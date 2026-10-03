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आर्थिक मजबूती सामाजिक समावेश पर आधारित होनी चाहिए: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन. ( @VPIndia )

नई दिल्ली: उप-राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को भारत की आर्थिक मजबूती के लिए सामाजिक समावेश को सबसे जरूरी बनाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अगर संवृद्धि का फायदा देश के हर नागरिक, बिजनेस और इलाके तक नहीं पहुंचता, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण देते हुए, जिसका थीम “बदलाव के दौर में लचीलापन” था, राधाकृष्णन ने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, बदलते वैश्विक व्यापार पैटर्न और बढ़ती जलवायु चुनौतियां शामिल हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे बदलावों की रफ्तार और पैमाने को देखते हुए पॉलिसी बनाने वालों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे जमीनी हकीकत को समझते हुए लचीला और उत्तरदायी रहें. राधाकृष्णन ने कहा, “बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है,” उन्होंने जोर देकर कहा कि आज बदलाव की रफ़्तार पहले कभी नहीं देखी गई. उन्होंने कहा कि पॉलिसी बनाने वालों को इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने से पहले जमीनी हकीकत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर हो रहे घटनाक्रम को भी समझना चाहिए." कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और बिजनेस लीडर्स तेज़ी से हो रहे ग्लोबल बदलाव के बीच आर्थिक लचीलापन पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए. गांव के स्तर पर विकास और व्यापक आर्थिक नीति निर्माण पॉलिसी बनाने के बीच तुलना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि असरदार पॉलिसी बनाने के लिए जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है. उन्होंने राष्ट्रीय रणनीतियां बनाते समय घरेलू और ग्लोबल, दोनों तरह की सच्चाइयों को समझने के महत्व पर जोर देने के लिए चीन के आर्थिक अनुभव का जिक्र किया. उन्होंने तेजी से बदलते इस दौर में आम सहमति के महत्व पर भी जोर दिया. उनके अनुसार, पॉलिसी बनाने में बहस और चर्चा होनी चाहिए, तभी ऐसे नतीजों पर पहुंचा जा सकता है जिन्हें सबकी मंजूरी मिले. राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र बहस, भागीदारी और जवाबदेही के लिए फ्रेमवर्क देता है, और उन्होंने तर्क दिया कि एक काम करने वाले लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है. राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने कहा कि उनका पक्का मानना ​​है कि आजाद और पारदर्शी बहस प्रजातंत्र को मजबूत करती है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलने चाहिए, और कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना चाहिए. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि और सुधार प्रक्रिया लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आगे बढ़ी है, और आम सहमति बनाने से सुधारों को ज़्यादा मंज़ूरी और टिकाऊपन मिला है. उन्होंने कहा, “हालांकि एक ही फैसले में या एक बार में सुधारों को लागू करना मुश्किल है, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह टिकाऊ है.” उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक सहमति सुधारों को ज़्यादा टिकाऊ और लोगों के लिए स्वीकार्य बना सकती है.