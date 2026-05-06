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बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर ECI की सख्ती, कानून लागू करने वाली एजेंसियों से कार्रवाई करने को कहा

संवाददाता संतू दास की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने राज्य में होने वाली किसी भी तरह की हिंसा से सख्ती से निपटने को कहा.

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कोलकाता के टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र की सड़कों से टीएमसी के होर्डिंग्स हटाए गए (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 6, 2026 at 7:20 AM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कई ऑफिस में तोड़फोड़ और आग लगाने की खबरों के बाद चुनाव आयोग (ECI) ने संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसियों को किसी भी तरह की तोड़फोड़ को रोकने का निर्देश दिया है.

चुनाव आयोग ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी किसी भी घटना पर सख्त कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है. टीएमसी, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भगवा पार्टी की भारी जीत के बाद उसने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी ऑफिस और कार्यकर्ताओं में तोड़फोड़ करने के लिए भेजा.

पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में टीएमसी पार्टी कार्यकर्ताओं पर कथित हमले और कथित तोड़फोड़ की खबरों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया कि चुनाव आयोग ने इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं. सूत्रों ने कहा, 'इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी हालत में इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.'

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की तोड़फोड़ को रोकने पर जोर दिया. माना जा रहा है कि राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक बंगाल में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) की 500 कंपनियां तैनात हैं. खास बात यह है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि वह राज्य में चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए हालात पर करीब से नजर रखेगा.

चुनाव आयोग ने कहा, 'हिंसा के किसी भी काम में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाए जाएंगे.' चुनाव आयोग ने कहा कि हिंसा की किसी भी कोशिश या किसी भी गैर-कानूनी काम के बारे में कोई भी जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबर: 1800-345-0008 पर भी दी जा सकती है. हालांकि चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी ऑफिस में तोड़-फोड़ की घटना के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया.

एक्स पर एक पोस्ट में टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की हरमद बहिनी ने 'बीरभूम के नानूर में दिनदहाड़े सड़क पर तृणमूल कांग्रेस के एक वर्कर को मार डाला. वे ऐसे जश्न मनाते हैं. उनकी जीत ऐसी दिखती है और बंगाल में शांति और सुरक्षा के नाम पर भारी खर्च पर तैनात हजारों सेंट्रल फ़ोर्स कहाँ हैं? खड़े हैं. देख रहे हैं. हाथ बांधे हुए हैं जबकि हमारे लोगों को सड़कों पर काटा जा रहा है.' पार्टी ने अपने ऑफ़िशियल एक्स हैंडल पर कथित परेशान करने वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा.

'ये खून के प्यासे जंगली लोग हैं जो बिना किसी सजा के नशे में हैं मार रहे हैं, बेरहमी से मार रहे हैं और डरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पक्का पता है कि सत्ता में कोई भी उन्हें नहीं रोकेगा. यह मौत और तबाही का कल्चर है जिसे बीजेपी के गिद्ध इस जमीन पर नॉर्मल बनाना चाहते हैं.'

एक और पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, 'बीजेपी ने सत्ता में आते ही अपना असली चेहरा दिखा दिया है. जलपाईगुड़ी वार्ड 14 में बीजेपी के सपोर्ट वाले बदमाशों ने हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की है.' एक और पोस्ट में लिखा गया, 'अलीपुरद्वार के वार्ड नंबर 1 में, BJP की हरमद वाहिनी ने एक बूढ़ी औरत पर बुरी तरह हमला किया और उसे सड़क पर खून से लथपथ छोड़ दिया. क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को दंगा करने और दिनदहाड़े बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करने का फ्री लाइसेंस दे दिया है?

और अमित शाह की सेंट्रल फोर्स अब कहां हैं? वही फोर्स जिन्हें चुनाव के बाद 'शांतिपूर्ण और हिंसा-मुक्त' चुनाव के बाद का दौर पक्का करने के लिए रखा गया था? क्या वे सिर्फ इस भगवा गुंडागर्दी को आसान बनाने के लिए हैं? बीजेपी का हिंसक चेहरा सामने आ गया है. बंगाल इस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं करेगा. खून की एक-एक बूंद का जवाब दिया जाएगा.'

टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की हरमद वाहिनी को 'हुड़दंग मचाने, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऑफिसों में तोड़फोड़ और आग लगाने, बाइक रैली के दौरान गाली-गलौज वाले नारे लगाने और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बुरी तरह हमला करने के लिए छोड़ दिया गया.'

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