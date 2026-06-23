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शिक्षक भर्ती घोटाला: ED ने तमिलनाडु में 18 जहगों पर छापा मारा, मनी लॉन्ड्रिंग का शक

चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में मंगलवार को तमिलनाडु में एक साथ 18 जगहों पर छापेमारी की. ईडी की टीमों ने चेन्नई, त्रिची, कोयंबटूर और मदुरै जैसे जिलों में तलाशी अभियान चलाया. 50 से ज्यादा ED अधिकारी, CRPF जवानों की मदद से, मंगलवार सुबह से ही तलाशी ले रहे हैं. चेन्नई में, अन्ना नगर के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ ICF, पुझल और पेरावल्लूर जैसे इलाकों में ईडी ने तलाशी अभियान चलाया.

खबर है कि ED की छापेमारी 2017 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में हुई. उस साल, शिक्षक भर्ती बोर्ड ने तमिलनाडु के सरकारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1,058 लेक्चरर पोस्ट भरने के लिए एक परीक्षा ली थी. 2017 में 1.33 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और रिजल्ट भी जारी हुए थे, लेकिन बाद में कई लोगों ने इस प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

इसके अलावा, भर्ती बोर्ड की मेंबर उमा ने चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में इन गड़बड़ियों के बारे में शिकायत दर्ज कराई. चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच की और 156 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए, जिनमें बिचौलिए और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे. इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया – जिनमें बिचौलिए, डेटा एंट्री फर्म के कर्मचारी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ और एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे.