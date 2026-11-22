महंगी हो सकती हैं खाने-पीने की चीजें, गांवों में कम होगी खरीदारी: एक्सपर्ट की चेतावनी
ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ सौरभ शुक्ला ने अल नीनो से बढ़ने वाली महंगाई को लेकर इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार से खास बातचीत की.
Published : November 22, 2026 at 7:19 PM IST
नई दिल्ली: इस साल 'अल नीनो' (El Niño) के कारण मौसम बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं. इससे देश की महत्वपूर्ण रबी फसल पर खतरा मंडरा रहा है, जिसने खाद्य महंगाई, आम घरों के बजट और देश की आर्थिक विकास दर को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. मौसम के इस संभावित जोखिम का असर आम लोगों की रसोई से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था तक देखने को मिल सकता है.
ईटीवी भारत (ETV Bharat) के साथ एक खास बातचीत में, जाने-माने अर्थशास्त्री और जेएनयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण कुमार ने इस स्थिति के संभावित कृषि और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की. उन्होंने सरकारी खजाने पर पड़ने वाले दबाव, खाद्य सुरक्षा और मजबूत शोध व तकनीक के जरिए मौसम की मार झेलने में सक्षम खेती तैयार करने की जरूरत पर अपने विचार साझा किए. पेश है, इस बातचीत के प्रमुख अंश...
सवाल: क्या हम दोहरे कृषि और आर्थिक झटके की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पहले खरीफ की फसल थोड़ी कमज़ोर रही और अब 'अल नीनो' के कारण रबी की फसल भी प्रभावित होने का खतरा है?
जवाब: सौभाग्य से, बारिश के पैटर्न पर उतना बुरा असर नहीं पड़ा जितनी आशंका जताई जा रही थी, और सूखे की स्थिति केवल कुछ ही जिलों तक सीमित रही. इसलिए मुझे लगता है कि खरीफ की फसल पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है. हां, गन्ने के उत्पादन पर असर जरूर पड़ा है क्योंकि महाराष्ट्र एक प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. कुल मिलाकर खरीफ पर इसका प्रभाव उतना बड़ा नहीं रहा है.
बांधों में पानी का स्तर कम होने के कारण लोगों को डर है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अल नीनो का असर और तेज हो सकता है. ऐसे में पानी की कमी के कारण रबी की फसल ज़्यादा प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा, मौसम में उतनी ठंडक न रहने की भी आशंका है जितनी रबी की फसल के लिए जरूरी होती है. इसलिए ये दोनों ही कारण पैदावार को प्रभावित कर सकते हैं.
सवाल: फसलों को लगने वाले इस दोहरे झटके का खाद्य पदार्थों की कीमतों और कुल खुदरा महंगाई पर क्या असर पड़ेगा?
जवाब: कीमतें कुछ हद तक बढ़ेंगी, लेकिन शायद उतनी ज़्यादा न बढ़ें जितनी आशंका है. भले ही खरीफ के मुकाबले रबी की फसल पर ज्यादा गंभीर असर पड़ने की संभावना है. भारत की स्थिति यह है कि हमारे पास गेहूं और धान का स्टॉक काफी अच्छा है. इसलिए, सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इस भंडार का इस्तेमाल कर सकती है.
सवाल: क्या चीनी की बढ़ती कीमतें बड़े पैमाने पर खाद्य महंगाई को भड़का सकती हैं और खासकर निम्न व मध्यम आय वाले परिवारों के घर के बजट पर और ज़्यादा दबाव डाल सकती हैं?
जवाब: हमने कच्ची चीनी का आयात किया है और दुर्भाग्य से हमने इस साल की शुरुआत में या पिछले साल कुछ चीनी का निर्यात कर दिया था, जो अब रोक दिया गया है. इस वजह से थोड़ी राहत मिली है, वरना कीमतें और भी ज़्यादा ऊपर जा सकती थीं.
इस स्थिति से सबसे ज़्यादा मध्यम और गरीब वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं. जहां तक मध्यम वर्ग की बात है, उनके पास कुछ बचत होती है और वे अपनी बचत में कटौती करके इस बोझ को झेल सकते हैं. लेकिन, गरीब लोगों के पास कोई बचत नहीं होती. इसलिए वे अपनी रोजमर्रा की कई चीज़ों की खपत कम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. इसलिए, इस पूरी महंगाई का असली बोझ गरीब लोगों पर ही पड़ेगा. यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर (CPI inflation) शहरी इलाकों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है.
ऐसा इसलिए क्योंकि अमीर और उच्च-मध्यम वर्ग की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा रहती है. दूसरा कारण यह है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में ज़्यादा मजदूरी के लिए मोलभाव करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए उन पर महंगाई का असर संगठित क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा पड़ता है. संगठित क्षेत्र के कर्मचारी अपने नियोक्ताओं से बेहतर वेतन के लिए मोलभाव कर सकते हैं, इसलिए वे इससे कम प्रभावित होते हैं.
सवाल: क्या बढ़ती खाद्य महंगाई निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को अपने खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर कर रही है?
जवाब: 1960 के दशक तक, जब भी महंगाई बढ़ती थी, तो कपड़ों की मांग कम हो जाया करती थी. इसके बीच एक सीधा संबंध था, क्योंकि लोग खाने-पीने पर ज़्यादा खर्च कर रहे होते थे और उनके पास कपड़े खरीदने के लिए कम पैसे बचते थे. अब यह दायरा और बढ़ गया है. अब गरीब तबका और मध्यम वर्ग गैर-जरूरी चीजों की खरीदारी कम कर देगा.
सवाल: क्या पिछले वर्षों की तुलना में ग्रामीण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में और गिरावट आएगी, जिससे रोजमर्रा के सामान और दोपहिया वाहनों की मांग प्रभावित होगी?
जवाब: जैसे-जैसे लोगों की खरीदने की क्षमता घटेगी, दोपहिया वाहनों और मोबाइल फोन जैसी गैर-जरूरी चीजों की मांग को झटका लग सकता है, जिससे इनकी बिक्री प्रभावित होगी. कम कीमत वाले मोबाइल फोन पर इसका खास असर पड़ सकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग और गरीब परिवार अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं. कुल मिलाकर, बढ़ती खाद्य कीमतों से गैर-जरूरी चीजों की खपत कम होने की पूरी संभावना है.
सवाल: बढ़ती खाद्य और उर्वरक सब्सिडी, किसानों के लिए राहत उपायों और गिरती खपत से जीएसटी और अन्य टैक्स संग्रह सहित सरकारी खजाने पर क्या दबाव पड़ेगा?
जवाब: जरूरी चीजों पर जीएसटी की दरें कम होती हैं, जबकि गैर-जरूरी वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगता है. इसलिए, गैर-जरूरी चीजों की खपत में किसी भी तरह की गिरावट से जीएसटी संग्रह पर असर पड़ सकता है. आर्थिक विकास की रफ़्तार धीमी होने से इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से होने वाली कमाई पर भी प्रभाव पड़ सकता है.
इसके साथ ही, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी बढ़ने से सरकार का खर्च बढ़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटा और चौड़ा होगा. हालांकि, मुनाफे में चल रही सरकारी कंपनियों और भारतीय रिजर्व बैंक से मिलने वाले ज़्यादा लाभांश के जरिए गैर-टैक्स राजस्व बढ़ने से सरकार को थोड़ी राहत ज़रूर मिल सकती है.
सवाल: क्या रबी की कम पैदावार से सरकारी खरीद और बफर स्टॉक पर असर पड़ सकता है, जिससे वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में भी खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर दबाव बना रहेगा- खासकर यदि अल नीनो की स्थिति बनी रहती है?
जवाब: मई और जून के बाद से अल नीनो के कमजोर पड़ने की उम्मीद है. यदि सरकार अपने मौजूदा अनाज भंडार का इस्तेमाल करती है और अगले साल रबी की फसल अच्छी होती है, तो वह स्थिति को संभालने में सक्षम हो सकती है. हालांकि, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अल नीनो कितने समय तक रहता है और क्या इसका असर जून और जुलाई 2027 से शुरू होने वाले अगले खरीफ सीजन तक भी खिंचता है.
यदि यह बना रहता है, तो बुवाई में देरी हो सकती है- जैसा कि हमने इस साल देरी से हुई बारिश के कारण देखा है और खरीफ की फसल भी प्रभावित हो सकती है. इसलिए, सरकार को अपने भंडारण की योजना बहुत सावधानी से बनानी होगी और भंडार को जरूरत से ज़्यादा खाली होने से बचाना होगा.
सरकार को इस संभावना को भी ध्यान में रखना होगा कि 2027-28 में भी मुफ्त अनाज वितरण जारी रखना पड़ सकता है. सरकार वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोगों को पांच किलो मुफ्त अनाज दे रही है, और इस सहायता को जारी रखने के लिए पर्याप्त भंडार की आवश्यकता होगी.
आखिरकार, सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि रबी की फसल में कितनी कमी आती है, मौजूदा स्टॉक कितना खर्च होता है और अगली रबी की कटाई से इसे कितनी जल्दी फिर से भरा जा सकता है. अभी से इसकी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी. लेकिन सरकार को अगले साल भी गरीबों को खाद्य सहायता जारी रखने की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए.
सवाल: अनियमित मानसून और फसल के नुकसान से लेकर बार-बार आने वाले चक्रवातों और चरम मौसमी घटनाओं तक- जलवायु से जुड़े लगातार आने वाले झटकों को झेलने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी तैयार है?
जवाब: अल नीनो के असर और मौसम के बदलते चक्र के अलावा, हमारे सामने तीन या चार अन्य झटके भी हैं. चाहे वह पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध हो, या फिर भू-रणनीतिक स्थिति हो जिसमें चीन, अमेरिका और रूस आदि के बीच नए गठबंधन बन रहे हैं.
इसलिए एक साथ कई चुनौतियां सामने हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेरोजगारी पैदा करने की आशंका के कारण अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका दे रहा है. हमें केवल किसी एक संकट से नहीं निपटना है, बल्कि एक ही समय में कई झटके एक साथ लग रहे हैं.
सरकार को पहले से ही पूरी तरह तैयार रहना होगा और एहतियाती कदम उठाने होंगे. अन्यथा, ये चुनौतियां और बढ़ सकती हैं. खासकर, यदि अल नीनो का असर अगले बुवाई के मौसम तक जारी रहता है. इस स्तर पर, 2027 में हालात किस तरह बदलेंगे, इसे लेकर काफी अनिश्चितता है, जिससे इसके पूरे असर का अनुमान लगाना मुश्किल है.
सवाल: आम बजट में अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं, ऐसे में अगले वित्त वर्ष में इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को किन उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए?
जवाब: यदि अल नीनो का झटका लगता है, तो कृषि क्षेत्र को निश्चित रूप से सरकार की मदद की जरूरत होगी. हमें मौसम की मार झेलने में सक्षम फसलों पर शोध को तेज करने और बीजों की ऐसी नई किस्में विकसित करने की भी जरूरत है जो चरम मौसम का सामना कर सकें. कम समय में तैयार होने वाली फसलों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि वे जल्दी पक सकें.
इसके साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की तकनीक को खेतों तक पहुंचाया जाए. दुर्भाग्य से, 1980 और 1990 के दशक तक जो कृषि विस्तार सेवाएं सक्रिय थीं, वे समय के साथ कमजोर पड़ गई हैं और नई तकनीक किसानों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है. इस स्थिति को बदलने की जरूरत है.
हमें कृषि-जलवायु क्षेत्रों के आधार पर फसल उगाने के तरीकों पर भी फिर से विचार करने की जरूरत है. उदाहरण के लिए, पानी की कमी को देखते हुए पंजाब में धान की खेती करना आदर्श नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गन्ने की खेती से जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है. हमें ऐसी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए जो स्थानीय जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल हों. इसके लिए लंबी अवधि की योजना बनाने और उन वैकल्पिक फसलों पर शोध करने की जरूरत है जिन्हें किसान अलग-अलग इलाकों में उगा सकें.
आखिरकार, यदि हम अपनी खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहना चाहते हैं, तो सरकार को खेती को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशील बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा.
सवाल: भारत की तकनीकी और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना तथा नवाचार और स्वतंत्र शोध की संस्कृति विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है?
जवाब: कृषि सहित हर क्षेत्र में तकनीक बेहद अहम है, और हमें अपने अनुसंधान एवं विकास के खर्च को बढ़ाने की जरूरत है. लेकिन बात सिर्फ ज़्यादा पैसा खर्च करने की नहीं है. हमें अपने संस्थानों में शोध के लिए एक मजबूत माहौल भी बनाना होगा. वर्तमान में, हमारे कई संस्थान सीमित संसाधनों और ऊपर से थोपे जाने वाले फैसलों के साथ काम करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को नए प्रयोग करने की बहुत कम आजादी मिल पाती है.
शोध कार्यों में असफलताएं मिलना तय है, और हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा. हमें केवल कृषि में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में R&D की संस्कृति विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि हम कई क्षेत्रों में तकनीकी रूप से पिछड़ रहे हैं. R&D में हमारी यह कमज़ोरी हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को भी प्रभावित करती है.
चीन, रूस और अमेरिका जैसे जिन देशों की शोध क्षमता मजबूत है, उनके पास तकनीकी बढ़त भी ज्यादा है, जो हमें नुकसानदेह स्थिति में डाल सकती है. इसलिए, अपने शोध तंत्र को मजबूत करना अब एक तात्कालिक जरूरत बन गया है.
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