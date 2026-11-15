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Eco friendly Chhath: बांस के सूप और मिट्टी के दीयों से सजे घाट, प्लास्टिक-थर्माकोल से दूरी, कृत्रिम घाट का पानी भी सींचेगा पेड़-पौधे

नई दिल्ली/गाजियाबाद: छठ महापर्व को सूर्य उपासना, लोक आस्था और प्रकृति के प्रति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है. इस पर्व में अस्ताचलगामी और उदयाचल सूर्य को अर्घ देने के साथ जलवायु और धरती के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया जाता है. बदलते वक्त के साथ पूजा में आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी जुड़ रही है. दिल्ली-एनसीआर की हाईराइज सोसाइटी में इस बार इको फ्रेंडली छठ मनाने की पहल देखने को मिल रही है.

श्रद्धालु पूजा की परंपराओं को कायम रखते हुए ऐसी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे. प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी सजावटी वस्तुओं के स्थान पर बांस के सूप, डालिया, प्राकृतिक फूल पत्तियों और मिट्टी के दिए को प्राथमिकता दी जा रही है. वहीं, सोसायटियों और कॉलोनियों में बनाए गए अस्थाई घाटों और पूजा स्थलों की सजावट में भी प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है.

सोसायटियों और कॉलोनियों में छठ पूजा के लिए बनाए जाने वाले अस्थाई घाटों की सजावट में ही बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले जहां रंगीन प्लास्टिक, थर्माकोल और चमकीले कृत्रिम पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था. वहीं अब प्राकृतिक सजावट को प्राथमिकता दी जा रही है. पूजा स्थलों पर गेंदे के फूल, आम के पत्ते केले के पत्ते और अन्य प्राकृतिक सामग्री से सजावट हुई दिखाई दे रही है.

बांस से बनी प्राकृतिक सामग्री होने के साथ आसानी से नष्ट होने वाली होती है. इसके इस्तेमाल से प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा स्थानीय बाजारों में प्राकृतिक उत्पाद बेचने वाले कारीगर और दुकानदारों को भी इसे प्रोत्साहन मिलता है. इस तरह इको फ्रेंडली छठ की पहल केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने का माध्यम भी बन रही है.

छठ पूजा की तैयारी में बांस से बनी सूप और डलिया का विशेष महत्व होता है. इसी डलिया में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री रखकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है. हाईराइज सोसाइटी में रहने वाले प्लास्टिक से बने सजावटी बर्तनों और कृत्रिम टोकरी के बजाय बांस से तैयार पारंपरिक उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

दरअसल छठ ऐसा पर्व है, जिसमें प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है. सूर्य को ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है, जबकि जल में खड़े होकर अर्घ देने की परंपरा जल के महत्व को भी रेखांकित करती है. जिस प्रकृति की उपासना के लिए इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है. उसकी स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान रखना भी जरूरी है. इसी सोच के साथ कई परिवारों ने इस बार पूजा में प्लास्टिक की थैलियां, थर्माकोल और सजावट और अन्य कृत्रिम सामग्री से दूरी बनाने का निर्णय लिया है.

गाजियाबाद की सोसायटियों और कॉलोनियों में इको फ्रेंडली छठ की खास बात यह है कि इसमें बच्चे और युवाओं को भी शामिल किया जा रहा है. पूजा की तैयारी के दौरान उन्होंने बताया जा रहा है कि छठ महापर्व में सूर्य और जल की पूजा क्यों की जाती है और प्रकृति को हमारे जीवन में का इस्तेमाल करने और पूजा के बाद कचरा इधर-उधर नहीं फेंकने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. जब मासूम अपनी आंखों से देखते हैं की पूजा की सजावट के लिए प्लास्टिक के बजाय प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होते है तो इससे जिम्मेदारी का भाव विकसित होता है.

कृत्रिम घाटों का जल पेड़ पौधों को सींचेगा

छठ पूजा की समाप्ति के बाद कृत्रिम घाटों में पवित्र जल को व्यर्थ बहने के बजाय टैंकरों के माध्यम से पेड़ों और पौधों तक पहुंचाया जाएगा. इससे पानी का सदुपयोग हो सकेगा और पौधों को सिंचाई में मदद मिलेगी. कॉलोनी में इसे आसपास के पौधों में डाला जाएगा जबकि सोसाइटी में लगी फुलवारी को सिखाने में इस पानी का इस्तेमाल होगा. इसके साथ ही पानी से निकलने वाले फूलों और अन्य प्राकृतिक सामग्री को खाद में तब्दील किया जाएगा.

गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्ण विस्टा सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष बलविंदर सिंह परिहार के मुताबिक,

समिति परिसर में छठ महापर्व को पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा रहा है. सजावट में भी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है. किसी तरह की प्लास्टिक, पटाखे यह थर्माकोल आदि की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. महापर्व की समाप्ति के बाद कृत्रिम घाट में मौजूद पानी को भी समिति परिसर के पेड़ पौधों में डाल दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल या अन्य प्राकृतिक सामग्री को खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा. हमारा प्रयास है कि स्पार्क के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जाए.

इंदिरापुरम निवासी अर्चना श्रीवास्तव अपनी सोसाइटी में छठ पूजा की तैयारी की. अर्चना बताती हैं की सजावट के दौरान केवल प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है. सजावट में विभिन्न प्रकार के फूलों और पत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बांस के सूप और डलियों को सजावट में लगाया जा रहा है. इसके अतिरिक्त कई ऐसी सजावट की सामग्री है जो कि हम इस्तेमाल करने के बाद संजोग कर रखते हैं और अगले वर्ष फिर उसे इस्तेमाल करते हैं.

पूल में पानी भरते स्थानीय निवासी (Photo Credit; ETV Bharat)

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जहां एक तरफ हाईराइज सोसाइटी में महापर्व को इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा रहा है. वही, काॅलोनियों में भी कृत्रिम घाटों में इस पहल को बखूबी धरातल पर उतर जा रहा है. पूर्वांचल समिति से जुड़े अमित किशोर के मुताबिक, हमारी प्राथमिकता रहती है कि महापर्व को इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जाए. यहां जो कृत्रिम घाट बनाए गए हैं उसमें जो पानी या अन्य प्राकृतिक सामग्री डाली जाती है वह पूजा की समाप्ति के बाद पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से निस्तारित की जाती है. जो कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं उन्हें पूजा की समाप्ति के बाद मिट्टी से वापस भरा जाता है, इस दौरान प्राकृतिक सामग्री को इस मिट्टी में दबाया जाता है जबकि घाट में मौजूद जल को आसपास की फुलवारी को सिखाने में इस्तेमाल किया जाता है. हमने मुख्य द्वार पर पोस्टर भी लगाए हैं कि पटाखे यहां पूरी तरह से प्रतिबंधित है. हमारी कोशिश है कि नहीं पीढ़ी को छठ महापर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचे.

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