ED ने रियल एस्टेट के खिलाफ PMLA जांच में पंजाब, यूपी, दिल्ली-नोएडा में 6 ठिकानों पर तलाशी ली
अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चल रही जांच का हिस्सा है.
Published : June 9, 2026 at 11:31 AM IST
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक रियल एस्टेट के धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में आज पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-नोएडा में छह ठिकानों पर तलाशी ली. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
अधिकारियों के अनुसार कथित तौर पर एक रियल एस्टेट से जुड़े मामले की जांच के तहत इससे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं, आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी ली गई. पंजाब में लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में छह परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया.
ED launched search operations at 6 premises across Ludhiana and Jalandhar in Punjab, Bareilly in Uttar Pradesh, and the Delhi–Noida region. The action is part of an ongoing investigation under the Prevention of Money Laundering Act. The premises being covered include both… pic.twitter.com/Fk5rSD8vSj— IANS (@ians_india) June 9, 2026
अधिकारियों ने कहा,'यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चल रही जांच का हिस्सा है. इस दौरान कंपनी से जुड़े व्यक्तियों उनके आवास और व्यावसायिक कार्यालय की पड़ताल की गई.'
आगे की जांच अभी चल रही है. एक अलग घटना में ईडी ने कंबोडिया से संचालित होने वाले 36,000 सक्रिय भारतीय सिम कार्डों की पहचान की थी, जिनमें से लगभग 5,300 पूरे भारत में सैकड़ों करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े थे.
बड़ी साइबर धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब ईडी ने साइबर पुलिस स्टेशन डीसीपी (अपराध), जोधपुर द्वारा सिम कार्ड के दुरुपयोग के संबंध में कुछ पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) विक्रेताओं के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की.
जालंधर, पंजाब: ED ने न्यू जवाहर नगर में वकील अमित बजाज के घर पर छापेमारी की और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/esfrISsEvb— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 9, 2026
जांच से पता चला कि पीओएस विक्रेताओं द्वारा भारतीय मोबाइल नंबरों को धोखाधड़ी से सक्रिय किया गया और मलेशियाई नागरिकों को आपूर्ति की गई, जिन्होंने बाद में भारत में साइबर धोखाधड़ी करने के लिए उन्हें कंबोडिया से संचालित किया.