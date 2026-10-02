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135 फर्जी कंपनियां, 5000 करोड़ के बिल और 734 करोड़ का ITC खेल, ईडी ने खोली GST नेटवर्क की परतें

फर्जी GST ITC घोटाला मामले में ED ने जमशेदपुर के जायसवाल बंधुओं को गिरफ्तार किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

ED RAID IN JAMSHEDPUR
रांची में ई़डी दफ्तर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 6:24 PM IST

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रांची: फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बड़े नेटवर्क की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब जमशेदपुर के ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल और राज जायसवाल को गिरफ्तार कर मामले की परतें और खोल दी हैं.

ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि बिना वास्तविक कारोबार और माल की आपूर्ति के कागजों पर कंपनियां खड़ी की गईं. इनके नाम से फर्जी GST इनवॉइस तैयार किए गए और फिर इन्हीं बिलों के जरिए करोड़ों रुपये का फर्जी ITC दूसरी कंपनियों तक पहुंचाया गया.

135 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल, 5000 करोड़ से अधिक के बिल

ईडी के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क में 135 कथित फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया. इन कंपनियों के जरिए 5000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी GST इनवॉइस जारी किए गए. इन बिलों के आधार पर 734 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी ITC तैयार कर विभिन्न लाभार्थी कंपनियों को उपलब्ध कराने की बात जांच में सामने आई है.

कागज पर कंपनियां, बिलों में हजारों करोड़ का कारोबार

ईडी के अनुसार, नेटवर्क का तरीका बेहद सुनियोजित था. ऐसी कंपनियां बनाई गईं, जिनके नाम पर कागजों में खरीद-बिक्री दिखाई जाती थी, लेकिन वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति नहीं होती थी. इन कंपनियों से फर्जी बिल जारी कर दूसरी कंपनियों को उपलब्ध कराए जाते थे. आरोप है कि इन्हीं बिलों के आधार पर लाभार्थी कंपनियां ITC का दावा करती थीं और अपनी GST देनदारी कम करती थीं. यानी माल की वास्तविक खरीद-बिक्री के बिना बिलों का कारोबार और बिलों के जरिए टैक्स क्रेडिट का खेल इस पूरे नेटवर्क का आधार था.

54.33 करोड़ के ITC की कड़ी जायसवाल बंधुओं तक पहुंची

जांच की सबसे अहम कड़ी गयान चंद जायसवाल और राज जायसवाल से जुड़ी कंपनियों तक पहुंची है. ईडी के अनुसार, दोनों ने अपने, परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियां खड़ी कीं. इनमें मां शारदा एंडेवर प्राइवेट लिमिटेड, मेकर्स कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, केडामाथ ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड और जय भोले एंटरप्राइजेज शामिल हैं.

ईडी के अनुसार इन कंपनियों के जरिए 54.33 करोड़ रुपये का फर्जी ITC हासिल किया गया. जांच एजेंसी के मुताबिक, इस रकम को सीधे एक जगह रखने के बजाय अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर घुमाया गया. रकम के एक हिस्से के आरोपियों के निजी बैंक खातों, रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी संस्थाओं तक पहुंचने की भी जांच की जा रही है.

फर्जी ITC से संपत्ति खरीदने तक जांच, 20 करोड़ की संपत्तियां अटैच

ईडी अब यह भी खंगाल रही है कि फर्जी ITC से जुड़े पैसों को बैंकिंग चैनल के जरिए किस तरह इस्तेमाल किया गया. जांच एजेंसी को संदेह है कि इस रकम का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों के अलावा चल और अचल संपत्तियां खरीदने में भी किया गया. इसी कड़ी में ईडी ने 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों से संबंधित दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किए हैं. यानी जांच एजेंसी ने संबंधित संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क करने की कार्रवाई की है.

DGGI की शिकायत से खुला नेटवर्क

मामले की शुरुआत जमशेदपुर स्थित डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) की शिकायतों से हुई. ईडी के मुताबिक, DGGI की जांच में फर्जी इनवॉइस और ITC से जुड़े लेनदेन सामने आने के बाद मामला धन शोधन के पहलू से ED की जांच तक पहुंचा. इसके बाद जांच में कथित तौर पर फर्जी कंपनियों, बैंक खातों, फर्जी बिलों और लाभार्थी कंपनियों की एक लंबी कड़ी सामने आई.

पहले भी पड़ चुके हैं छापे, नकदी और खाते फ्रीज

इस नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने मई और अगस्त 2025 में भी कार्रवाई कर चुकी है. जमशेदपुर, रांची, कोलकाता और अन्य स्थानों पर आरोपियों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई थी. इस दौरान दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए थे. जांच एजेंसी के अनुसार, करीब 70 लाख रुपये की नकदी और बैंक खातों में उपलब्ध राशि को जब्त या फ्रीज करने की कार्रवाई भी की गई थी.

पहले चार गिरफ्तार, अब दो और गिरफ्तारी

ईडी के अनुसार, इस मामले में इससे पहले 8 मई 2025 को चार आरोपियों को PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया था. इनमें से तीन आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. विशेष PMLA अदालत, रांची में अभियोजन शिकायत भी दाखिल की जा चुकी है. अब 30 सितंबर को ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल और राज जायसवाल की गिरफ्तारी हुई. दोनों को एक अक्टूबर को रांची स्थित विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

अब लाभार्थी कंपनियों और पैसों की तलाश तेज

दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है. ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि 135 कथित फर्जी कंपनियों को किसने खड़ा किया, फर्जी बिल किन कंपनियों को दिए गए, 734 करोड़ रुपये से अधिक के ITC का लाभ किस-किस ने लिया और इस नेटवर्क से निकली रकम आखिर किन खातों और संपत्तियों तक पहुंची.

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