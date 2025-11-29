ECINet ऐप का और यूजर फ्रेंडली बनाने की तैयारी, ECI को 27 दिसंबर तक दे सकते हैं सुझाव
ECINet ऐप का ट्रायल वर्जन बिहार विधानसभा चुनाव और हाल के उपचुनावों के दौरान इस्तेमाल किया गया था.
Published : November 29, 2025 at 3:07 PM IST
संतू दास.
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार को कहा कि उसने ECINet ऐप को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं. पोल पैनल ने कहा, "ECI सभी नागरिकों को ECINet ऐप डाउनलोड करने और ऐप पर 'Submit a Suggestion' टैब का इस्तेमाल करके ऐप को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देने के लिए बुलाता है. 27 दिसंबर तक सुझाव दिये जा सकते हैं."
पोल पैनल ने कहा कि ECINet ऐप का ट्रायल वर्जन बिहार विधानसभा चुनाव और हाल के उपचुनावों के दौरान इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने कहा कि इस नए प्लेटफॉर्म से बेहतर वोटर सर्विस, पोलिंग परसेंटेज ट्रेंड्स की तेजी से उपलब्धता और पोल खत्म होने के 72 घंटों के अंदर इंडेक्स कार्ड्स का पब्लिकेशन भी मुमकिन हुआ, जबकि पहले इसमें कई हफ्ते या महीने लग जाते थे.
पोल पैनल ने कहा कि बिहार चुनाव से मिली सीख और CEOs, DEOs, EROS, ऑब्जर्वर और फील्ड अधिकारियों से मिले फीडबैक को प्लेटफॉर्म की फंक्शनैलिटी को और बेहतर बनाने के लिए शामिल किया जा रहा है. इसमें कहा गया है, "यूजर के सुझावों की जांच की जाएगी और प्लेटफ़ॉर्म को और ज़्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए इसे और अपडेट किया जाएगा. ECINet प्लेटफ़ॉर्म का ऑफिशियल लॉन्च जनवरी 2026 में करने का प्लान है."
ECI ने कहा कि ECINet, जिसका मकसद वोटर की सुविधा को बेहतर बनाना और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चुनावी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है, आयोग की बड़ी पहलों में से एक है. इसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन कमिश्नर डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर शुरू किया गया है.
चुनाव आयोग ने कहा कि ECINET ऐप नागरिकों के लिए एकल, एकीकृत ऐप है जो पहले के 40 अलग-अलग चुनाव-संबंधी एप्लिकेशन/वेबसाइटों जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप (VHA), CVIGIL, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स (वोटर टर्नआउट ऐप), नो योर कैंडिडेट (KYC) ऐप को एक इंटरफेस में एकीकृत करता है. उन्होंने कहा कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है.
ECINET ऐप्लिकेशन के बारे में जानेंः
ECINET एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो नागरिकों और भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है. यह ऐप आवश्यक चुनाव-संबंधी सेवाओं को एकीकृत करता है, जिससे नागरिक मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची, मतदान केंद्र के स्थान और वास्तविक समय के चुनाव अपडेट के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
