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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ED का बड़ा एक्शन, 426.46 करोड़ की संपत्ति कुर्क

ईडी की कुर्की कार्रवाई से आजम खान और जौहर ट्रस्ट की बढ़ीं मुश्किलें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 426.46 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं. इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है. यह कार्रवाई आजम खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ चल रहे धनशोधन मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है.

किसानों की जमीन पर कब्जे के आरोपों से शुरू हुई जांच: ED की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, रामपुर के ग्राम सिंगनखेड़ा में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी का परिसर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम पर है. इस यूनिवर्सिटी की स्थापना आजम खान ने की थी और ट्रस्ट पर भी उनका नियंत्रण बताया गया है. यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने के आरोपों की जांच के दौरान यह मामला सामने आया था. इस संबंध में रामपुर के अजीमनगर थाने में 26 एफआईआर दर्ज की गई थीं.

इन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ने धनशोधन के पहलू से जांच शुरू की. जांच में जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया गया कि ट्रस्ट के पक्ष में भूमि का पट्टा रद्द होने के बाद भी आजम खान ने ग्राम सिंगनखेड़ा में शत्रु संपत्ति की करीब 34 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था. यह जमीन कुल 45 भूखंडों में फैली हुई थी. बाद में जिला प्रशासन, रामपुर और गृह मंत्रालय के माध्यम से इस जमीन का कब्जा वापस लिया गया. 34 एकड़ जमीन के 45 भूखंडों पर कब्जे का आरोप: प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान और अन्य के खिलाफ दर्ज 28 और एफआईआर की जांच भी शुरू की है. एजेंसी के मुताबिक, इनमें से ज्यादातर मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं. जांच एजेंसी का कहना है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित तौर पर सरकारी ठेकों से मिले धन और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया. इस संबंध में रामपुर के सरकारी ठेकेदारों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई. सरकारी ठेकों की रकम यूनिवर्सिटी निर्माण में लगाने का आरोप: ईडी के मुताबिक, करीब 186 करोड़ रुपये के पीडब्ल्यूडी ठेके हासिल करने वाली एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने स्वीकार किया कि ठेके की कुल कीमत का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च किया गया था. वहीं, एक अन्य कंपनी के साझेदारों ने बताया कि वे आजम खान के प्रभाव में काम करते थे. इस कंपनी ने ट्रस्ट को 40 लाख रुपये का चंदा भी दिया था. जांच में सामने आए इन तथ्यों के आधार पर आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण भी रद्द कर दिया है.