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कोलकाता में चुनाव के बीच ED का बड़ा एक्शन: 'सोना पप्पू' केस में कई ठिकानों पर छापेमारी

राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान एक केंद्रीय एजेंसी की बढ़ी हुई सक्रियता ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है.

ED Raids Kolkata
प्रवर्तन निदेशालय. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 4:51 PM IST

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अयान नियोगी

कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बार फिर सक्रिय हो गया है. रविवार सुबह से ही केंद्रीय जांच एजेंसी कोलकाता के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. ED ने आनंदपुर और अलीपुर में दो व्यापारियों के घरों सहित कुल तीन जगहों पर एक साथ तलाशी ली. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद थे.

ED सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई 'सोना पप्पू' मामले की जांच में मिले सुरागों के आधार पर की जा रही है. इस मामले में गिरफ्तार व्यापारी जय एस. कामदार से पूछताछ में कई नई जानकारियां सामने आई हैं. वह फिलहाल केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में है. जांचकर्ताओं का दावा है कि इन दो नए व्यापारियों के बारे में जानकारी सीधे कामदार से ही मिली है.

बल्लीगंज में हुई अशांति की एक घटना में सोना पप्पू का नाम सामने आया था. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके घर की तलाशी लेने पर हथियार और भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. हालांकि, सोना पप्पू अभी भी फरार है. इसी जांच के सिलसिले में जय एस. कामदार के घर की भी तलाशी ली गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. ऐसा आरोप है कि जय ने कई लोगों के साथ वित्तीय लेन-देन किया था. खबरों के अनुसार इस सूची में कोलकाता पुलिस के एक उच्च पदस्थ अधिकारी का नाम भी शामिल है.

जांचकर्ताओं का दावा है कि जय एस. कामदार के मोबाइल फोन की जब्ती और फॉरेंसिक जांच से अहम जानकारियां मिली हैं. इन सुरागों से कई व्यापारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, जिनके साथ उसके वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है. रविवार की छापेमारी का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि ये लेनदेन कानूनी थे या इनमें कोई वित्तीय हेराफेरी शामिल थी.

रविवार सुबह साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स से कई टीमें अलग-अलग दिशाओं में निकलीं. वे सबसे पहले आनंदपुर के एक आलीशान रिहायशी परिसर में पहुंचे और तलाशी शुरू की. उसी समय, एक दूसरी टीम ने अलीपुर में छापा मारा. जांचकर्ता फिलहाल इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इन व्यापारियों का जय एस. कामदार के कारोबार से कोई संबंध या लेनदेन था.

इसी बीच, राज्य में चल रहे चुनावों के दौरान एक केंद्रीय एजेंसी की इस बढ़ी हुई सक्रियता ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है. 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है. अब 29 अप्रैल को शेष 142 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान होगा. मतों की गिनती 4 मई को होगी.

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