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महंगी हो सकती हैं खाने-पीने की चीजें, गांवों में कम होगी खरीदारी: एक्सपर्ट की चेतावनी

खेत में बुवाई करते किसान और मजदूर. (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: इस साल 'अल नीनो' (El Niño) के कारण मौसम बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं. इससे देश की महत्वपूर्ण रबी फसल पर खतरा मंडरा रहा है, जिसने खाद्य महंगाई, आम घरों के बजट और देश की आर्थिक विकास दर को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. मौसम के इस संभावित जोखिम का असर आम लोगों की रसोई से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था तक देखने को मिल सकता है.

ईटीवी भारत (ETV Bharat) के साथ एक खास बातचीत में, जाने-माने अर्थशास्त्री और जेएनयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण कुमार ने इस स्थिति के संभावित कृषि और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की. उन्होंने सरकारी खजाने पर पड़ने वाले दबाव, खाद्य सुरक्षा और मजबूत शोध व तकनीक के जरिए मौसम की मार झेलने में सक्षम खेती तैयार करने की जरूरत पर अपने विचार साझा किए. पेश है, इस बातचीत के प्रमुख अंश...