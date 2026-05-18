दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन, आप नेता दीपक सिंगला के ठिकानों पर छापेमारी
दीपक सिंगला पार्टी के सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं और वह विश्वास नगर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार भी रह चुके हैं.
Published : May 18, 2026 at 11:32 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला और कुछ अन्य लोगों से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की. यह छापेमारी बैंक लोन फ्रॉड और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है. अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली और गोवा के कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया.
दीपक सिंगला आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं और वह विश्वास नगर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार भी रह चुके हैं. जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए उनके परिसरों पर छापा मारा. इससे पहले साल 2024 में भी ईडी ने सिंगला के ठिकानों पर कार्रवाई की थी. हालांकि मौजूदा मामले में अब तक नेता की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी बैंक ऋण में कथित अनियमितताओं और उससे जुड़े पैसों के इस्तेमाल की पड़ताल कर रही है.
वहीं दूसरी ओर ईडी ने एक और बड़े निवेश धोखाधड़ी मामले में भी कार्रवाई तेज कर दी है. एजेंसी ने दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में बाबाजी फाइनेंस ग्रुप से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की. इस मामले में राम सिंह नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया है. अधिकारियों का दावा है कि निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये जुटाए गए और करीब 180 करोड़ रुपये की कथित ठगी को अंजाम दिया गया.
ईडी अब दोनों मामलों में दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और बैंकिंग लेन-देन की जांच कर रही है. सूत्रो की मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से पूछताछ हो सकती है और जांच का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल एजेंसी की कार्रवाई जारी है और राजनीतिक गलियारों में इस छापेमारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
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