिविधियां चलाना और डरा-धमकाकर अपना रसूख कायम करना शामिल है. इन आरोपों की वजह से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था, जहां विपक्ष इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी शाहजहां शेख के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था.

उसकी गिरफ्तारी के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने अपनी छवि को बचाने के लिए शाहजहां शेख को छह साल के लिए पार्टी से निलंबित करने का फैसला किया था. तब से वह पार्टी की सभी संगठनात्मक गतिविधियों से दूर है. अब, अदालत में आरोप तय होने के साथ ही इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई एक कदम और आगे बढ़ गई है.

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