ETV Bharat / bharat

ELC 2.0: चुनाव आयोग का साल के आखिर तक 10 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचने का लक्ष्य

चुनावी साक्षरता क्लब कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( Pic source: ECI )

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अपने चुनावी साक्षरता क्लब (ELC) 2.0 पहल के जरिये इस साल के अंत तक देश भर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे करीब 10 लाख छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है.

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ELC 2.0 का उद्देश्य छात्रों को चुनावी प्रक्रियाओं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की गहन समझ प्रदान करके, उन्हें चुनावी जागरुकता का संदेशवाहक बनाना है. इससे शायद उनके परिवार के सदस्यों और समुदायों में लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकेगा.

ELCs, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP) के तहत विशेष पहलों में से एक है, जिसने स्टूडेंट्स को लोकतांत्रिक मूल्यों, चुनावी प्रक्रिया और ECI की भूमिका और कामकाज से परिचित कराने में अहम भूमिका निभाई है.

ECI के SVEEP प्रभाग को अलग-अलग सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) पहल करने का काम सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य चुनावी साक्षरता बढ़ाना, लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना और सभी हितधारकों के बीच जानकारी के साथ चुनावी जुड़ाव को बढ़ावा देना है.

ईएलसी के बारे में उल्लेख करते हुए, ECI के सूत्रों ने कहा कि इसे चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त संबंधित प्राधिकारी से मंजूरी के बाद किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किया जा सकता है.

ELC रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से मंजूरी और ऑनबोर्डिंग (शामिल होने) के बाद, हर ELC को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी. इसका उपयोग क्लब की प्रोफाइल बनाने और उसका रखरखाव करने, गतिविधियों को रिकॉर्ड और सबमिट करने, तथा निगरानी, रिपोर्टिंग और मान्यता में मदद के लिए किया जाएगा.

ECI के सूत्रों ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ELC के कामकाज का समन्वय और निगरानी करने के लिए, चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को राज्य ईएलसी नोडल कार्यालय नियुक्त करने का निर्देश दिया है और कहा है कि वे समय-समय पर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इसी तरह, जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) एक जिला ईएलसी समन्वयक नियुक्त करेंगे, जो इस संबंध में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सीईओ को रिपोर्ट करेंगे.

ELC 2.0 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 1-2 दिन के आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसमें शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे.

बात दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अब तक ईएलसी पर आयोजित कई सम्मेलन में भाग लिया है, जिसकी शुरुआत पिछले महीने बिहार से हुई थी.