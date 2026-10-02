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135 फर्जी कंपनियां, 5000 करोड़ के बिल और 734 करोड़ का ITC खेल, ईडी ने खोली GST नेटवर्क की परतें

रांची: फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बड़े नेटवर्क की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब जमशेदपुर के ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल और राज जायसवाल को गिरफ्तार कर मामले की परतें और खोल दी हैं.

ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि बिना वास्तविक कारोबार और माल की आपूर्ति के कागजों पर कंपनियां खड़ी की गईं. इनके नाम से फर्जी GST इनवॉइस तैयार किए गए और फिर इन्हीं बिलों के जरिए करोड़ों रुपये का फर्जी ITC दूसरी कंपनियों तक पहुंचाया गया.

135 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल, 5000 करोड़ से अधिक के बिल

ईडी के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क में 135 कथित फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया. इन कंपनियों के जरिए 5000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी GST इनवॉइस जारी किए गए. इन बिलों के आधार पर 734 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी ITC तैयार कर विभिन्न लाभार्थी कंपनियों को उपलब्ध कराने की बात जांच में सामने आई है.

कागज पर कंपनियां, बिलों में हजारों करोड़ का कारोबार

ईडी के अनुसार, नेटवर्क का तरीका बेहद सुनियोजित था. ऐसी कंपनियां बनाई गईं, जिनके नाम पर कागजों में खरीद-बिक्री दिखाई जाती थी, लेकिन वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति नहीं होती थी. इन कंपनियों से फर्जी बिल जारी कर दूसरी कंपनियों को उपलब्ध कराए जाते थे. आरोप है कि इन्हीं बिलों के आधार पर लाभार्थी कंपनियां ITC का दावा करती थीं और अपनी GST देनदारी कम करती थीं. यानी माल की वास्तविक खरीद-बिक्री के बिना बिलों का कारोबार और बिलों के जरिए टैक्स क्रेडिट का खेल इस पूरे नेटवर्क का आधार था.

54.33 करोड़ के ITC की कड़ी जायसवाल बंधुओं तक पहुंची

जांच की सबसे अहम कड़ी गयान चंद जायसवाल और राज जायसवाल से जुड़ी कंपनियों तक पहुंची है. ईडी के अनुसार, दोनों ने अपने, परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियां खड़ी कीं. इनमें मां शारदा एंडेवर प्राइवेट लिमिटेड, मेकर्स कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, केडामाथ ट्रेक्सिम प्राइवेट लिमिटेड और जय भोले एंटरप्राइजेज शामिल हैं.

ईडी के अनुसार इन कंपनियों के जरिए 54.33 करोड़ रुपये का फर्जी ITC हासिल किया गया. जांच एजेंसी के मुताबिक, इस रकम को सीधे एक जगह रखने के बजाय अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर घुमाया गया. रकम के एक हिस्से के आरोपियों के निजी बैंक खातों, रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी संस्थाओं तक पहुंचने की भी जांच की जा रही है.

फर्जी ITC से संपत्ति खरीदने तक जांच, 20 करोड़ की संपत्तियां अटैच

ईडी अब यह भी खंगाल रही है कि फर्जी ITC से जुड़े पैसों को बैंकिंग चैनल के जरिए किस तरह इस्तेमाल किया गया. जांच एजेंसी को संदेह है कि इस रकम का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों के अलावा चल और अचल संपत्तियां खरीदने में भी किया गया. इसी कड़ी में ईडी ने 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों से संबंधित दो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किए हैं. यानी जांच एजेंसी ने संबंधित संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क करने की कार्रवाई की है.