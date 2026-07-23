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2047 तक 75 लाख करोड़ होगी छत्तीसगढ़ की जीडीपी, फ्रीबीज़ योजना है वेलफेयर पॉलिटिक्स, अंतिम व्यक्ति तक विकास जरूरी, कांग्रेस ने रोका आर्थिक विकास- वित्त मंत्री ओपी चौधरी

बस्तर में ज्यादा खर्च की बात है तो इसलिए हम लोगों ने उसे एक समग्रता के रूप में रखा है. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक इकोनॉमिक हब की जरूरत है और इसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में भी हम काम कर रहे हैं. रायपुर दुर्ग भिलाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं. भारत सरकार के नीति आयोग के साथ मिलकर तेजी से कम कर रहे हैं. इसके अलावा हमने स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की योजना तैयार की है. यह भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का भी हिस्सा था. यह केवल कल्पना नहीं बल्कि हमने स्टेट कैपिटल रीजन का एक्ट भी तैयार कर दिया है. हमने इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाने की रणनीति तैयार की है. हम मेट्रो की परिकल्पना को भी हम आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

बस्तर को हमने एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में लिया है. बस्तर के जो वन है जो जन सुविधाएं हैं, उसको पहुंचने में ज्यादा खर्च आता है. लेकिन इस समय हम लोगों ने इस बात को भी रखा है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जिस तरीके से नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, दुनिया में कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है तो हमारे लिए बस्तर बहुत बड़ा संसाधन भी है. हम बस्तर को उस रूप में भी देखते हैं. बस्तर को जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं.

जवाब- बस्तर की जिस बात को आपने उठाया है यह बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत कम लोग हैं जो इस चुनौती को मैप कर पाते हैं. निश्चित तौर पर हम बस्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां हमारे आदिवासी भाई-बहन रहते है वहां बहुत बिखरा हुआ पॉपुलेशन है. जो जंगल वाले क्षेत्र को समझते हैं जो नन वाले क्षेत्र को समझते हैं. बस्तर में मोहल्ला टोला दूर-दूर रहते हैं. सड़क बननी हो, गिट्टी पहुंचने हो, डामर पहुंचना हो, वहां पर मशीनरी पहुंचनी हो, काफी चैलेंजिंग भी होता है, दूर-दूर पॉपुलेशन होने पर 100 लोग कहीं रहते हैं, वहां तक सड़क पहुंचानी है तो काफी खर्च आता है. बिजली पहुंचानी है तो काफी खर्च आना है. स्कूल पास पास बनाना है तो उस पर भी खर्च आता है. जो वन क्षेत्र होते हैं पूरे भारत देश में उसे तरह के चैलेंज सभी जगह पर है. उत्तराखंड में भी उस तरह की चुनौतियां आपको मिलेगी. जशपुर, सरगुजा में भी ऐसी चुनौतियां आती है. एक बहुत बड़ा चैलेंज है यह इकोनॉमिक्स के पॉइंट में. संरचना को पहुंचाने के लिए बड़ा खर्च है.

सर्विस सेक्टर में अगर निवेश आता है तो उसमें रोजगार के बहुत सारे अवसर आते हैं. होटल में काम करने वाले, फूल का व्यापार करने वाले, गाड़ी चलाने वाले ऐसे तमाम रोजगार आते हैं और पर्यटन में इसकी संभावनाएं भी ज्यादा है. कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को लेकर के भी एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और इसे लेकर हम लोग नया रायपुर में भी बहुत कुछ करने की तैयारी में है. हम लोगों ने इसमें एक मजबूत संरचना तैयार की है. पहले कोई भी निवेश जब आता था तो उसके सब्सिडी अमाउंट जो खर्च होता था उस पर दिया जाता था. लेकिन हम लोगों ने अब उसे रोजगार के आधार पर रखा है कि जो जितने रोजगार के अवसर पैदा करेगा सब्सिडी का आधार हम लोग इस तरीके से तय करेंगे. हमने अपनी नई इंडस्ट्री पॉलिसी में पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, अस्पताल को हमने विशेष सब्सिडी में रखा है. होटल और रिसॉर्ट को हमने सब्सिडी में रखा है.

अर्थव्यवस्था की शब्दावली में अगर हम बात करें तो हमें वैसे उद्योग पर ज्यादा ध्यान देना है. जहां रोजगार ज्यादा पैदा हो और नई इंडस्ट्री पॉलिसी में हम लोगों ने इसी बात को रखा है. वैसे उद्योग और संरचना को हम लोग ज्यादा जगह दे रहे हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हो सके. पर्यटन में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर होते हैं, कुल रोजगार की बात करें तो 10% का रोजगार सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में है. केरल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है. केरल की 22 फ़ीसदी जीडीपी का हिस्सा टूरिज्म से आता है. अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो टूरिज्म में एक परसेंट भी नहीं आ रहा है.

जवाब- बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था की संरचना है यह बहुत बड़ा चैलेंज है. उद्योग इस तरह के नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर अगर हम काउंटिंग करें तो काफी बहुत बड़ा दिखता है और सर्विस सेक्टर कमजोर दिखता है. ऐसी स्थिति में जो मेजर बातें हैं, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर की इंडस्ट्रीज यहां है. सीमेंट प्लांट यहां है, स्टील प्लांट यहां है, पावर प्लांट दिख जाता है. माइनिंग के काम दिख जाते हैं, इन पूरे सेक्टर के संरचना को देखें तो यहां बहुत ज्यादा रोजगार पैदा नहीं करते हैं.

जवाब- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसमें एक पूरा प्लान किया गया है. उसके लिए एक बड़ा विजन रखा गया है. देश के प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो ऐसे में सभी राज्यों की अपनी भूमिका है. सभी राज्यों की अपनी तैयारी है और उसी क्रम में छत्तीसगढ़ ने भी अपने लिए रणनीति तैयार की है. यह भी है कि अगर भारत के दूसरे राज्य आगे बढ़ जाएंगे और छत्तीसगढ़ पीछे रह जाएगा तो हमारी योजनाएं और हमारा विकास बिगड़ जाएंगा. पूरे देश के विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ कैसे सहभागी हो इसके लिए हमने भी 2047 तक का विजन डॉक्युमेंट्स योजना विभाग के माध्यम से तैयार किया. 2047 तक के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है. उसके तहत हम देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता पीछे ना रह जाए उसके लिए बड़ी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं.

ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 2047 के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है. वित्त मंत्री कहा कि हम शून्य.75 ट्रिलियन की इकोनामी को लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं. वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि हमारे पास संसाधन है और हम उसका बेहतर उपयोग कर रहे हैं. गैर वाजिब व्यय को रोका गया है. राजकोषीय घाटा न हो इसके लिए कर सुधारों से लेकर कई और सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 2047 के एक विजन डॉक्युमेंट भी तैयार किया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ भारत बढ़ा है और अर्थव्यवस्था के सहयोग में छत्तीसगढ़ भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनेगा और इसमें छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका भी रहेगी.

रायपुर: भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लक्षित कर योजनाओं पर काम कर रहा है.देश की इकोनॉमी में राज्यों की भूमिका क्या होगी.राज्यों की जीडीपी इसमें कितना योगदान करेंगी.खर्च को नियंत्रित करना और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) फ्रेमवर्क को मजबूत करने की दिशा में राज्य की क्या योजना होगी.ईटीवी भारत की इस पड़ताल में छत्तीसगढ़ 2047 तक किस इकोनॉमी को प्राप्त कर सकता है.इसके लिए क्या योजना है.सरकार वित्तीय संरचना को मजबूत करने की दिशा में क्या काम कर रही है और 2047 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी कहां होगी और इसके लिए योजना क्या है. इस विषय को लेकर ईटीवी भारत ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से बात की.

जवाब- वित्त मंत्री औपी चौधरी ने कहा इसके दो पक्ष हैं, मैं रायपुर का नगर निगम कमिश्नर था. उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा था तुम कहां के कलेक्टर बनना चाहते हो. मैंने उनसे कहा था कि मैं दंतेवाड़ा जाना चाहूंगा, आप मुझे दंतेवाड़ा का डीएम बना दीजिए. मैं दंतेवाड़ा जब गया तो वहां पिक ऑफ नक्सलिज्म था. जब मैं वहां था तो कभी सोच भी नहीं पाता था कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद कभी खत्म होगा. कांग्रेस के लोगों से भी यह चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री का नागरिक अभिनंदन करना चाहिए.

ओपी चौधरी ने कहा कि मैं बहुत असमंजस में पड़ जाता हूं जब यह लोग हिड़मा को अपना रोल मॉडल बता देते हैं. कांग्रेस के एक विधायक ने हिड़मा को अपना रोल मॉडल बता दिया. जिस पार्टी ने नेतृत्व के शीर्ष नेताओं को खत्म किया है, उनके विधायक हिड़मा को मॉडल बताते हैं. बहुत अजीब है. मैंने दंतेवाड़ा जिले में कलेक्टर रहते हुए जनता की सेवा की, जितना हो सका और जिस तरीके से हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हमें निर्देश दिया उस काम को हमने किया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह से एक आत्मीय संतुष्टि जरूर मिली है. हर व्यवस्था में कोई न कोई आपकी आलोचना करता है या उसके अपने पक्ष होते हैं. हमने वहां पर जो काम किया उससे हमें आत्मीय संतुष्टि मिली है. मुझे लगा कि हमने अपने जीवन काल में एक बेहतर अवसर काम करने के लिए पाया.

जहां तक आपने छत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन की बात की है तो मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार कुछ भी कर सकती है. इनके पास बहुत पैसा है, यह कुछ भी खर्च कर सकते हैं. जैसे हमारे घरों का हिसाब किताब चलता है उसी तरीके से सरकार का भी हिसाब किताब करना पड़ता है. लोन लेने के लिए भी हिसाब किताब बना हुआ है. आप कितना लोन ले सकते हैं, उसके लिए कानून बना हुआ है. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और भारत सरकार का कानून बना हुआ है कि कितना लोन ले सकते हैं. हमारे देश में उसे एफआरबीएम कहते हैं. फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट्री मैनेजमेंट एक्ट इसके तहत आप अपने जीडीपी का 3% लोन ले सकते हैं. राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट होता है, उसकी तीन परसेंट तक अपने जीडीपी का लोन ले सकते हैं. जब आपके जीडीपी का साइज बड़ा होता है तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा होता है. आपका लोन लेने की क्षमता भी बड़ी होती है. जिसकी जीडीपी जितनी ज्यादा हो वह उतना ज्यादा लोन लेता है, वह एक सस्टेनेबल ग्रोथ माना जाता है. लेकिन यदि आपकी जीडीपी ही नहीं बढ़ रही है और आप लोन ले रहे हैं तो यह आपके लिए डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा. आपका स्टेट गलत सिचुएशन में जाकर फंस जाएगा.

लोगों के लिए फ्री बीज राजनीति में वेलफेयर पॉलिटिक्स

वित्त मंत्री ने कहा कि जहां तक आपने राजकोषीय घाटे की बात की है, उसके लिए अलग-अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है. जिसमें बहुत सारी योजनाएं चलती हैं. जिससे सामान्य भाषा में लोग फ्रीबीज़ कहते हैं. जनप्रतिनिधि के तौर पर वेलफेयर पॉलिटिक्स कहूंगा. लोकतंत्र को चलाने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है. समाज में जो आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति है, उसकी चिंता करना हमारे दीनदयाल जी ने अंत्योदय की बात की थी. वह भी वेलफेयर पॉलिटिक्स है. लोकतांत्रिक अपेक्षाओं को और राजनीतिक दृष्टिकोण से चुनाव की दृष्टिकोण से और आखिरी व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे, इस वेलफेयर पॉलिटिक्स के तौर पर कहा जाता है. लेकिन उस वेलफेयर पॉलिटिक्स को सस्टेन कैसे किया जाए यह बहुत महत्वपूर्ण है.

वित्त मंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ का पहला बजट मोदी जी से प्रेरणा लेकर ज्ञान का बजट दिया था. गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी और उनके वेल्फेयर के लिए हमारा बजट समर्पित था. वह हमारा पहला बजट था और मोदी के गारंटी को समर्पित बचत था. गरीब युवा नई को समर्पित हमारा बजट था.

हमारा दूसरा बजट हमारे सरकार की सोच को परिरक्षित करता है. उस बजट को गति का बजट दिया. गति में जी फॉर गुड गवर्नेंस, ए फॉर एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. यह हमारे दूसरे बजट का प्रारूप रहा है. राज्य सरकार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए पैसे को आर्जित करना एक बड़ी चुनौती थी. क्योंकि हमें यह पता है जो योजनाएं चल रही है उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है. हमने ज्ञान के वेलफेयर को गति के माध्यम से सस्टेनेबल बनाए हैं.

गरीब कल्याण की वेलफेयर स्कीम्स का पॉलिसीज हम जो ला रहे हैं, उसका पैसा देना है. महतारी वधन योजना ला रहे हैं तो उसका पैसा देना है. धान खरीदी के लिए ₹3100 देना है. उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है. हमें 18 लाख आवास बनाने हैं तो उसके लिए राज्य की हिस्सेदारी देनी है. हमें 2 साल का बोनस देना है तो उसके लिए हमें पैसे का इंतजाम करना है. रामलला दर्शन योजना चलानी है तो उसके लिए भी हमें बजट का इंतजाम करना होगा. तेंदू पत्ता के लिए हमको ₹5500 देने हैं तो उसके लिए भी हमें अलग पैसे का इंतजाम करना होगा. हमें 7000 की जगह में ₹10000 भूमि मजदूरों को देना है, जो हमारी पुरानी सब्सिडी बेस्ड स्कीम है उनके लिए किसानों को 5000 करोड़ से ऊपर का बिजली बिल में सब्सिडी देना है. हमें पीडीएफ जैसी योजनाओं के लिए जो डॉक्टर साहब के समय से है पूरा करना है, जो लगभग 8000 करोड़ खर्च करना है. आयुष्मान के 3000 करोड़ रुपए देना है, जो राज्य सरकार के हिस्सेदारी है. यह हमें करना है. जहां तक रोजगार की बात है हमने कांग्रेस सरकार से ज्यादा अभी तक नौकरी दी है और जो हमने वादा किया है उसे भी हम पूरा करेंगे. हम बार-बार इस बात को कह रहे हैं और अपनी बात पर हम कायम भी हैं. हम यह बात दावे के साथ कह रहे हैं कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार में जितनी भर्ती हुई थी उससे ज्यादा भर्तियां हम करेंगे. अभी आठवां वेतनमान भी आएगा इसके लिए भी खर्च बढ़ेगा.हमने इसके लिए एक मॉडल बनाया है ताकि जो खर्च है और जो राजकोषीय घाटा है, उसमें बैलेंस बनाया जा सके.

सवाल - 6 लाख करोड़ के जीडीपी 2047 तक 75 लाख करोड़ ले जाना चाह रहे है. यह कैसे संभव होगा.

जवाब- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा बहुत वैलिड सवाल है. यह बहुत बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने रखा है. नरेंद्र मोदी जी 2047 के लक्ष्य की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, हमारी सरकार करती है तो विपक्ष के लोग जिनका अनर्गल बात करते है. विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह 2047 की बात करते हैं यह अभी की बात नहीं करेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि अगर कोई समाज अपने भविष्य की योजना बनाता है तो उसके लिए कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करता है. जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक हम उसके पीछे कैसे जाएंगे, लक्ष्य हमारे भविष्य को निर्धारित करता है. जो आने वाले समय में हमारे विकास का आधार होगा.

देश में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जो भविष्य के आधार पर है. उसका कोई वोट बैंक से लेना देना नहीं रहा है.यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने 13 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और 12 साल के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसे निर्णय लिए हैं, जिसने देश में सकारात्मक बदलाव की दिशा तय की है. देश में अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात प्रधानमंत्री करते हैं, उसका बहुत बड़ा निवेश कच्छ गुजरात में हो रहा है. इस निवेश से राजनीतिक फायदे की बात करें तो इससे डेढ़ सौ वोट भी नहीं मिलेंगे. लेकिन यह देश के विकास का मामला है, इसलिए यह वोट बैंक की राजनीति से अलग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही निर्णय लेते हैं. देश में राहुल गांधी के जैसे बयान आते है कि भारत का जितना बजट है उससे ज्यादा पैसा मैं बाटूंगा लेकिन इस तरह का अनर्गल बयान देश के प्रधानमंत्री नहीं देते हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि हमें वेलफेयर पॉलिटिक्स भी करनी है और जो योजनाएं हमारी चल रही हैं उनसे विकास का आधार भी खड़ा करना है.

सवाल- सुप्रीम कोर्ट मुफ्त में दी जाने वाली चीजों पर कई बार टिप्पणी कर चुका है. छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री को क्या कभी यह दुविधा होती है, कभी यह चीज नहीं होती तो इस बजट को हम कहीं और खर्च कर लेते.

जवाब- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अगर इसकी आलोचना करनी है तो फ्रीबीज के नाम पर दी जाने वाली योजनाओं की आलोचना हो सकती है. लेकिन मैं अंत्योदय की बात करूं तो समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति की मदद भी करनी चाहिए. अगर आपकी अर्थव्यवस्था में क्षमता नहीं है और आप केवल बांटने के बारे में सोचते हैं तो वह विकसित अर्थव्यवस्था या चलने वाली अर्थव्यवस्था हो ही नहीं सकती. लोकतंत्र में गरीब कल्याण की योजनाएं भी चलानी जरूरी है. अगर पूंजीगत व्यय में जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें खर्च होने पर कई बार उससे ज्यादा का अंतर आता है लेकिन वेलफेयर स्कीम में वही पैसा जाता है जो आप नहीं करते हैं. लेकिन तेज अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कैपेक्स को बढ़ाना ज्यादा उपयोगी होता है. सरकार जब सुविधाओं को बढ़ाती है. गांव में जब एक सड़क बिजली पहुंच जाती है तो लोगों की आर्थिक स्थिति बदलने लगती है.

सवाल - आप लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रहे हैं. उनको तैयार कर रहे हैं. क्या वित्त मंत्री को यह उम्मीद होती है कि जो लोग कौशल प्रशिक्षण कर रहे हैं वह राज्य की अर्थव्यवस्था में कभी एक रुपया जोड़ेंगे.

जवाब- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है. मैं यह कहना चाहूंगा कि मोदी जी बार-बार कहते हैं कि मछली बांटिये मत मछली पकड़ना सिखाइए. हमारे कहने का मतलब यह है कि आदमी जब स्किल्ड हो जाता है, खुद के पैरों पर खड़ा हो जाता है तो सस्टेनेबल तरीके से कम कर सकता है. हम बेरोजगारी की बात करते हैं, निश्चित तौर पर किसी भी प्रदेश के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है. जिस काम में जो दक्ष हो उस तरह के लोगों को खोजने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे बेहतर खाना बनाने वाला खोजना हो, चाहे एक ड्राइवर खोजना हो, तो यह आसान नहीं है.

मंत्री कहते हैं हमारे यहां दिक्कत है कि लोग आज भी यह बात बताने से लाज करते हैं, वह जिस काम को करते हैं उसका सम्मान ही नहीं करते जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है. हमारी सामाजिक मानसिकता में आज भी इन्हें छोटे काम कहे जाते हैं इसे बदलने की जरूरत है.

सवाल - अमित शाह जी कहते हैं कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी. हमारे पास वर्तमान समय में जो वित्त मंत्री हैं काफी युवा हैं. जो जनता को दी जाने वाली स्कीम है, युवा की जो सोच वाली स्कीम है, खर्च के जो आधार है. बस्तर विकास की जो चुनौती है, राजकोषीय घाटों को रोकने का जो संकल्प है, इन सभी चीजों को समाहित करते हुए अगर इसे जोड़ा जाए, कुछ 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हमारी भूमिका क्या होगी और कैसे होगी.

जवाब- जैसे हम लोगों ने 75 लाख करोड़ जीडीपी की बात कही है तो अगर उसे हम ट्रिलियन में बदलते हैं तो पॉइंट 75 ट्रिलियन की इकोनॉमी कह सकते हैं. 1 ट्रिलियन से थोड़ी कम इकोनामी हमारी होगी. क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्यादा है लेकिन जनसंख्या घनत्व हमारा थोड़ा काम है तो यहां थोड़ी हमें राहत जरूर मिलेगी. यह हमारी एक तगड़ी इकोनामी होगी.

सवाल- आज जहां छत्तीसगढ़ खड़ा है, 2047 तक छत्तीसगढ़ थोड़ा थकेगा भी, कैसे देखते हैं इसे.

जवाब- यह बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए पूरे देश और विश्व में चिंता है. प्रधानमंत्री की जो लाइन है यही समय है सही समय है यह हमेशा बना नहीं रहेगा. हर देश की ग्रोथ जर्नी अलग-अलग होती है. जापान कभी यंग देश था, आज वह सबसे ओल्ड इकोनॉमी में है. यह हमारी जो युवा जनसंख्या है यह 15 से 20 सालों तक बनी रहेगी. हमारे एजेड पॉपुलेशन पर हमें ज्यादा खर्च करना होगा. संभव है हमारा इनकम उस रेशियों में काम होगा तो उसके लिए अलग से काम करने की जरूरत होगी. यह इकोनॉमी के लिए और बड़ा चैलेंज होगा.

क्या यह अर्थव्यवस्था को असर करेगी- इसे लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि यह कई साल की यात्रा पर निर्भर करता है कि किस तरीके के लोग योजना पर काम कर रहे हैं. अगर पिछले 5 साल की चली हुई सरकार की बात करें तो उस अर्थव्यवस्था तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे. पिछले 5 सालों में जिस तरीके से सरकार चली है उसने छत्तीसगढ़ के विकास को 20 सालों तक रोक दिया है. छत्तीसगढ़ के ग्रोथ जर्नी को कांग्रेस की सरकार ने 20 साल पीछे धकेल दिया. 75 लाख करोड़ की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए सरकार को छत्तीसगढ़ के एक-एक व्यक्ति को अपना बहुत बेहतरीन देना होगा तभी छत्तीसगढ़ अपने इस गोल को प्राप्त करेगा.

सवाल- छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी योजना आपके लिए होगी जो विकास के सफर को तेज करेगी. 2047 का विजन जिसके 5 इंडिकेटर क्या होंगे.

जवाब- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर, और दूसरा सर्विस सेक्टर. इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कैसे लोग समझ पाएंगे, वह कठिन है. लेकिन जब इस चीज पर फोकस होकर काम होगा तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का विकास होगा. इसमें पर्यटन आता है, इसमें वनोत्पाद आते हैं. बस्तर का बहुत बड़ा पोटेंशियल वन के उत्पादन पर है. वेडिंग डेस्टिनेशन, हेल्थ डेस्टिनेशन पर आता है.