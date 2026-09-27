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ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से जुड़ी 442 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय ( File/ IANS )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट और इसके ऐप रमीकल्चर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 442 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. केंद्रीय एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा कि संपत्तियां कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 25 सितंबर को अस्थायी आदेश जारी किया गया था.