बैंक लोन फ्रॉड: ED ने केरल में कई जगहों पर छापेमारी की, जांच के घेरे में बड़े अधिकारी
ED ने यह कार्रवाई कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के बीच की है.
Published : October 7, 2026 at 2:51 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने त्रिशूर, एर्नाकुलम और कोझिकोड जिलों में बुधवार को छापेमारी की है, जिससे राज्य का कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर नए संकट में फंस गया है. ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत पहले से दर्ज मामलों की आगे की जांच के सिलसिले में ये तलाशी ली.
समाचार लिखे जाने तक, अलग-अलग कोऑपरेटिव संस्थाओं और उनसे जुड़े लोगों के घरों पर तलाशी चल रही थी. बैंक ब्रांच के अलावा, ED एक ही समय में गवर्निंग बॉडी के जाने-माने सदस्यों, बड़े अधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों के घरों पर भी छापेमारी की है.
सेंट्रल जांच एजेंसी का यह बड़ा कदम कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के बीच आया है. ED की टीमें बुधवार सुबह एक ही समय पर कई जगहों पर पहुंचीं, त्रिशूर के कुट्टानेल्लूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में छापेमारी की गई.
एर्नाकुलम जिले में, ED की टीम मुख्य रूप से अंगमाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े सेंटर्स की जांच कर रही है. इन छापों की जद में बैंक के पूर्व अधिकारियों और मौजूदा कर्मचारियों के घर शामिल हैं.
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पिछले ऑडिट में इस बैंक में 121 करोड़ रुपये से अधिक के लोन फ्रॉड का पता चला था, जिसे जाली दस्तावेज और बेनामी नामों से किया गया था. ED अब आम निवेशकों के पैसे को दूसरी जगह लगाने से जुड़ी इस वित्तीय गड़बड़ी की जांच कर रही है.
ED की टीम त्रिशूर जिले के पांच सेंटर्स की भी जांच कर रही है, जहां पहले से ही बैंक फ्रॉड से जुड़ी जांच चल रही है. सीपीआईएम के नियंत्रण वाले कुट्टानेल्लूर बैंक में बड़ी तलाशी चल रही है, जहां अधिकारी मुख्य रूप से लोन मंजूरी में गड़बड़ियों और बड़े डिपॉजिट के स्रोत की जांच कर रहे हैं.
इस बीच, कोझिकोड जिले में, ईडी ने कोऑपरेटिव सेक्टर में घोटालों से जुड़े कुछ जाने-माने लोगों के घरों पर छापेमारी की है.
छापेमारी के दौरान, ED अधिकारियों ने बैंकों से कंप्यूटर रिकॉर्ड, हार्ड डिस्क, लोन फाइलें और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत जब्त किए. इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि वित्तीय गड़बड़ियों में शामिल होने का शक होने पर जांच खत्म होने के बाद, आरोपियों को कोच्चि में ED ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.
ईडी की इस कार्रवाई से आने वाले दिनों में राज्य के कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर बड़ी राजनीतिक चर्चा और कड़ी आलोचना होने की उम्मीद है.
निवेशकों के जमा पैसे वापस न मिलने की कई रिपोर्ट्स के बाद सेंट्रल एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है.
करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों का ऋण घोटाला राज्य के कोऑपरेटिव सेक्टर को हिला देने वाला पहला स्कैम था. ED को पता चला था कि सीपीआईएम के नियंत्रण वाली गवर्निंग बॉडी ने नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके बेनामी नामों पर करोड़ों रुपये के लोन दिए थे.
ईडी ने पहले इस मामले में सीपीआईएम की राज्य समिति के सदस्य एमके कन्नन और पूर्व मंत्री एसी मोइद्दीन से पूछताछ की थी. इसके अलावा, सेंट्रल एजेंसी ने मुख्य आरोपी सतीश कुमार और पीआर अरविंदक्षन को गिरफ्तार किया था और करोड़ों की संपत्ति अटैच की था.
ED ने अपनी जांच अन्य बैंकों तक बढ़ा दी, जब पता चला कि करुवन्नूर बैंक से गबन किए गए पैसे कई बड़े लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे. संदेह है कि करुवन्नूर जैसे फ्रॉड कई दूसरे कोऑपरेटिव बैंकों में भी हुए हैं.
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