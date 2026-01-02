ETV Bharat / bharat

गुजरात : सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर को ED ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला?

ईडी ने सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया है. उनकी गिरफ्तारी से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है.

Residence of former Collector of Surendranagar
सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर का आवास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 5:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सुरेंद्रनगर (गुजरात) : गुजरात के सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टर राजेंद्र पटेल के घर पर ईडी ने छापा मारा. यह छापेमारी सुरेंद्रनगर जिले में कीमती जमीनें सोलर कंपनियों को आवंटित किए जाने को लेकर की गई थी. मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए ईडी ने 1 जनवरी की देर रात को फिर से राजेंद्र पटेल के घर की जांच शुरू कर दी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद ईडी राजेंद्र पटेल को अहमदाबाद कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी.

जल्द ही कई बड़े खुलासे होने की संभावना
बता दें कि नायब ममलतदार चंद्रसिंह मोरी के घर से कीमती फाइलें जब्त की गईं थीं और जमीनों को लेकर चल रहे घोटाले का खुलासा हुआ था. इस दौरान ऐसी लिस्ट भी जब्त की गईं जिनमें छोटे अक्षरों और कोडवर्ड में नाम लिखे थे. सुरेंद्रनगर कलेक्टर के ऑफिस में रिकॉर्ड रूम में पड़ी फाइलों को लेकर जांच और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें उन ज़मीनों की फाइलों की जांच की गई है जो उन्हें सुरेंद्रनगर कलेक्टर ने अलॉट की थीं. पूर्व जिला कलेक्टर राजेंद्र पटेल से भी पूछताछ की गई है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही कई बड़े खुलासे होने की संभावना है.

कुछ दिन पहले ED ने छापा मारा था
कुछ दिन पहले ईडी ने सुरेंद्रनगर जिले में छापा मारा था. जिसमें सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टर राजेंद्र पटेल, उनके पीए जयराजसिंह जाला और डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी और क्लर्क मयूरसिंह गोहिल के घरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था.

सुरेंद्रनगर कलेक्टर का रातों-रात ट्रांसफर
हाल ही में सुरेंद्रनगर में ईडी टीम की छापेमारी को लेकर प्रशासन में बड़ी हलचल देखी गई. इस घटना के बाद राज्य सरकार ने रातों-रात सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टर राजेंद्रकुमार पटेल का ट्रांसफर कर दिया.

डीडीओ को जिला कलेक्टर का चार्ज दिया गया
राजेंद्रकुमार पटेल को सामान्य प्रशासन विभाग का चार्ज दिया गया है. सुरेंद्रनगर जिला विकास अधिकारी के. एस. याग्निक को जिला कलेक्टर का चार्ज दिया गया है. के. एस. याग्निक ने तुरंत कलेक्टर का चार्ज संभाल लिया है और प्रशासनिक काम शुरू करने के साथ ही जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.

डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी गिरफ्तार
इस मामले में डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी को हिरासत में लिया गया है और उनके घर से 67.50 लाख से अधिक कैश मिला है, चंद्रसिंह मोरी को अहमदाबाद कोर्ट में पेश किया गया और ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी, हालांकि, कोर्ट ने चंद्रसिंह मोरी की 1 जनवरी तक की रिमांड मंजूर कर ली थी. इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

बेडरूम में छिपा कैश मिला
ईडी ने पीएमएलए की धारा-17 के तहत डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह भूपतसिंह मोरी के घर की तलाशी (जांच) के दौरान 67.50 लाख रुपये नकद बरामद किया, जिसे ज़ब्त कर लिया गया. यह नकदी उनके बेडरूम में छिपाकर रखी गई थी. आरोपी चंद्रसिंह भूपतसिंह मोरी ने अपने बयान में साफ तौर पर माना है कि ज़ब्त किया गया कैश रिश्वत का पैसा है, जो आवेदकों से सीधे या बिचौलियों के ज़रिए कानूनी लैंड-यूज़ एप्लीकेशन के जल्दी या अच्छे तरीके से निपटारे के लिए मांगा और इकट्ठा किया गया था.

पीएमओ ऑफिस में शिकायत
धांगध्रा तालुका के मोती मालवन गांव के एक याचिकाकर्ता ने पीएमओ ऑफिस में एक सबमिशन दिया और शक है कि उसके बाद छापे मारे गए. शिकायत करने वाले अश्विन पटेल के मुताबिक, सुरेंद्रनगर जिले के धांगध्रा तालुका के मोती मालवन गांव में एक सोलर प्लांट लगाया गया है. सोलर प्लांट को बनाने में करीब 850 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया है.

शिकायत करने वाले अश्विन पटेल ने इस बारे में राजस्व विभाग, घुड़खर अभयारण्य विभाग, वन विभाग के अधिकारियों और गांधीनगर में शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया. अंत में उन्होंने पीएमओ ऑफिस में शिकायत की. शिकायत करने वाले ने बताया कि 850 करोड़ से ज़्यादा का प्लान बनाया गया था, जिसमें 60 करोड़ का प्लान दिखाया गया था. चूंकि पास में घुड़खर अभयारण्य है, इसलिए आसपास के जानवरों की सुरक्षा के लिए इंतज़ाम करने होंगे. पीएमओ ऑफिस में अधिकारियों को बताया गया कि वे इंतज़ाम नहीं किए गए और यह प्लान गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया.

इस संबंध में कहा गया कि सोलर कंपनी ने प्लांट तो लगा दिया है, लेकिन किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया है और इसके अलावा, रोज़ाना 40 लाख रुपये की बिजली बनाई जा रही है. शिकायत करने वाले ने कहा है कि राजस्व विभाग और किसान खाताधारकों से अनुमति नहीं ली गई है.

ये भी पढ़ें- गुजरात : सुरेंद्रनगर कलेक्टर के यहां ED का छापा, 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता चला

TAGGED:

FORMER SURENDRANAGAR COLLECTOR
FORMER COLLECTOR RAJENDRA PATEL
ED RAID
सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर
RAJENDRA PATEL ARRESTED ED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.