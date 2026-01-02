ETV Bharat / bharat

गुजरात : सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर को ED ने किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला?

सुरेंद्रनगर (गुजरात) : गुजरात के सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टर राजेंद्र पटेल के घर पर ईडी ने छापा मारा. यह छापेमारी सुरेंद्रनगर जिले में कीमती जमीनें सोलर कंपनियों को आवंटित किए जाने को लेकर की गई थी. मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए ईडी ने 1 जनवरी की देर रात को फिर से राजेंद्र पटेल के घर की जांच शुरू कर दी. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद ईडी राजेंद्र पटेल को अहमदाबाद कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी.

जल्द ही कई बड़े खुलासे होने की संभावना

बता दें कि नायब ममलतदार चंद्रसिंह मोरी के घर से कीमती फाइलें जब्त की गईं थीं और जमीनों को लेकर चल रहे घोटाले का खुलासा हुआ था. इस दौरान ऐसी लिस्ट भी जब्त की गईं जिनमें छोटे अक्षरों और कोडवर्ड में नाम लिखे थे. सुरेंद्रनगर कलेक्टर के ऑफिस में रिकॉर्ड रूम में पड़ी फाइलों को लेकर जांच और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें उन ज़मीनों की फाइलों की जांच की गई है जो उन्हें सुरेंद्रनगर कलेक्टर ने अलॉट की थीं. पूर्व जिला कलेक्टर राजेंद्र पटेल से भी पूछताछ की गई है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही कई बड़े खुलासे होने की संभावना है.

कुछ दिन पहले ED ने छापा मारा था

कुछ दिन पहले ईडी ने सुरेंद्रनगर जिले में छापा मारा था. जिसमें सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टर राजेंद्र पटेल, उनके पीए जयराजसिंह जाला और डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी और क्लर्क मयूरसिंह गोहिल के घरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था.

सुरेंद्रनगर कलेक्टर का रातों-रात ट्रांसफर

हाल ही में सुरेंद्रनगर में ईडी टीम की छापेमारी को लेकर प्रशासन में बड़ी हलचल देखी गई. इस घटना के बाद राज्य सरकार ने रातों-रात सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टर राजेंद्रकुमार पटेल का ट्रांसफर कर दिया.

डीडीओ को जिला कलेक्टर का चार्ज दिया गया

राजेंद्रकुमार पटेल को सामान्य प्रशासन विभाग का चार्ज दिया गया है. सुरेंद्रनगर जिला विकास अधिकारी के. एस. याग्निक को जिला कलेक्टर का चार्ज दिया गया है. के. एस. याग्निक ने तुरंत कलेक्टर का चार्ज संभाल लिया है और प्रशासनिक काम शुरू करने के साथ ही जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.

डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी गिरफ्तार

इस मामले में डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी को हिरासत में लिया गया है और उनके घर से 67.50 लाख से अधिक कैश मिला है, चंद्रसिंह मोरी को अहमदाबाद कोर्ट में पेश किया गया और ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी, हालांकि, कोर्ट ने चंद्रसिंह मोरी की 1 जनवरी तक की रिमांड मंजूर कर ली थी. इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.