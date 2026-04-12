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West Bengal Elections: ECI की विशेष टीम का बंगाल दौरा कल से, चुनाव तैयारियों की करेगी समीक्षा

वरिष्ठ उप-चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में ECI की टीम चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सोमवार से पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी.

ECI team led by Deputy Election Commissioner to visit West Bengal on Monday to review poll preparedness
चुनाव आयोग (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 3:25 PM IST

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कोलकाता: वरिष्ठ उप-चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित अंतिम और समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए सोमवार को राज्य में पहुंचेंगे. उनके साथ अभिनव अग्रवाल और एसबी जोशी भी होंगे. खबर है कि वे दिल्ली से अंडाल (पश्चिम बर्धमान) तक का सफर कर सकते हैं और वहां से सड़क मार्ग से पश्चिम बर्धमान जा सकते हैं.

उम्मीद है कि चुनाव अधिकारी सोमवार का दिन पश्चिम बर्धमान जिले में बिताएंगे. इसके बाद, मंगलवार को वे कोलकाता लौटने से पहले पूर्वी बर्धमान और हुगली का दौरा करेंगे. बुधवार को वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के दफ्तर में एक अहम बैठक करेंगे. उनका उसी रात दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है.

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान, आयोग के निर्देशों के पालन के संबंध में राज्य के सात जिलों पर घोर लापरवाही के आरोप लगाए गए थे. विशेष रूप से, इन आरोपों में पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान, तथा हुगली जिलों के नाम शामिल थे. इसीलिए, चुनाव आयोग के अधिकारी इन तीनों जिलों का दौरा करेंगे.

पहले चरण के लिए मतदाताओं की विस्तृत सूची जारी
पहले चरण के लिए मतदाताओं की विस्तृत सूची जारी (ETV Bharat)

बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं—जिसके दौरान इन तीन जिलों में मतदान होगा—ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि ज्ञानेश भारती एक बार फिर यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करेंगे कि, विशेष रूप से इन तीन जिलों में, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी चुनावी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

पहले चरण के लिए मतदाताओं की विस्तृत सूची जारी
इस बीच, चुनाव आयोग द्वारा शनिवार रात जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों में 3.60 करोड़ से अधिक मतदाताओं को मतदान करने के लिए पात्र माना गया है. पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होना है. इनमें 1.84 करोड़ पुरुष मतदाता, 1.75 करोड़ महिला मतदाता और 465 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं.

मतदान के पहले चरण में भाग लेने वाले जिलों में, मुर्शिदाबाद में मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक—50.26 लाख—दर्ज की गई है; इसके बाद पूर्वी मेदिनीपुर में 41.60 लाख और पश्चिमी मेदिनीपुर में 37.70 लाख मतदाता हैं. कलिम्पोंग जिले में मतदाताओं की संख्या सबसे कम 2.01 लाख है.

उत्तरी बंगाल के जिलों में, कूच बिहार में मतदाताओं की संख्या 22.63 लाख है. जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में मतदाताओं की संख्या क्रमशः 17.19 लाख और 11.64 लाख है, जबकि दार्जिलिंग जिले में 11.10 लाख पंजीकृत मतदाता हैं. उत्तरी दिनाजपुर में मतदाताओं की संख्या 19.68 लाख है, जबकि दक्षिणी दिनाजपुर में 11.59 लाख मतदाता हैं. मालदा में मतदाताओं की संख्या 27.91 लाख है.

पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में, बांकुड़ा में मतदाताओं की संख्या 29.19 लाख, पुरुलिया में 22.52 लाख और झाड़ग्राम में 9.10 लाख है. पश्चिम बर्धमान जिले में मतदाताओं की संख्या 19.65 लाख है, जबकि बीरभूम जिले में 26.91 लाख मतदाता हैं.

उचित सुधारों और सत्यापन के बाद तैयार की गई मतदाता सूची
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि यह मतदाता सूची, सटीक और उचित सुधारों तथा सत्यापन के बाद तैयार की गई है. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं कि पात्र मतदाता बिना किसी कठिनाई के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें. पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा. वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

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