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SIR third phase : वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना या सुधरवाना होगा आसान, जिला लेवल पर बनेगा हेल्पडेस्क

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, 20 मई से कुल 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा.

ECI to Setup District Helpdesks
निर्वाचन सदन. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 4:38 PM IST

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संतू दास

नई दिल्लीः चुनाव आयोग उन सभी 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित करेगा, जहां 20 मई से मतदाता सूची का 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision- SIR) कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है. चुनाव आयोग ने यह फैसला मतदाता सूचियों को पूरी तरह शुद्ध और सटीक बनाने के उद्देश्य से लिया है, ताकि इस प्रक्रिया के दौरान सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा सकें और कोई भी छूटने न पाए.

इस संबंध में, चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को एक पत्र जारी किया है. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण के तहत शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम, ओडिशा, मणिपुर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड, झारखंड, मेघालय, महाराष्ट्र, दिल्ली और दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं.

एसआईआर के तीसरे चरण के दौरान, 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) 36.73 करोड़ मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे. इस काम में राजनीतिक दलों द्वारा नामित 3.42 लाख बूथ स्तर के एजेंट भी उनकी मदद करेंगे.

विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया, कि जिला स्तर पर 'हेल्पडेस्क' स्थापित करने को कहा गया है ताकि चुनावी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो सके. सभी योग्य नागरिकों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों (PwD), प्रवासियों और बुजुर्ग मतदाताओं का नाम सूची में शामिल होना सुनिश्चित किया जा सके.

चुनाव आयोग के हेल्पडेस्क क्या सेवाएं प्रदान करेंगे?

इन सेवाओं के बारे में पूछे जाने पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि हेल्पडेस्क विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा, योग्यता के नियमों और नाम दर्ज करने, सुधार करने या नाम हटाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी देंगे. इसके साथ ही, यह वोटरों को उनके पिछले रिकॉर्ड खोजने और उन्हें लिंक करने में मदद करेंगे, और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से गणना फॉर्म भरने और जमा करने में सहायता करेंगे.

यह हेल्पडेस्क प्रवासी मतदाताओं को उनके वर्तमान और पिछले विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करेंगे, ताकि सही जगह पर उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जा सके. इसके अलावा, जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री प्रदर्शित की जाएगी. हेल्पडेस्क पर प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात रहेंगे ताकि मतदाता आसानी से अपनी जानकारी तक पहुंच सकें और उसे पिछले गहन पुनरीक्षण के रिकॉर्ड से जोड़ सकें.

इसके अलावा, यह हेल्पडेस्क चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 और उसके व्यापक मोबाइल एप्लिकेशन 'ईसीआई-नेट' (ECINet) की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी देगा. उन्होंने बताया कि इस ऐप में विशेष रूप से 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' का विकल्प मौजूद है, जो किसी भी सहायता, स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए नागरिकों को सीधे उनके बीएलओ से जोड़ता है.

चुनाव आयोग के सूत्रों ने आगे बताया कि सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हेल्पडेस्क की स्थापना के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

दो चरणों में हो चुका एसआईआर

यहां यह बताना जरूरी है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले दो चरणों के दौरान, जिसमें आदेश की तारीख तक लगभग 59 करोड़ मतदाता शामिल थे, 6.3 लाख से अधिक बीएलओ (BLOs) और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 9.2 लाख बीएलए (BLAs) ने इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में भाग लिया था.

इससे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मतदाताओं से एसआईआर (SIR) के तीसरे चरण में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मतदाता सूची में केवल योग्य मतदाताओं को ही शामिल किया जाएगा.

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