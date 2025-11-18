ETV Bharat / bharat

अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट केस में छापों के बाद ईडी ने किया अरेस्ट

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 18, 2025 at 10:25 PM IST

नई दिल्ली/फरीदाबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज फरीदाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर में दिन भर चले छापों के बाद अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों और प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर में एक साथ छापेमारी की. अल फलाह विश्वविद्यालय लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके की जांच के केंद्र में रहा है.

अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन अरेस्ट : अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है और रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया है. पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक ईडी ने आज सुबह करीब 5:15 बजे शुरू हुई तलाशी के दौरान 48 लाख रुपये नकद भी जब्त किए हैं.

25 परिसरों पर एक साथ छापेमारी : संघीय जांच एजेंसी की कई टीमों ने अल फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान के कम से कम 25 परिसरों पर आज एक साथ छापेमारी की. एजेंसी के अधिकारियों ने दिल्ली के ओखला इलाके में एक दफ्तर पर भी छापा मारा.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था ब्लास्ट : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे और फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के साथ कश्मीर से जुड़े कई डॉक्टरों की भूमिका आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में है. ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि, "ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, मुखौटा कंपनियों के इस्तेमाल, आवासीय संस्थाओं और धन शोधन की चल रही जांच का हिस्सा है. अल-फ़लाह ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है". अधिकारी ने कहा कि ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के वित्त और प्रशासन की देखरेख करने वाले "प्रमुख" लोग भी छापेमारी के दायरे में शामिल हैं. एजेंसी ने इस मामले में एनआईए और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लिया है. एनआईए पहले ही डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें "आत्मघाती हमलावर" डॉ. उमर नबी का कथित करीबी सहयोगी बताया गया है.

नौ मुखौटा (डमी) कंपनियां : अधिकारियों के मुताबिक, समूह से जुड़ी कम से कम नौ मुखौटा (डमी) कंपनियां, जो सभी एक ही पते पर पंजीकृत हैं, ईडी की जांच के दायरे में हैं. अल फलाह विश्वविद्यालय हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र में स्थित है और यहां एक मेडिकल कॉलेज होने के साथ अस्पताल भी है.

