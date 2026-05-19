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SIR third phase : वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना या सुधरवाना होगा आसान, जिला लेवल पर बनेगा हेल्पडेस्क

संतू दास

नई दिल्लीः चुनाव आयोग उन सभी 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित करेगा, जहां 20 मई से मतदाता सूची का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision- SIR) कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है. चुनाव आयोग ने यह फैसला मतदाता सूचियों को पूरी तरह शुद्ध और सटीक बनाने के उद्देश्य से लिया है, ताकि इस प्रक्रिया के दौरान सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा सकें और कोई भी छूटने न पाए.

इस संबंध में, चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को एक पत्र जारी किया है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण के तहत शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम, ओडिशा, मणिपुर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड, मेघालय, महाराष्ट्र, दिल्ली और दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं.

एसआईआर के तीसरे चरण के दौरान, 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) 36.73 करोड़ मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे. इस काम में राजनीतिक दलों द्वारा नामित 3.42 लाख बूथ स्तर के एजेंट भी उनकी मदद करेंगे.

विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया, कि जिला स्तर पर 'हेल्पडेस्क' स्थापित करने को कहा गया है ताकि चुनावी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो सके. सभी योग्य नागरिकों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों (PwD), प्रवासियों और बुजुर्ग मतदाताओं का नाम सूची में शामिल होना सुनिश्चित किया जा सके.

चुनाव आयोग के हेल्पडेस्क क्या सेवाएं प्रदान करेंगे?

इन सेवाओं के बारे में पूछे जाने पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि हेल्पडेस्क विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा, योग्यता के नियमों और नाम दर्ज करने, सुधार करने या नाम हटाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी देंगे. इसके साथ ही, यह वोटरों को उनके पिछले रिकॉर्ड खोजने और उन्हें लिंक करने में मदद करेंगे, और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से गणना फॉर्म भरने और जमा करने में सहायता करेंगे.