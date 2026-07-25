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ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड: गेम्सक्राफ्ट कंपनी की 1906 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, ED की कार्रवाई

ईडी के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट ने एडिक्ट वाले गेमिंग माहौल बनाकर प्रतिभागियों को "बार-बार दांव" लगाने के लिए प्रेरित किया.

ED attaches Rs 1906 crore assets of Gamescraft company in online gaming fraud case
ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड: गेम्सक्राफ्ट कंपनी की 1906 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, ED की कार्रवाई (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 10:33 AM IST

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बेंगलुरु/नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने रमीकल्चर ऐप और अन्य के मामले में मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके शेयरहोल्डर्स और संबंधित संस्थाओं की करीब 1,906 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है. ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट ने "लत लगाने वाला" गेमिंग माहौल बनाया, जिससे प्रतिभागियों को "बार-बार दांव" लगाने के लिए प्रेरित किया गया.

अस्थायी रूप से जब्त की गई संपत्तियों में बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, कन्वर्टिबल नोट्स, इक्विटी शेयर, एक फार्महाउस, और गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयरहोल्डर्स, उनके परिवार के सदस्यों, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट और संबद्ध संस्थाओं के नाम पर खरीदी गईं कई आवासीय और वाणिज्यिक अचल संपत्तियां शामिल हैं.

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह जब्ती 22 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत रमीकल्चर, रमीप्राइम, प्लेशिप और रमीटाइम ऐप्स से जुड़े मामले में की गई थी.

ईडी ने कहा कि गेम्सक्राफ्ट और रमीटाइम टेक्नोलॉजीज इन ऐप्स के जरिये ऑनलाइन रियल मनी गेम्स (RMGs) चला रहे थे और उनके पास लगभग 3 करोड़ प्रतिभागियों का यूजर बेस था, जो ज्यादातर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में थे.

अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था.

ईडी ने दावा किया कि इन कंपनियों ने यूजर्स के जमा किए गए दांव लगाने की राशि (staking/wagering amounts) पर 10-15 प्रतिशत तक का प्लेटफॉर्म शुल्क वसूल करके कमाई की. एजेंसी ने आगे कहा कि कंपनियों ने BOTs (ऑटोमेटेड प्रोग्राम और एल्गोरिदम) का इस्तेमाल किया जो उन प्रतिभागियों के खिलाफ खेलते थे जिन्हें इस बारे में पता नहीं था.

ईडी के मुताबिक, यूजर्स को लगातार गेमप्ले और अधिक डिपॉजिट को बढ़ावा देने के लिए बोनस, रेफरल इंसेंटिव, फ्री टूर्नामेंट एंट्री और प्रमोशनल रिवॉर्ड के जरिये "लुभाया" गया था.

ईडी ने दावा किया, "कंपनियों के इन गलत कामों ने एक ऐसा गेमिंग माहौल बना दिया जिससे बार-बार दांव लगाने को बढ़ावा मिला, जिससे कंपनियां प्लेटफॉर्म कमीशन के रूप में अपराध से बड़ी कमाई की."

केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, इन कामों से होने वाली अपराध की कमाई को बाद में शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड और शेयर बाय-बैक के भुगतान के जरिये लेयर में बांटा और मिलाया गया.

इस मामले में ईडी की ताजा कार्रवाई के बाद, कुल कुर्की, जब्ती और फ्रीज की गई संपत्ति 2,401 करोड़ रुपये है.

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