केरल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच ECI टीम जल्द करेगी दौरा

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने वाला है. ऐसे में चुनाव आयोग (ECI) की एक हाई-लेवल टीम अगले महीने की शुरुआत में राज्य का दौरा कर सकती है ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जा सके.

इस साल मई के तीसरे हफ्ते तक 140 सदस्यों वाली नई असेंबली बन जानी चाहिए, जिससे अप्रैल में वोटिंग की सबसे ज्यादा संभावना है. टीम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार लीड करेंगे. वे केरल के पूर्व टॉप ब्यूरोक्रेट हैं और राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

कुमार ने इस हफ़्ते की शुरुआत में नई दिल्ली में सीनियर इलेक्शन कमीशन अधिकारियों की एक मीटिंग की अध्यक्षता की थी, जिसमें केरल समेत इस साल चुनाव होने वाले राज्यों के ग्राउंड हालात का अवलोकन किया गया. इस बातचीत से जुड़े सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग अप्रैल में केरल विधासनसभा चुनाव कराने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है. साथ ही संकेत दिया कि राज्य के 14 जिलों में फैले सभी 140 चुनाव क्षेत्रों में एक ही फेज में चुनाव कराया जाएगा.

केरल में पारंपरिक रूप से सिंगल-फेज पोलिंग को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यहाँ की जगह छोटी है. मतदाताओं की साक्षरता अधिक है और चुनावी तंत्र काफी मजबूत है. चुनाव आयोग की टीम के दौरे में कानून-व्यवस्था, केंद्रीय बलों की तैनाती, चुनाव खर्च की निगरानी, वोटर रोल की स्थिति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चत कराने की तैयारी जैसे जरूरी मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है. चुनाव आयोग अभियान के दौरान तकनीक के इस्तेमाल और गलत जानकारी को रोकने के उपायों का भी अवलोकन कर सकता है.