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अपर कलेक्टर चेतन बोरघरिया गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पीएससी अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

बोरघरिया इससे पहले 2019 और 2022 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दफ्तर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के तौर पर तैनात थे.

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अपर कलेक्टर चेतन बोरघरिया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 7:34 PM IST

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रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के एडिशनल कलेक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया. यह जांच पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) में कथित अनियमितताओं से जुड़ी है. राज्य सिविल सेवा अधिकारी चेतन बोरघरिया को यहां स्थित केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में पूछताछ के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया. अधिकारियों का दावा है कि वह अपने जवाबों में "टालमटोल" कर रहे थे.

ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी में चेतन बोरघरिया थे तैनात

बोरघरिया इससे पहले 2019 और 2022 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दफ्तर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के तौर पर तैनात थे. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 1 सितंबर को बलरामपुर और धमतरी में उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी. अधिकारियों ने बताया कि अधिकारी को एक विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ED हिरासत में पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग करेगी.

इस मामले में ED ने की तीसरी गिरफ्तारी

पीएससी अनियमितताओं के मामले में ED की यह तीसरी गिरफ्तारी है. इससे पहले एजेंसी ने छत्तीसगढ़ PSC (CGPSC) के पूर्व चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी और बघेल के पूर्व पर्सनल असिस्टेंट के.के. चंद्रवंशी (उर्फ के.के. चंद्राकर) के भतीजे उत्कर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला CGPSC द्वारा 2020 और 2021 में आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार, प्रश्न पत्र लीक और हेरफेर से जुड़ा है.

प्रवर्तन निदेशालय का दावा

जांच एजेंसी का दावा है कि CGPSC 2021 परीक्षा के उम्मीदवारों ने लीक हुए प्रश्न पत्र हासिल करने के लिए कम से कम 3.2 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिसमें से ज़्यादातर रकम नकद में दी गई थी. आरोप है कि बोरघरिया के बैंक रिकॉर्ड और ज़ब्त किए गए डिजिटल डिवाइस से उनके और उत्कर्ष चंद्राकर के बीच लेन-देन का पता चला है. मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) की FIR और उसके बाद जुलाई 2024 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत और 2025 में दायर तीन चार्जशीट से जुड़ी है.

(सोर्स: PTI)

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