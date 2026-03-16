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पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, हावड़ा समेत 10 स्थानों पर ईडी की छापेमारी

ईडी ने गैर-कानूनी कॉल सेंटर मामले की जांच के सिलसिले में बंगाल के सिलीगुड़ी, हावड़ा, दुर्गापुर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया.

ED conducts searches in West Bengal in illegal call centre case
पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, हावड़ा समेत 10 स्थानों पर ईडी की छापेमारी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 11:27 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गैर-कानूनी कॉल सेंटर के मामले में सोमवार को छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीमें सिलीगुड़ी, हावड़ा, विधाननगर और दुर्गापुर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चल रही हैं.

उन्होंने बताया कि जिन लोगों की तलाशी ली जा रही है उनमें सुरश्री कर, सम्राट घोष, सुभाजीत चक्रवर्ती और अन्य लोग शामिल हैं.

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