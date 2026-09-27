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ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से जुड़ी 442 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी का आरोप है कि गेम्सक्राफ्ट ने BOTs का इस्तेमाल किया, जिससे यूजर्स भारी वित्तीय नुकसान हुआ और कंपनी को अपराध से कमाई हुई.

ED attaches fresh assets worth Rs 442 cr in money laundering probe against Gameskraft RummyCulture
प्रवर्तन निदेशालय (File/ IANS)
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By PTI

Published : September 27, 2026 at 8:53 PM IST

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट और इसके ऐप रमीकल्चर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 442 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. केंद्रीय एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा कि संपत्तियां कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 25 सितंबर को अस्थायी आदेश जारी किया गया था.

ईडी ने कहा कि इनमें सावधि जमा (FD), व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं. एजेंसी के अनुसार, ये संपत्तियां गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों के परिवार के सदस्यों, निजी पारिवारिक ट्रस्ट और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत हैं. प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, इन संपत्तियों की कुल कीमत 442.35 करोड़ रुपये है.

इसके साथ ही इस मामले में कुर्क की गईं संपत्तियों का कुल मूल्य 2,843 करोड़ रुपये हो गया है.

ईडी ने बयान में कहा कि गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज और रमीटाइम टेक्नोलॉजीज, रमीकल्चर, रमीप्राइम, प्लेशिप और रमीटाइम जैसे अलग-अलग ब्रांड्स के तहत मोबाइल एप्लीकेशन के जरिये ऑनलाइन रियल मनी गेम्स (RMGs) चला रही थीं. इन प्लेटफॉर्म्स का देश भर में करीब 3 करोड़ यूजर बेस था.

ED ने आरोप लगाया कि "बड़ी" संख्या में यूजर उन राज्यों में थे जहां ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं.

ईडी ने दावा किया कि हालांकि इन प्लेटफॉर्मों ने यूजर्स को भरोसा दिलाया था कि वे पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वचालित खिलाड़ियों से मुक्त हैं, फिर भी उन्होंने भोले-भाले यूजर्स की जानकारी या सहमति के बिना उनके खिलाफ बॉट्स (स्वचालित प्रोग्राम/एल्गोरिदम) का इस्तेमाल किया.

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया, "BOTs के इस्तेमाल से यूजर्स को भारी वित्तीय नुकसान हुआ, जबकि कंपनियों को अपराध से कमाई हुई."

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, कंपनियों के "बेईमान" तौर-तरीकों ने गेमिंग का एक ऐसा लत लगाने वाला माहौल तैयार किया, जिससे बार-बार दांव लगाने को बढ़ावा मिला. इससे कंपनियों को प्लेटफॉर्म कमीशन के रूप में अपराध की भारी कमाई हासिल करने का मौका मिला.

यह भी पढ़ें- लोन फ्रॉड मामला: वडोदरा-मुंबई में ED की छापेमारी, ₹12.20 करोड़ की ज्वेलरी जब्त

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