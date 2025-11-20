ETV Bharat / bharat

SIR पर ममता बनर्जी के लेटर पर ECI देगा सही जवाब: सूत्र

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस लेटर की जांच करेगा, जो उन्होंने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर लिखा है. पोल पैनल के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लिखे लेटर का जिक्र करते हुए ECI सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि चुनाव आयोग सही जवाब देगा.

पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के शामिल होने का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा, "BLO को ट्रेनिंग दी गई थी." सूत्रों ने कहा, "अगर किसी BLO को कोई दिक्कत आ रही है, तो ECI एक्स्ट्रा मैनपावर देने के लिए तैयार है." चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे अपने लेटर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश कुमार से राज्य में चल रहे SIR को रोकने की अपील की.

उन्होंने लिखा, "मैंने बार-बार चल रहे SIR और जिस तरह से इसे लोगों पर थोपा गया है, उसके बारे में अपनी गंभीर चिंताएं बताई हैं. अब मैं आपको लिखने के लिए मजबूर हूं क्योंकि चल रहे SIR से जुड़ी स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है."

'अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा काम'

उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह से यह काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है, वह न केवल बिना प्लान के और अस्त-व्यस्त है, बल्कि खतरनाक भी है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी तैयारी, सही प्लानिंग या साफ बातचीत की कमी ने पहले दिन से ही इस प्रोसेस को कमजोर कर दिया है.

बनर्जी ने दावा किया कि ट्रेनिंग में बड़ी कमियां, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन पर साफ जानकारी न होना और वोटरों से उनके रोजी-रोटी के कामों के बीच मिलना लगभग नामुमकिन होने की वजह से यह काम स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है.