ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, हावड़ा समेत 10 स्थानों पर ईडी की छापेमारी

पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, हावड़ा समेत 10 स्थानों पर ईडी की छापेमारी ( IANS )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गैर-कानूनी कॉल सेंटर के मामले में सोमवार को छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीमें सिलीगुड़ी, हावड़ा, विधाननगर और दुर्गापुर समेत 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चल रही हैं.

उन्होंने बताया कि जिन लोगों की तलाशी ली जा रही है उनमें सुरश्री कर, सम्राट घोष, सुभाजीत चक्रवर्ती और अन्य लोग शामिल हैं.