गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को देनी होगी मिले चंदे की रिपोर्ट, ECI ने लिखा पत्र

पत्र में कहा गया है कि धारा 29C (1) के तहत, हर राजनीतिक पार्टी को हर वित्तीय वर्ष में, उस वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति या सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी कंपनी से मिले 20,000 रुपये से अधिक के चंदे के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है. उप-धारा (3) में यह बताया गया है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी रिपोर्ट पार्टी के कोषाध्यक्ष या पार्टी द्वारा इस काम के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139 के तहत उस वित्तीय वर्ष की आय का रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख से पहले चुनाव आयोग को जमा की जाएगी.

हाल ही में सभी RUPPS के प्रमुखों को जारी किए गए अपने पत्र में चुनाव आयोग ने कॉन्ट्रिब्यूशन रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा, "राजनीतिक पार्टियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड हैं. उक्त एक्ट की धारा 29B में यह प्रावधान है कि हर राजनीतिक पार्टी किसी भी व्यक्ति या सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी कंपनी द्वारा स्वेच्छा से दिया गया चंदा स्वीकार कर सकती है."

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संगठन जो राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, उसे कुछ खास अधिकार और फायदे मिलते हैं, जिनमें सिंबल और टैक्स में छूट आदि शामिल हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक, देश भर में RUPPS की कुल संख्या 2,520 है. आयोग के मुताबिक, देश में राजनीतिक पार्टियां (राष्ट्रीय/राज्य/RUPPs) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अनुसार ECI में रजिस्टर्ड हैं.

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPS) के शीर्ष नेताओं को प्राप्त हुए चंदे की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि जो चंदे की जानकारी वाली रिपोर्ट नियमों के मुताबिक नहीं होगी, उसे किसी भी उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा.

चुनाव आयोग ने कहा कि धारा 29C(4) के तहत यह जरूरी है कि अगर पार्टी उप-धारा (3) के तहत रिपोर्ट जमा करने में विफल हो जाती है, तो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, ऐसी राजनीतिक पार्टी उस अधिनियम के तहत किसी भी टैक्स छूट की हकदार नहीं होगी.

चुनाव आयोग ने आगे कहा कि उसने 29 अगस्त, 2014 और 14 अक्टूबर, 2014 के अपने निर्देशों में पार्टी फंड और चुनाव खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गाइडलाइंस जारी की थीं, जिसमें कहा गया है कि RUPP सभी रिपोर्ट, यानी, फॉर्म 24A (चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 85B से जुड़ा हुआ) में चंदे की रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड सालाना खाते और चुनाव खर्च के रिकॉर्ड, उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास जमा करेंगी, जहां पार्टी का हेडक्वार्टर स्थित है.

आयोग ने कहा कि उसने देखा है कि कई राजनीतिक पार्टियां अपनी चंदे की रिपोर्ट तय तारीख के बाद CEO को जमा कर रही हैं, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C (3) के मुताबिक नहीं है.

चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, "इसलिए आयोग सूचित करता है कि तय तारीख के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी से मिली चंदे की रिपोर्ट को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C(3) के तहत नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, और इसे किसी भी उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा."

चुनाव आयोग के पत्र के बाद, दिल्ली के CEO कार्यालय ने लेटर लिखकर दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रमुखों या शीर्ष नेताओं को तीन वित्तीय रिपोर्ट - चंदा रिपोर्ट, सालाना ऑडिट अकाउंट और चुनाव खर्च - जमा करने को कहा है. इसमें बताया गया है कि कई RUPP ने या तो अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की हैं या समय पर जमा नहीं की हैं. सीईओ कार्यालय ने ऐसे RUPP से अपने तय नियमों के अनुसार वित्तीय रिपोर्ट फाइल करने को कहा है.

वित्तीय रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन

चुनाव आयोग के अनुसार, राजनीतिक पार्टियों को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए चंदे की रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक या CBDT द्वारा बताए गए समय तक फाइल करनी होगी. सालाना ऑडिटेड स्टेटमेंट राजनीतिक पार्टियों द्वारा इनकम ITR फाइल करने की ड्यू डेट के एक महीने के अंदर जमा किए जाने चाहिए. चुनाव खर्च का स्टेटमेंट विधानसभा चुनावों के 75 दिनों के अंदर और लोकसभा चुनावों के 90 दिनों के अंदर फाइल करना होगा.

