आर्थिक मजबूती सामाजिक समावेश पर आधारित होनी चाहिए: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का विकास दिखाता है कि आम सहमति, सबको साथ लेकर चलने से एक साथ आगे बढ़ सकते हैं.
Published : October 3, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली: उप-राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को भारत की आर्थिक मजबूती के लिए सामाजिक समावेश को सबसे जरूरी बनाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अगर संवृद्धि का फायदा देश के हर नागरिक, बिजनेस और इलाके तक नहीं पहुंचता, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा.
नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण देते हुए, जिसका थीम “बदलाव के दौर में लचीलापन” था, राधाकृष्णन ने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, बदलते वैश्विक व्यापार पैटर्न और बढ़ती जलवायु चुनौतियां शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे बदलावों की रफ्तार और पैमाने को देखते हुए पॉलिसी बनाने वालों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे जमीनी हकीकत को समझते हुए लचीला और उत्तरदायी रहें.
राधाकृष्णन ने कहा, “बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है,” उन्होंने जोर देकर कहा कि आज बदलाव की रफ़्तार पहले कभी नहीं देखी गई. उन्होंने कहा कि पॉलिसी बनाने वालों को इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने से पहले जमीनी हकीकत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर हो रहे घटनाक्रम को भी समझना चाहिए."
Vice President Shri C. P. Radhakrishnan delivered the inaugural address at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, organised on the theme “Resilience in an Age of Flux.”— Vice-President of India (@VPIndia) October 3, 2026
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कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और बिजनेस लीडर्स तेज़ी से हो रहे ग्लोबल बदलाव के बीच आर्थिक लचीलापन पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए.
गांव के स्तर पर विकास और व्यापक आर्थिक नीति निर्माण पॉलिसी बनाने के बीच तुलना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि असरदार पॉलिसी बनाने के लिए जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है.
उन्होंने राष्ट्रीय रणनीतियां बनाते समय घरेलू और ग्लोबल, दोनों तरह की सच्चाइयों को समझने के महत्व पर जोर देने के लिए चीन के आर्थिक अनुभव का जिक्र किया. उन्होंने तेजी से बदलते इस दौर में आम सहमति के महत्व पर भी जोर दिया.
उनके अनुसार, पॉलिसी बनाने में बहस और चर्चा होनी चाहिए, तभी ऐसे नतीजों पर पहुंचा जा सकता है जिन्हें सबकी मंजूरी मिले. राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र बहस, भागीदारी और जवाबदेही के लिए फ्रेमवर्क देता है, और उन्होंने तर्क दिया कि एक काम करने वाले लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है.
राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने कहा कि उनका पक्का मानना है कि आजाद और पारदर्शी बहस प्रजातंत्र को मजबूत करती है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलने चाहिए, और कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना चाहिए.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि और सुधार प्रक्रिया लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आगे बढ़ी है, और आम सहमति बनाने से सुधारों को ज़्यादा मंज़ूरी और टिकाऊपन मिला है.
उन्होंने कहा, “हालांकि एक ही फैसले में या एक बार में सुधारों को लागू करना मुश्किल है, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह टिकाऊ है.” उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक सहमति सुधारों को ज़्यादा टिकाऊ और लोगों के लिए स्वीकार्य बना सकती है.
“In times of flux, we need decisiveness embedded in consensus.” : Vice President Shri C. P. Radhakrishnan at the inauguration of 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi. pic.twitter.com/v95f6bAEz3— Vice-President of India (@VPIndia) October 3, 2026
राधाकृष्णन ने इस दृष्टिकोण को 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के विजन से जोड़ा. उन्होंने कहा कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की असली जीटीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही, और देश के आर्थिक प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली.
हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता. उन्होंने कहा, “हमारे विकास की पहचान यह है कि देश के हर इलाके तक इसका फायदा कैसे पहुंचता है.” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समावेशी विकास भारत की विकास रणनीति का केंद्र बना रहना चाहिए.
वित्तीय समावेशन पर जोर देते हुए, राधाकृष्णन ने जन धन खाता, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी के मिले-जुले असर का जिक्र करते हुए कहा कि इस आर्किटेक्चर ने औपचारिक वित्तीय सेवाएं तक पहुंच बढ़ाई है और सीधा लाभ ट्रांसफर को मुमकिन बनाया है.
उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 तक 590 मिलियन से ज़्यादा जन धन खाते खोले जा चुके थे, जबकि कुल सीधा बेनिफिट ट्रांसफर 53.4 ट्रिलियन रुपये को पार कर गया था.
उपराष्ट्रपति ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स को एक जरूरी संरचनात्मक सुधार के तौर पर भी बताया, जिसने बिखरे हुए अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की जगह डिजिटल अनुपालन से सपोर्टेड एक सामान्य राष्ट्रीय ढांचा लाया है.
उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 में छह मिलियन से ज़्यादा से बढ़कर मई 2026 तक 16 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, भारत की समावेशी विकास कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है.
स्वयं सहायता समूहों के विस्तार का जिक्र करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि 34 मिलियन से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को “लखपति दीदी” बनने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं तेजी से प्रमुख हितधारक और लीडर के रूप में उभर रही हैं.
राधाकृष्णन ने कहा, “ये पहल हमें लचीलापन के बारे में कुछ जरूरी बातें बताती हैं.” उन्होंने जोर देकर कहा कि एक लचीली अर्थव्यवस्था सिर्फ़ बोर्डरूम या वित्तीय बाजार में नहीं बनती, बल्कि समाज के सभी लोगों की भागीदारी और अधिकारिता से बनती है.
राधाकृष्णन ने बहुत ज़्यादा गरीबी में कमी का भी जिक्र किया और कहा कि 200 मिलियन से ज़्यादा भारतीय बहुत ज़्यादा गरीबी से बाहर आ गए हैं और ज़्यादा इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं.
उप राष्ट्रपति ने आर्थिक मौकों को बढ़ाने में कनेक्टिविटी और अनुसंधान सहयोग की भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से देश भर के लोगों को बेहतर मौके मिलेंगे, जबकि वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के साथ भारत के जुड़ाव के लिए रिसर्च में सहयोग जरूरी बना रहेगा.
उपराष्ट्रपति ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय अकादमिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड के इकोनॉमिक्स स्कूल के साथ सहयोग के लिए चर्चा शामिल है.
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