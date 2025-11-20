ETV Bharat / bharat

SIR पर ममता बनर्जी के लेटर पर ECI देगा सही जवाब: सूत्र

पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है.

Mamata
ममता बनर्जी (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 7:11 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस लेटर की जांच करेगा, जो उन्होंने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर लिखा है. पोल पैनल के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लिखे लेटर का जिक्र करते हुए ECI सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि चुनाव आयोग सही जवाब देगा.

पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के शामिल होने का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा, "BLO को ट्रेनिंग दी गई थी." सूत्रों ने कहा, "अगर किसी BLO को कोई दिक्कत आ रही है, तो ECI एक्स्ट्रा मैनपावर देने के लिए तैयार है." चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे अपने लेटर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश कुमार से राज्य में चल रहे SIR को रोकने की अपील की.

उन्होंने लिखा, "मैंने बार-बार चल रहे SIR और जिस तरह से इसे लोगों पर थोपा गया है, उसके बारे में अपनी गंभीर चिंताएं बताई हैं. अब मैं आपको लिखने के लिए मजबूर हूं क्योंकि चल रहे SIR से जुड़ी स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है."

'अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा काम'
उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह से यह काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है, वह न केवल बिना प्लान के और अस्त-व्यस्त है, बल्कि खतरनाक भी है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी तैयारी, सही प्लानिंग या साफ बातचीत की कमी ने पहले दिन से ही इस प्रोसेस को कमजोर कर दिया है.

बनर्जी ने दावा किया कि ट्रेनिंग में बड़ी कमियां, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन पर साफ जानकारी न होना और वोटरों से उनके रोजी-रोटी के कामों के बीच मिलना लगभग नामुमकिन होने की वजह से यह काम स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है.

BLOs की कड़ी मेहनत
उन्होंने कहा, "मैं इन बहुत मुश्किल हालात और बहुत अधिक काम के बोझ के बावजूद BLOs की कड़ी मेहनत की दिल से तारीफ करती हूं. हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि BLOs को इस तरह के बड़े काम के लिए जरूरी ट्रेनिंग, सपोर्ट और समय नहीं दिया गया है. काम का बोझ बहुत ज्यादा है, नामुमकिन टाइमलाइन है और ऑनलाइन डेटा एंट्री में काफी सपोर्ट नहीं है, इन सबने मिलकर पूरे प्रोसेस और इसकी क्रेडिबिलिटी को गंभीर खतरे में डाल दिया है. यह हमारी चुनावी डेमोक्रेसी के दिल पर हमला है."

बनर्जी, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) की सुप्रीमो भी हैं, उन्होंने आगे कहा, "मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंती हूं कि चल रहे काम को रोकने, जबरदस्ती के तरीकों को रोकने, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट देने, और मौजूदा तरीके और टाइमलाइन को अच्छी तरह से फिर से देखने के लिए कृपया दखल दें. अगर इस रास्ते को बिना देर किए ठीक नहीं किया गया, तो सिस्टम, अधिकारियों और नागरिकों के लिए इसके नतीजे ऐसे होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकता."

उन्होंने कहा, "चुनावी प्रक्रिया और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की ईमानदारी को बचाने के लिए यह दखल न सिर्फ जरूरी है, बल्कि बहुत जरूरी है. यह एक ऐसा समय है, जिसमें जिम्मेदारी, इंसानियत और सही कदम उठाने की जरूरत है. मुझे भरोसा है कि आप उसी हिसाब से काम करेंगे - और बिना देर किए."

