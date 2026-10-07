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बैंक लोन फ्रॉड: ED ने केरल में कई जगहों पर छापेमारी की, जांच के घेरे में बड़े अधिकारी

त्रिशूर में कुट्टानेल्लूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में ED की छापेमारी के दौरान बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम (केरल): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने त्रिशूर, एर्नाकुलम और कोझिकोड जिलों में बुधवार को छापेमारी की है, जिससे राज्य का कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर नए संकट में फंस गया है. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत पहले से दर्ज मामलों की आगे की जांच के सिलसिले में ये तलाशी ली.

समाचार लिखे जाने तक, अलग-अलग कोऑपरेटिव संस्थाओं और उनसे जुड़े लोगों के घरों पर तलाशी चल रही थी. बैंक ब्रांच के अलावा, ED एक ही समय में गवर्निंग बॉडी के जाने-माने सदस्यों, बड़े अधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों के घरों पर भी छापेमारी की है. सेंट्रल जांच एजेंसी का यह बड़ा कदम कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के बीच आया है. ED की टीमें बुधवार सुबह एक ही समय पर कई जगहों पर पहुंचीं, त्रिशूर के कुट्टानेल्लूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में छापेमारी की गई. एर्नाकुलम जिले में, ED की टीम मुख्य रूप से अंगमाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े सेंटर्स की जांच कर रही है. इन छापों की जद में बैंक के पूर्व अधिकारियों और मौजूदा कर्मचारियों के घर शामिल हैं. कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पिछले ऑडिट में इस बैंक में 121 करोड़ रुपये से अधिक के लोन फ्रॉड का पता चला था, जिसे जाली दस्तावेज और बेनामी नामों से किया गया था. ED अब आम निवेशकों के पैसे को दूसरी जगह लगाने से जुड़ी इस वित्तीय गड़बड़ी की जांच कर रही है. ED की टीम त्रिशूर जिले के पांच सेंटर्स की भी जांच कर रही है, जहां पहले से ही बैंक फ्रॉड से जुड़ी जांच चल रही है. सीपीआईएम के नियंत्रण वाले कुट्टानेल्लूर बैंक में बड़ी तलाशी चल रही है, जहां अधिकारी मुख्य रूप से लोन मंजूरी में गड़बड़ियों और बड़े डिपॉजिट के स्रोत की जांच कर रहे हैं. इस बीच, कोझिकोड जिले में, ईडी ने कोऑपरेटिव सेक्टर में घोटालों से जुड़े कुछ जाने-माने लोगों के घरों पर छापेमारी की है.